VIL INN I NATO: Finlands statsminister Sanna Marin og president Sauli Niinistö ønsker Nato-medlemskap.

Finlands president snakket med Putin: − Direkte og tydelig

Finlands president Sauli Niinistö har fortalt Putin om sine Nato-planer - og mener man må ta Tyrkias uttalelser med ro.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag ettermiddag melder nyhetsbyrået Reuters at Niinistö har snakket direkte med Putin for å fortelle at Finland planlegger å søke om Nato-medlemskap de neste dagene.

– Samtalen var direkte og tydelig og ble gjennomført uten overdrivelser. Det var viktig å unngå spenninger, sier han.

Han skal blant annet at ha fortalt Putin hvordan Russlands invasjon av Ukraina endret sikkerhetssituasjonen i Finland og formidlet meldinger fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om evakuering av sivile.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Putin skal ha advart den finske presidenten om at å forlate den nøytrale posisjonen vil være en tabbe.

– Det er ingen sikkerhetstrussel mot Finland, sa Putin til Niinistö.

Ifølge Putin kan en endring Finlands sikkerhetspolitikk ha en negativ innvirkning på landenes relasjoner.

Går ut mot Tyrkia

Etter en lang prosess har Finland tatt en historisk beslutning om å søke. En svensk søknad kan også komme allerede mandag.

Det sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fredag at han ikke ser positivt på:

– Vi har ikke lyst til å gjøre noen feil. Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner, sa han i en direktesendt kommentar som ser ut til å vise til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som står på Tyrkias terrorliste.

Den finske presidenten Sauli Niinistö sier i et intervju med Yle at Tyrkias uttalelser må mottas med ro:

– Så langt har Tyrkias budskap til oss vært det motsatte, sier han.

Niinistö vil ikke spekulere på hva Tyrkia mente med uttalelsene, men han er trygg på at ingen andre land vil følge etter.

VIL SØKE: Det er ventet at både Sverige, her ved statsminister Magdalena Andersson, og

USA: Ønsker en avklaring

Fredag snakket Niinistö sammen med Sveriges statsminister Magdalena Andersson og USAs president Joe Biden,

Ifølge Niinistö kom Erdogans uttalelser som en overraskelse på Biden.

– USA ønsker en avklaring på dette, sier han til Yle.

Fredag kveld kunne VG skrive at Nato-topper var uforberedt på Erdogans protest.

I månedene som har gått med nordisk Nato-debatt skal Nato-landet Tyrkia ikke ha meldt om noen direkte motstand mot en slik utvidelse. En sentral kilde i Nato omtaler Erdogans uttalelser som «overraskende».