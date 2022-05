FASTE SKRITT: Joe Pojman på vei inn i møterommet til Texas Alliance for Life. Til venstre i bildet står det et forstørret fotografi av tidligere Texas-guvernør Rick Perry som signerer en abortlov.

Abortlobbyist: Redd for å bli skuffet

AUSTIN (VG) Om abortrettighetene forsvinner i USA, har lobbyist Joe Pojman nye kamper han vil ta på reproduksjonens arena. Men ett sted går grensen.

«Vent og se».

Slik beskriver Joe Pojman, leder for Texas Alliance for Life, stemningen akkurat nå i den amerikanske «pro life»-bevegelsen.

2. mai publiserte Politico en spektakulær lekkasje fra USAs høyesterett: Et domsutkast som viste flertall blant dommerne for å vrake Roe mot Wade-avgjørelsen.

Om det blir domstolens endelige avgjørelse, ventet i juni, er 49 år med grunnlovsfestede abortrettigheter i USA historie.

– Vi har lest utkastet og vi liker det vi leser, men vi er realistiske. Det kan se annerledes ut senere, kanskje helt annerledes, sier Pojman.

Han er ikke blind for vreden som rettes mot utkastet ført i pennen av dommeren Samuel Alito.

– Men folk som kritiserer det, gjør det fordi de ikke liker sluttresultatet. Jeg hører veldig få som finner feil ved måten han resonnerer på. Det er grundig argumentert, sier lobbyisten.

RESERVERT: Joe Pojman har jobbet på heltid i 28 år mot folkevalgte i Texas sin delstatskongress i Austin for å begrense aborttilgangen. Nå står han og hans bevegelse over sitt kanskje største gjennombrudd noensinne.

Lobbyist

Joe Pojman startet Texas Alliance for Life i 1988.

Seks år senere satte han doktorgraden som romfartsingeniør til side for å jobbe fulltid som lobbyist mot abortrettigheter.

I dag regnes han og Texas Alliance for Life som en av de mektigste verdilobbyistene i delstaten med rundt 30 millioner innbyggere.

I intervjuet med VG sier han at deres mål er å «bygge et samfunn der en gravid kvinne kan føle seg veldig velkommen, slik at hun ikke føler hverken trang eller press til å ta en abort.»

Gjennom påvirkningsarbeid i Texas State Capitol – delstatskongressen – har han bidratt til vedtak av en rekke lover som har innskrenket aborttilgangen, litt etter litt.

MODELLER: I møterommet hvor Pojman tar imot VG til intervju ligger det modeller av fostre på ulike stadier i et svangerskap.

«Triggerloven» er klar

Men det er Roe mot Wade som har vært den store røde blinken for den såkalte pro life-bevegelsen gjennom flere tiår.

Pojman tør ikke håpe for mye. Tre ganger tidligere har han hatt tro på at Høyesterett skulle omgjøre Roe mot Wade – i 1992, 2007 og 2015.

– Det var hjerteskjærende for oss. Jeg prøver å ikke ha for høye forventninger nå, sier han.

I Texas ligger «triggerloven» klar. Med Roe-avgjørelsen eventuelt ute av veien, trer Texas-loven i kraft 30 dager senere og kriminaliserer abort fra og med unnfangelsen.

– Blir du arbeidsledig om en gang i juni?

– Nei, jeg kjøper ikke de der klistremerkene til bilen, hvor det står «jeg drar på fisketur». Og kommer jeg ikke til å gjøre på en god stund, svarer Pojman.

OMFAVNET: Abortlobbyisten sammen med Rick Perry, som var republikansk guvernør i Texas fra år 2000 til 2015.

– Adopsjon er en mulighet

Hvordan ser pro life-bevegelsen for seg en fremtid hvor halvparten av statene ligger an til å mer eller mindre forby abort ved lov?

– Loven som vil tre i kraft i Texas vil bli utfordret i domstolene. Vi vil være involvert i å forsvare den. Vi vil sikre at vi beholder den fremgangen vi har hatt så langt. Så vil vi også promotere de alternativer til abort som er tilgjengelig i Texas, sier Pojman.

Han viser til i underkant av én milliard kroner innvilget av delstatskongressen over en toårsperiode.

– Det er et program som hjelper kvinner med uplanlagte graviditeter, til å beholde det eller gi det vekk i adopsjon. Det gir støtte til bleier, mammaklær, barneklær, jobbtrening, men også med rusmisbruk og partnervold, sier han.

– Noen vil hevde at dette ikke er nok hjelp sammenlignet med å oppdra og forsørge et barn over tiår?

– Jeg vil ikke undervurdere vanskelighetene, men adopsjon er da en mulighet. Det er vanskelig, men de som gjør det, er de virkelige heltene i pro life-bevegelsen, svarer Pojman.

DEMONSTRASJON: Abortforkjempere i tog foran Texas State Capitol i Austin etter at delstatens lovgivende forsamling hadde vedtatt Senate Bill 8, som i praksis forbyr abort fra rundt uke seks. Loven er fortsatt virksom i Texas.

– Knuser hjertet mitt

I fjor innførte Texas en lov som gjør det mulig å sivilt saksøke alle som bistår en kvinne i ta abort etter rundt seks uker i svangerskapet.

Antall aborter har blitt redusert fra rundt 55.000 til anslagsvis 27.000 i året.

Tusenvis av kvinner drar til andre stater. I et USA hvor abort er forbudt i halvparten av statene, vil dette tallet fyke i været. Minoritetskvinner med lav inntekt og barn fra før, er trolig blant dem som ikke vil få tatt abort.

– Hvordan skal dere ta hånd om alle disse?

– Det skaper ettertanke, men vi har en infrastruktur som tilbyr hjelp, svarer Pojman.

Han viser til rundt 300 ulike institusjoner i Texas. Noen er såkalte sentre for krisegraviditeter, andre er barselshjem man kan bo på før fødsel og dernest adopsjonsbyråer.

– Vi har hørt om mange kvinner som drar til nabostater for å ta abort nå. Alle disse tilfellene knuser hjertet mitt, for disse kvinnene er trolig ikke klar over de ressursene som er tilgjengelig her i Texas, sier Pojman.

MOTSTANDERE: En såkalt «ICU mobile», eller en «mobil ultralydbil», i Austin, drevet av abortmotstandere. På hjemmesidene forteller de at de ønsker å dra dit de gravide kvinnene er, i stedet for å vente på at de skal komme til dem.

Kunstig befruktning

Men selv i et Amerika etter Roe mot Wade, har Pojman mer han vil kjempe for.

– Vi har ikke noe standpunkt når det gjelder prevensjon, om folk vil bruke det, så er det opp til dem, men det er andre ting som gjelder livet i sin tidligste form, sier Pojman.

Han snakker om kunstig befruktning.

– I Texas har IVF-klinikker ingen regulering. Vi vet ikke hvor mange de er engang. Vi vet heller ikke om de skaper menneskelig liv som så ødelegges. Det kan være et stort problem for oss. Vi undersøker dette nå, sier han.

Texas har allerede lovverk på plass som vil forby abortpiller og som vil gjøre det mulig å etterforske aborter som skjer utenfor delstaten.

TEXAS-KVINNE: VG intervjuet en kvinne fra Texas i fjor høst som hadde reist til Mississippi for å gjennomføre en abort. Hun hadde barn fra før.

Den røde linjen

Deler av pro life-bevegelsen tar nå til ordet for å kriminalisere kvinner som tar abort – ikke bare abortlegen.

Det er en «rød linje» for Pojman. Det var det til slutt også i Louisiana, hvor et lovforslag som ville kriminalisere kvinner nylig ble skutt ned.

– Vi ønsker å straffeforfølge leger, men da trenger du bevis. Det vil være ett øyenvitne, og det er kvinnen som mottok aborten. Hun kan ikke være et vitne, om hun straffeforfølges, sier han.

– Er det hovedgrunnen?

– Like viktig, om det er en komplikasjon som følge av en ulovlig abort, vil hun trenge medisinsk hjelp. Da må hun ha immunitet, slik at hun kan dra til et sykehus.

BROR: Polariseringen i abortspørsmålet skjærer også gjennom Pojmans egen familie. Hans egen bror er en sterk forkjemper for abortrettigheter, forteller Pojman. De forsøker å heller snakke om teknologiske duppeditter når de møtes.

– Ikke hovedstrøms

Så er det «en annen ting», fortsetter han.

– I pro life-bevegelsen mener vi at kvinner trenger medfølelse og alternativer, ikke trussel om fengsel.

– Hvordan ser du da på de deler av bevegelsen som støtter kriminalisering av kvinner?

– De er ikke hovedstrøms og en ganske nylig trend. Jeg er glad for alle nye som kommer inn, men jeg tror ikke de har tenkt gjennom dette ordentlig. Det har ingen juridisk basis, sier Pojman.

– Men om det kan redde enda et barns liv, hvorfor det da ikke verdt det?

– Jeg tror ikke det vil være tilfelle. Vi må se både til kvinnen og babyen. Målet rettferdiggjør midlene, svarer han.