ALVORLIG SKADET: Volodymyr ble truffet i kjeven, ryggen, armen og benet da bilen han satt i havnet i en skuddveksling 26. februar.

Volodymyr (13) er merket av krigen

Volodymyr (13) er ett av mange ofre for Vladimir Putins invasjon i Ukraina. Han er ikke bare alvorlig skadet, han har også mistet faren sin og en fetter.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Selv ble 13-åringen skutt i kjeven, ryggen, armen og benet. Også moren hans ble skadet.

Faren og fetteren døde da bilen de satt i ble beskutt to dager etter at Russland invaderte landet.

– Han kan ikke gå ennå, men legene har fortalt ham at han vil være i stand til å stå på føttene senere, sier moren hans, Natalia (34) til nyhetsbyrået AFP – et intervju som er gjengitt av blant annet den franske radiostasjonen RFI.

AFP skriver at moren ser sliten ut der hun sitter på en seng ved siden av sønnen i det halvmørke rommet i barnesykehuset Okhmatdyt i Kyiv.

Hun forteller at før krigen elsket Volodymyr, i likhet med de fleste tenåringer, å leke med mobilen sin og gå tur med hunden. Nå sitter han stille i sykehussengen. Ansiktet er preget av et stort arr som går fra kjeven og helt opp til den blonderte hårlokken som henger slapt ned.

MISTET FAREN: Volodymyrs far og hans seks år gamle fetter døde i angrepet. Hans mor ble også såret.

Han hvisker at i dag går det «bra», men ifølge legene må han gjennom enda flere operasjoner selv om det nå er gått tre uker siden han ble innlagt.

Legene viser AFP-journalisten eksplisitte bilder av hvordan såret i ansiktet hans så ut da gutten kom til sykehuset.

Krigen var bare to dager gammel da familiens blå Lada havnet i en skuddveksling i det russiske rekognoseringsstyrker forsøkte å ta seg inn i Kyiv.

– Vi forsto ikke hvem som skjøt. Når det hele er over, skal vi finne ut av alle detaljene. De vil bli straffet, sier moren. Hun stryker seg jevnlig over armen mens hun snakker. Også Natalia ble såret i angrepet.

– Mine skader vil leges, men jeg kan ikke gjenopplive mannen min eller nevøen min. Han var seks år gammel.

Hverken mannens eller nevøens navn fremkommer i AFP-reportasjen.

Jobber døgnet rundt

Ukrainas største barnesykehus har fått merke krigens traumer.

– Det er virkelig fryktelig, det er utfordrende, det er forferdelig, sier barnelege Svitlana Onysko til det franske nyhetsbyrået AFP.

– Vi bor på sykehuset, vi går ikke hjem. Vi er tilgjengelige 24/7 uansett tid på døgnet – dag natt, morgen, kveld, legger hun til.

Legen forteller at de jobber på spreng for å hjelpe flest mulig barn.

– Det er vanskelig både psykisk og moralsk siden dette er barn. Men for oss voksne er det også vanskelig fordi det er krig.

Russlands president Vladimir Putins invasjon av Ukraina, som han konsekvent omtaler som en «spesialoperasjon», har ført til enorme lidelser for sivilbefolkningen.

Selv om hovedstaden Kyiv så langt har blitt spart for den mest intense bombingen, har fire barn der mistet livet og 16 er såret, ifølge lokale myndigheter.

HARDT RAMMET: Ifølge AFP-journalisten har den unge gutten et tomt uttrykk i ansiktet der han sitter i sykehussengen i

Hjemsøkes av grusomme minner

De fleste barna som blir skadet i Kyiv blir brakt til barnesykehuset Okhmatdyt, og personalet sier de hjemsøkes av minnene.

Som det av en mor, Olga, som forsøkte å beskytte sin én måned gamle datter etter at en granat traff boligblokken de bodde i og ødela en barnehage i nærheten.

Legene fjernet granatsplintene fra Olgas kropp og behandlet skadene på ektemannens ben. Og så var det den fire år gamle blonde gutten som i all hast ble brakt inn på båre med alvorlige granatskader etter en trefning i Kyiv. Og den seks år gamle jenta som fikk skader i begge bena i et angrep i Hostomel, en by like utenfor hovedstaden, som også tok fra henne moren.

AFP skriver at også sykehusets egen nyfødtavdeling er blitt truffet av granatsplinter i ett av angrepene.

Les også: Zelenskyj: Beleiringen av Mariupol vil huskes som en krigsforbrytelse

De fleste av sykehusets ansatte har ingen tidligere krigserfaring. De prøver så godt de kan å håndtere det ortopeden Vlasii Pylypko beskriver som «forferdelige skader».

– Siden krigen begynte har vi behandlet skadede, sårede mennesker. Det er barn, og også voksne, med skader fra missiler, fra kuler, fra raketter, sier Pylypko som forteller at kirurgene som behandler skadene prøver å holde litt avstand for unngå å bli følelsesmessig berørt slik at de kan fokusere mest mulig på jobben.

– Etter krigen vil kanskje noen av oss trenge psykologisk støtte, men nå fokuserer vi utelukkende på behandling av mennesker, behandling av barn.