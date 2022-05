MØTES I KRISTIANSAND: Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis vil invitere utenriksminister Anniken Huitfeldt til et samarbeid om å bryte Russlands blokade i Østersjøen. Blokaden hindrer Ukraina fra å eksportere matkorn og andre landbruksprodukter som verden er avhengig av. De to utenriksministrene møttes i Vilnius i mars i år.

Ønsker norsk hjelp til å bryte russisk havneblokade

Norge og landene rundt Østersjøen vil bli invitert inn i en koalisjon for å bryte Russlands blokade utenfor Ukrainas kyst i Svartehavet. Hensikten er å få ut opptil 22 millioner tonn matkorn som ellers kan gå til spille.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Når utenriksministrene i Østersjørådet møtes i Kristiansand onsdag med Anniken Huitfeldt (Ap) som vert, vil Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis reise forslaget. Det får VG bekreftet fra Utenriksdepartementet i Vilnius.

– Vi vil i utgangspunktet be om diplomatisk støtte til forslaget, og vi vil gå videre med enkeltland for å heve blokaden av Odesa, slik ukrainerne ønsker, sier Landsbergis til nyhetsbyrået BNS.

Han legger til at Russlands blokade av Odesa, Ukrainas største og viktigste havn, truer global matforsyning.

Ikke kjent for UD

VG har bedt norsk UD om en kommentar til det litauiske initiativet, men det var tirsdag ettermiddag ikke kjent for UD.

Landsbergis sa i London mandag at han ønsker å samle en koalisjon av villige land, som er villig til å understøtte et forsøk på å gjenoppta skipstrafikken og eksporten av mat fra Ukraina.

– VI må snakke om hvordan vi kan løfte blokaden av Odesa, uten å slippe russerne inn, men for å slippe ut mat fra Ukraina for å nå landene som trenger det mest, sa Litauens utenriksminister til Sky News i London mandag.

Østersjørådet, hvor Norge nå har formannskapet, består av landene rundt Østersjøen, pluss Norge, Island og EU. Russland har vært suspendert fra rådet etter invasjonen i Ukraina.

Utenriksministermøtet i Kristiansand onsdag er det første på minister-nivå siden 2013.

Akutt

President Volodymyr Zelenskyj sa i en tale til World Economic Forum i Davis mandag at det er akutt behov for å seile ut 22 millioner tonn korn og solsikkefrø fra Ukraina.

Landsbergis sier at Nato ikke kan delta i en slik operasjon, men at enkelt-medlemmer av Nato kan sørge for sikker seiling inn og ut av Ukraina.

Samtidig avviser han at militær beskyttelse av handelsskip som skal frakte mat fra Ukraina, vil kunne føre til eskalering av den militære konflikten for land som eventuelt deltar.

USA-BESØK: USAs viseforsvarsminister Kathleen Hicks var tirsdag i Oslo og møtte blant andre statssekretær Bent-Joacim Bentzen fra FD,på det amerikanske marinefartøyet USS Porter.

Diskuterer matsikkerhet

VG møtte USAs viseforsvarsminister Kathleen Hicks i Oslo tirsdag morgen. Hun besøker Norge på en europeisk rundtur. I Oslo gikk hun om bord i den amerikanske destroyeren USS Porter, som har base i Spania. Hennes norske vertskap var statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Forsvarsdepartementet.

På VGs spørsmål om USA støtter ideen om å sikre utskiping av mat fra Ukraina, svarte hun at USA samarbeider med Ukraina og mange andre land om støtte kampen mot Russland.

– Matsikkerhet er også et tema. Men jeg vil ikke uttale meg konkret om hva som diskuteres akkurat nå, sa Hicks.

– Norge er også bekymret for matsikkerhet, sa Bentzen, men henviste videre spørsmål til Utenriksdepartementet.

«Utpressing»

EU-president Ursula von der Leyen bekreftet i Davos tirsdag at EU jobber for å bryte Russlands «utpressing» ved å hindre eksport av mat til land i desperat behov for forsyninger.

– I russiskokkuperte deler av Ukraina beslaglegger Kremls hær både kornavlinger og maskiner, sa von der Leyen i Davos.

Hun la til at det vekker minner fra en mørk tid.

– Det minner om Sovjetunionens avlingsbeslag og den katastrofale hungersnøden på 1930-tallet, sa von der Leyen.

Minelagt

Den innerste delen av Svartehavet er minelagt, trolig både av Russland og Ukraina. Det betyr at ingen skip kan seile ut og inn av Odesa. Minene blokkerer all eksport av korn fra Ukraina. Det er livsviktig mat for mange land, spesielt i Nord-Afrika og Asia.

Noen av minene flyter fritt rundt i Svartehavet. En ble fisket opp utenfor kysten av Romania, og ytterligere tre i Tyrkias nære havområder. Miner er en enorm trussel mot skipstrafikken.

Ifølge The Guardian har Storbritannias utenriksminister Liz Truss sagt at britiske marinefartøy kan delta i eskorte av handelsskip, forutsatt at man klarer å fjerne miner i Odesas havneområder, og at Ukraina får tilgang til missiler med lang rekkevidde, som kan beskytte havnen fra russiske angrep.

Ett av flere våpensystemer som Ukraina har på sin ønskeliste er den norsk-utviklede NSM-missilet som Kongsberg produserer.