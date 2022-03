FORTSETTER: Jens Stoltenberg i møte med norsk presse torsdag kveld i Brussel.

Nå skal han bygge om Nato

BRUSSEL (VG) Jens Stoltenberg sier at alvoret i verdenssituasjonen akkurat nå motiverer ham til å fortsette i Nato. Nå skal den gjenvalgte generalsekretæren starte på sin andre ombygging av alliansen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror ikke verden forstår rekkevidden av det som har skjedd den siste måneden, sier Stoltenberg til VG etter torsdagens ekstraordinære toppmøte i Nato.

Torsdag sa han brått opp jobben han nylig fikk som sentralbanksjef i Norge, for å fortsette i Nato fram til 1.oktober 2023.

Nå sier han at det viktigste er å hindre at krigen sprer seg – og at den blir avsluttet.

Som fersk generalsekretær i 2014 gikk han løs på et stort reformarbeid. Staben skulle slankes, og samtidig skulle fokus skifte fra militære aksjoner utenfor Natos kjerneområde, til å bygge kollektivt forsvar for medlemslandene.

– Kollektivt forsvar har vært min hovedoppgave siden jeg kom hit, å beskytte de allierte. Så kom invasjonen i Ukraina, og nå må vi må ytterligere trappe opp vår innsats for kollektiv sikkerhet. Nå har vi titusener av soldater under Natos kommando, og store luft- og sjøstyrker. Signalet er at vi er der for å forsvare hele alliansen, sier han.

Enda mer til forsvar

Toppmøtet har nå bedt om ytterligere tiltak for å styrke egen sikkerhet og sørge for avskrekking: I uttalelsen fra møtet står det at Nato-landene må investere enda mer i forsvar, og i å gjøre medlemslandene mer motstandsdyktige mot cyberangrep, og mot masseødeleggelsesvåpen.

– Nå skal vi ta fatt på en enda større og mer dyptgripende omstilling av Natos forsvar. Det var forslag fra meg som fikk tilslutning, og som jeg er motivert til å jobbe med, sier Stoltenberg.

– Natos toppledere har bedt våre generaler om forslag til mer langsiktig omstilling og styrking av Nato. De vil komme med forslag i løpet av våren, og beslutninger vil komme på toppmøtet i juni, legger Stoltenberg til.

Hans nære venn, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), beskriver omstillingen som et steg fra en snubletråd som kunne påkalle Natos felles forsvar, til en permanent og tung militær tilstedeværelse i de landene som har størst grunn til å føle seg truet.

Stoltenberg ble spurt om han føler seg sterk nok til å fortsette å stå midt i en brutal og grusom krig:

– Det å jobbe i Nato er lagarbeid med fantastiske medarbeidere. Det gir meg styrke og inspirasjon. Situasjonen er nå brutal og alvorlig, det må vi ikke fortrenge eller bagatellisere. Men jeg er motivert og klar, og får egentlig motivasjon av at situasjonen er så alvorlig, sa Stoltenberg.