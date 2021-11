FÅR LEVE VIDERE: Julius Jones (41).

Benådet timer før henrettelse

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Guvernøren i Oklahoma sparte livet til drapsdømte Julius Jones

41-årige Jones skulle etter planen henrettes med giftsprøyte i Oklahoma klokken 16 lokal tid torsdag. Saken hans har fått nasjonal oppmerksomhet etter at den siste ankeinstansen i Oklahoma i forrige uke anbefalte å gjøre om dommen hans til livsvarig fengsel.

Jones var dømt til døden for drapet på forretningsmannen Paul Howell etter en bilkapring i 1999. Han har hele tiden hevdet sin uskyld og hevdet at det var hans medtiltalte som var ansvarlig for drapet. Påtalemyndighetene har imidlertid stått på at bevisene mot Jones var overveldende, og at dødsstraffen måtte opprettholdes. Jones’ advokatteam har lagt frem et brev fra en innsatt i et fengsel i Arkansas som sier at Christopher Jordan, som var med Jones da Howell ble drept, har tilstått drapet overfor ham.

BRØT UT JUBEL: Jones’ støttespillere foran delstatsforsamlingen i Oklahoma.

Bare timer før dødsstraffen skulle fullbyrdes bestemte guvernør Kevin Stitt at dommen skal gjøres om til livsvarig fengsel, skriver AP.

– Etter å nøye ha gått gjennom og vurdert materiale fra alle sider har jeg bestemt meg for å omgjøre dommen til livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse.

Jones’ støttespillere brøt ut i applaus utenfor delstatsbygningen i Oklahoma.

– I dag kan vi feire. Det er en dag for å anerkjenne alle som har kommet sammen og kjempet for Julius, sier presten Keith Jossell.

KJEMPER VIDERE FOR SØNNEN: Madeline Davis Jones underskriver et brev for å få et møte med guvernøren tidligere denne uken.

Også hans mor er lettet etter guvernørens beslutning.

– I over 20 år har jeg vært hjemsøkt av tanken på å se gutten min dø i et henrettelseskammer for et drap som ble begått mens han selv var hjemme med familien, sier moren Madeline Davis Jones.

Hun mener sønnen har sonet uten at det var grunn for det, og lover å kjempe videre for at han blir frikjent.

Ti personer har så langt blitt henrettet i år i USA, ifølge deathpenaltyinfo.org. Det er det samme antallet som til sammen i fjor.

Staten Oklahoma har satt dato for ytterligere seks henrettelser, en i måneden fra oktober til mars.

I går gjennomførte Mississippi sin første henrettelse siden 2012.