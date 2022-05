New York Times: Videoer viser hvordan russiske soldater henrettet ukrainere

New York Times har publisert to videoer av det de mener dokumenterer at russiske soldater henrettet minst åtte ukrainske menn i Butsja 4. mars.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De to videoene, en overvåkningsvideo og en video filmet av et vitne, er ifølge New York Times det tydeligste beviset på at ukrainske fanger ble henrettet av russiske soldater i Butsja.

Russland har tidligere nektet for at de står bak de brutale drapene i landsbyen, og blant annet hevdet at de døde er skuespillere, at det skjedde etter at russiske styrker forlot Butsja og at de er drept av ukrainere selv.

Videoene viser det som skal være russiske soldater føre en gruppe ukrainske fanger mot en plass, hvor de kort tid etterpå skal ha blitt henrettet. Noen av mennene i videoene er bøyd over, andre holder hendene over hodet, mens russiske soldater går etter dem mens de peker våpen mot dem (se klipp i toppen av saken).

– Fanger ligger her, opp mot gjerdet, sier vitnet som filmer en av videoene, mens han teller de døde kroppene.

Totalt ni personer ble ifølge avisen holdt igjen av russiske soldater, hvorav åtte skal ha blitt drept.

Etter at mennene blir tvunget på bakken, stopper videoen.

Kan bevise krigsforbrytelser

Resten av historien bygger på vitners beretninger til New York Times. Ifølge vitnene, skal soldatene ha brakt mennene bak en kontorbygning i nærheten, før de hørte flere skudd.

Mennene skal ha blitt tatt ved Yablunska Gate 31 i landsbyen, og deretter beordret i underkant av 300 meter mot baksiden av kontorbygningen, som var gjort til en midlertidig russisk base.

Fangene på videoen er trolig den samme gruppe menn som ble funnet henrettet på samme sted en måned senere, etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja i begynnelsen av april.

Et bilde av flere henrettede kropper, er tatt på samme plass utenfor kontorbygningen i Yablunska gate. En av mennene på bildet har på seg en lyseblå genser, i likhet med en av fangene i overvåkningsvideoen.

BRUTALT DREPT: New York Times hevder å kunne dokumentere at mennene på bildet fra Butsja, er de samme mennene som på overvåkningsvideoen, og viser blant annet til den ene fangens lyseblå genser.

Videoene vil potensielt kunne være et bevis på at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina.

Russland har ikke besvart anklagene.

Levde vanlige liv

Basert på intervjuer med blant annet vitner, rettsmedisinere, militære tjenestepersoner og ofrenes familiemedlemmer, har New York Times identifisert de åtte mennene.

Mennene skal ifølge avisen ha vært sivile ukrainere, som før krigen jobbet som butikk- og fabrikkarbeidere som levde vanlige liv før krigen startet. Nesten alle skal ifølge avisen ha bodd like ved plassen hvor kroppene deres senere ble funnet død.