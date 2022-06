AVTALEN: Her holder Tyrkias president Recep Erdogan, Sveriges statsminister Magdalene Anderson og Finlands president Sauli Niinisto en pressekonferanse etter avtalen ble signert.

Tyrkia ønsker at Sverige og Finland utleverer 33 personer

Personene omtales av Tyrkia som terrormistenkte. Men Rødts Bjønar Moxnes er svært kritisk til avtalen som gjør at Sverige og Finland kan bli Nato-medlemmer.

Tyrkias justisminister Bekir Bozdag sa onsdag at landet ønsker at 33 personer utleveres fra Sverige og Finland som del av avtalen om å bli Nato-medlem, skriver nyhetsbyrået AFP.

Tyrkia hevder at disse personene er terrormistenkte.

Det var tirsdag at det ble klart at det var enighet mellom Nato-landet Tyrkia og de to søknadslandene Sverige og Finland om at de to sistnevnte endelig kunne få behandlet sine søknader.

For at det skulle skje, måtte samtlige av de 30 nåværende Nato-medlemmene akseptere søknadene, men som kjent har Tyrkia, med den nest største hæren innad i Nato, satt seg på bakbenene.

Tyrkias krav kommer altså etter at de i forkant av på Nato-toppmøtet i Madrid, undertegnet en avtale med Sverige og Finland om blant annet utlevering av det de mener er terrormistenkte personer.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt

Som motytelse lover Tyrkia at de ikke motsetter seg svensk og finsk Nato-medlemskap.

Ladenes søknader om medlemskap kan nå komme opp til behandling på toppmøtet som starter onsdag morgen, etter at Tyrkia har blokkert behandling av søknadene siden 13.mai.

Onsdag sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes at Nato-sjef Jens Stoltenberg nå ofrer kurderne for å få innlemmet Sverige og Finland i alliansen.

– Nato og Stoltenberg ofrer kurderne. Avtalen viser hvordan det autoritære, tyrkiske regimet effektivt bruker sin vetomakt i Nato til å presse fram støtte til brudd på menneskerettighetene, ikke minst overfor kurdere, sier han.

Sergej Ryabkov

De to landenes søknader kom etter at landene gikk bort fra sin tradisjonelle nøytralitetslinje som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Onsdag uttalte også den russiske viseutenriksministeren Sergej Ryabkov at Russland ser negativt på planene til de to landene om å bli Nato-medlemmer.

Ifølge Ryabkov er den planlagte Nato-utvidelsen destabiliserende og vil ikke føre til økt sikkerhet for alliansens medlemmer.