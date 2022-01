TALTE PÅ UNIVERSITETET: President Biden fokuserte fullt på valglover under talen på universitetet i Atlanta tirsdag.

Biden: Jeg er lei av å være stille!

USAs president sier han vil redde det amerikanske demokratiet, men sliter med å få med seg sine egne.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

I en tale i Atlanta tirsdag tok presidenten store ord i sin munn når han snakket om ståa i USA og hvor viktig det er å få endret valglovene.

– I løpet av de kommende dagene står vi foran et vendepunkt i dette landets historie. Spørsmålet er: Velger vi demokrati foran autokrati, lys fremfor mørke, rettferdighet i stedet for urettferdighet? Jeg vet hvor jeg står, sa presidenten.

Biden støtter demokratenes forslag om å endre prosedyrene for avstemning i senatet, som krever at 60 av 100 senatsmedlemmer godkjenner et forslag, den såkalte filibusterregelen.

Det flertallet har ikke Demokratene, de har kun 50. Å endre prosedyrene har ifølge den amerikanske presidenten som mål å beskytte «hjertet og sjelen i demokratiet».

– Jeg har hatt stille samtaler med medlemmer av kongressen de siste to månedene, sa presidenten om prosessen med å endre valglovene.

– Jeg er lei av å være stille!

Forslagene har som mål å gjøre det vanskeligere å manipulere valgresultater gjennom stramme stemmerettskrav og inndeling av valgdistrikter som er tilpasset det ene partiets formål.

Som VG skrev i desember ble det i løpet av 2019 fremmet 440 valgrelaterte lovforslag i 49 delstater i løpet av 2021. 88 av lovforslagene skal behandles i 2022.

TALEGLIPP IGJEN: President Biden omtalte visepresidenten som «President Harris» under talen i Atlanta, skriver Fox News.

Biden kommenterte også en ny valglov i Georgia, hvor han befant seg, og mente den kom som følge av «den store løgnen», og at den har som mål å undertrykke stemmen din og undergrave valgene, skriver CNN.

Den republikanske guvernøren Brian Kemp hevder presidenten lyver om loven og sier den vil gjøre det lettere å stemme, og vanskeligere å jukse.

Selv om presidenten uttrykte seg i klartekst er ikke det nok for mange på venstresiden i det Demokratiske partiet, skriver LA Times.

– Vi trenger ikke en ny tale. Det vi trenger er en plan sie Cliff Albright i aktivistgruppen Black Voters Matter Fund.

Den profilerte demokraten Stacey Abrams i Georgia droppet å få med seg presidentens tale, selv om Biden bedyrer at hun er på samme side som han ifølge Fox News.

Selv om Biden skulle klare å endre filibusterregelen har han fremdeles ikke de nødvendige flertallet Samtlige 50 demokratiske senatorer må stemme for å gjennomføre endringene av valglovene. Minst to av dem, Joe Manchin III i West-Virginia og Kyrsten Sinema i Arizona har begge sagt at de motsetter seg endringene, skriver Los Angeles Times. Og det later ikke til at han vil la seg presse av det hvite hus

– Vi trenger noen endringer for at senatet skal fungere bedre, men å endre filibusterregelen vil ikke føre til det, sier han.

VG/NTB