DIGITALT MØTE: Det var ikke akkurat noen intim prat over kaffekoppene som ble arrangert mellom de to topplederne. President Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping møttes digitalt, som så mange andre de siste par årene.

Biden og Xi møtes digitalt

President Joe Biden sier begge parter har et ansvar for at for at forholdet mellom de to landene ikke ender i åpen konflikt.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Videomøtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping startet i natt som planlagt klokken 02.

– Jeg er glad for å se min gamle venn, sa Xi mens Biden også serverte lignende høfligheter og sa at han håper de to kan møtes ansikt til ansikt ved neste korsvei.

Møtet skjer samtidig som forholdet mellom de to landene har vært kjølig den siste tiden. Biden har kritisert Kina åpent for behandlingen av den uigurske minoriteten, og han har sagt rett ut at USA er villig til å forsvarere Taiwan dersom landet blir angrepet.

Biden uttalte på toppmøtet at hans mål er å sikre at «konkurranse ikke leder til konflikt».

– Alle land må spille etter de samme kjørereglene, sa Biden på møtet.

Joe Biden sier han håper på en åpen og oppriktig samtale med den kinesiske lederen, og at han håper de kan møtes ansikt til ansikt neste gang.

Xi sier han ser frem til en vidtgående og grundig diskusjon, og at begge landene står foran store utfordringer som krever kommunikasjon og samarbeid. Han understreket viktigheten av at begge landene respekterer hverandre.