DIGITALT MØTE: Det var ikke akkurat noen intim prat over kaffekoppene som ble arrangert mellom de to topplederne. President Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping møttes digitalt, som så mange andre de siste par årene.

Taiwan og menneskerettigheter var tema mellom Biden og Xi

Taiwans situasjon og menneskerettigheter var ting som ble tatt opp da president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping møttes digitalt i natt.

Presidenten uttrykte bekymring over menneskerettighetene i Kina, blant annet i den vestlige Xinjiang-provinsen hvor 45 prosent av befolkningen består av den muslimske minoriteten uighurer og hvor menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om fengsling og forfølgelse.

Videomøtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping startet som planlagt klokken 02. Møtet er det første dem imellom siden Biden inntok regjeringskontorene i januar.

– President Biden uttrykte bekymring over Kinas praksis i Xinjiang, Tibet og Hongkong, samt menneskerettigheter i det store og hele, sa Det hvite hus i pressemelding.

Kinas sterke mann gjorde det på sin side klart at USA ikke bør støtte taiwanske forsøk på å oppnå mer selvstendighet.

– Taiwanske myndigheter har lenge forsøkt å stole på at USA vil sikre dem uavhengighet, mens noen mennesker i USA ønsker å bruke Taiwan for å kontrollere Kina. Denne trenden er veldig farlig og er som å leke med ild, og de som leker med ild, brenner seg, sa Xi ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Biden uttalte at han gikk imot kinesiske forsøk på å endre Taiwans situasjon. Etter flere militære maktdemonstrasjoner fra Kina nylig er situasjonen rundt Taiwan mer anspent enn på lenge.

Kina har gjentatte ganger sendt et større antall krigsfly over Taiwans luftforsvarssone, og retorikken mellom de to partene har tilspisset seg.

Relasjonen mellom Kina og Taiwan er nå mer anspent enn på flere tiår, ifølge flere kommentatorer.

Biden sa også at begge parter har et ansvar for at for at forholdet mellom de to landene ikke ender i åpen konflikt.

– Jeg er glad for å se min gamle venn, sa Xi mens Biden også serverte lignende høfligheter og sa at han håper de to kan møtes ansikt til ansikt ved neste korsvei.

Biden har ivret for å møte Xi fysisk, men den kinesiske lederen har ikke vært utenfor Kinas grenser siden pandemien brøt ut for 21 måneder siden.

Møtet skjer samtidig som forholdet mellom de to landene har vært kjølig den siste tiden. Biden har kritisert Kina åpent for behandlingen av den uiguriske minoriteten, og han har sagt rett ut at USA er villig til å forsvarere Taiwan dersom landet blir angrepet.

Seniorforsker ved NUPI og Universitetet i Bergen, Hans Jørgen Gåsemyr, sa nylig til VG at det er «Ett Kina-avtalen» som først ble inngått mellom USA og Kina tilbake i1972 som i realiteten er fundamentet for Taiwans internasjonale status i dag.

Den slår fast Folkerepublikken Kinas suverenitet og at det er «ett Kina»-prinsippet som gjelder.

Samtidig innebærer det at Taiwan ikke er anerkjent som et eget land i vanlig diplomatisk forstand av USA, FN og de fleste andre land.

Etter møtet skriver Reuters, som refererer til Kinesisk statlig mediene, at Xi uttalte at Kina ta bestemte forholdsregler dersom Taiwanske styrker «krysser den røde linjen».

Biden-administrasjonen motsetter seg ethvert unilateralt forsøk fra Kina på å endre status quo eller å underminere fred og stabilitet i Taiwan.

Biden var på digitalmøtet i Roosevelt-rommet i Det hvite hus, sammen med blant andre utenriksminister Anthony Blinken. Xi hadde med seg lederen for kommunistpartiet Ding Xuexiang og flere rådgivere.

Biden uttalte på toppmøtet at hans mål er å sikre at «konkurranse ikke leder til konflikt».

– Alle land må spille etter de samme kjørereglene, sa Biden på møtet.

Joe Biden sier han håper på en åpen og oppriktig samtale med den kinesiske lederen, og at han håper de kan møtes ansikt til ansikt neste gang.

Xi sa han så frem til en vidtgående og grundig diskusjon, og at begge landene står foran store utfordringer som krever kommunikasjon og samarbeid. Han understreket viktigheten av at begge landene respekterer hverandre.

Et sunt forhold mellom USA og Kina er også viktig i møte med globale utfordringer som klimaendringer og kampen mot covid-19, mente Xi.

Den første delen av møtet ble avsluttet etter knappe to timer.

Kina beskriver møtet som fruktbart, åpent, og konstruktivt.

Ifølge Det hvite hus uttrykte Biden bekymring for Kinas handlinger i Xinjiang, Tibet og Hongkong. De to topplederne diskuterte også Nord-Korea, Afghanistan og Iran ifølge en uttalelse fra amerikanske myndigheter. Det er ikke kjent hva konkret som ble diskutert rundt disse temaene.

Biden var også tydelig på viktigheten av å beskytte amerikanske arbeidere og industrier fra «Kinas urettferdige økonomiske praksiser».