OVERSVØMT: Store deler av Demydiv ligger under vann etter ukrainske styrker bevisst åpnet demningen for å stoppe russiske styrker.

Oversvømte landsby for å stoppe russerne

Ukrainske tropper åpnet en demning og oversvømte landsbyen Demydiv for å holde de russiske styrkene unna.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Alle har forståelse for det og ingen angrer, sier Antonina Kostutsjenko til The New York Times, som har vært i landsbyen.

Avisen beskriver oversvømte hager og hus, gjennomvåte tepper som tørker i solen og innbyggere som fisker opp poteter og glass med syltede grønnsaker.

Demydiv ligger i Kyiv oblast, nord for hovedstaden Kyiv. Elven Dnipro renner langs landsbyen:

«Taktisk seier»

Det var ukrainske styrker som helt bevisst åpnet demningen for å oversvømme Demydiv og nærliggende jorder og myrer, for å hindre russerne i å omringe og beleire hovedstaden Kyiv.

The New York Times omtaler det som en «taktisk seier» og skriver at oversvømmelsen spilte en avgjørende rolle i kampene om hovedstaden i mars.

Et barn går over treplanker i en oversvømt hage.

Flommen blokkerte russernes forsøk på å omringe Kyiv på vestbredden av Dnipro. og begrenset kryssingspunkter over elven.

Ifølge The New Tork Times skal russiske styrker ha forsøkt å krysse elven seks ganger, uten hell. Flommen hindre et stridsvognangrep på Kyiv og ga ukrainske styrker dyrebar tid til å forberede forsvar, ifølge avisen.

Men det er ikke første gang ukrainere ødelegger egen infrastruktur for å hindre russerne. ur.

Totalt 300 broer er blitt ødelagt i landet, ifølge samferdselsminister Oleksandr Kubrakov. Ukrainske styrker har bombet veier, flyplasser og ødelagt togskinner.

Ukrainske soldater ser på mens en russisk pansret personellkjøretøy taues opp fra elven Irpin ved Demydiv.

Over en måned etter de russiske troppene begynte å trekke seg ut av Kyiv, gjenstår det fortsatt mye arbeid med å tømme landsbyen for vann.

Russisk artilleriild skal senere ha ødelagt demningen, som igjen gjør arbeidet med å få vannet ut av landsbyen. Arbeidet er ventet å ta flere uker, kanskje måneder.

Likevel er innbyggerne stort sett enige om at fordelene med å stoppe de russiske styrkene veier opp for ulempene med å bo i en oversvømt landsby, ifølge The New York Times.