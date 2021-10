2019: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møtte sin norske kollega Ine Eriksen Søreide i Kirkenes høsten 2019. Den neste norske utenriksministeren må være klar til å ta imot Lavrov i Tromsø senere i oktober. Hvis han kommer.

Tegner rød strek for Støre-regjeringen: Norge må ikke gi etter for Russlands krav

Den nye utenriksministeren i Støre-regjeringen kan få en rask storpolitisk ilddåp: Sergei Lavrov, Russlands utenriksminister, er ventet til et Barents-toppmøte i Tromsø om to uker.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den utgående utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) pakker nå ned kontoret i UD i pappesker, etter fire år i departementet. Hun trekker en rød strek i forholdet til Russland før regjeringsskiftet, og før møtet med russerne.

Allerede tirsdag 26. oktober er den nye norske utenriksministeren vertskap for utenriksministermøtet i Barentsrådet i Tromsø. Regjeringsskiftet er venter å skje en drøy uke tidligere, fredag 15. oktober.

Møtet i Barentsrådet holdes hvert annet år. Medlemslandene Danmark, Finland, Island, Russland og Sverige, samt EUs utenrikssjef Josep Borrell, er alle invitert til Tromsø.

Russland har ikke endelig bekreftet at Lavrov reiser til Tromsø. Han kom ikke til forrige møte i Umeå i 2019, men var selv vert for Barentsrådets møte i Arkhangelsk i 2017.

Rød strek

Ine Eriksen Søreide ber nå sin etterfølger i UD stå hardt imot og avslå det Russland åpenbart har øverst på ønskelisten fra en ny norsk regjering:

– Det er den ene tingen som Russland tar opp og ber om, fra alle land som har sluttet seg til EUs restriktive tiltak: De ønsker at disse tiltakene skal fjernes. Tvert imot: Så lenge Russland ikke innfrir kravene i Minsk-erklæringen, som er et veikart for å kunne heve tiltakene på sikt, må vi være konsekvente, sier Eriksen Søreide til VG.

– Vårt samarbeid med Russland er mye bedre enn mange andre land har med Russland, og vi leter etter nye områder å samarbeide om, legger hun til.

– Men her må det trekkes en rød strek: Russland tok en del av et annet land med makt da de annekterte Krim i 2014. Folkeretten er vårt førstelinjeforsvar, og vi må stå tydelig opp for den, sier hun.

– Men mange sier at nå er det så lenge siden, at det er tid for å komme videre og løse opp på straffetiltak og sanksjoner?

– Folkerettsbrudd oppheves ikke selv om det har gått tid, og Russland har ikke oppfylt vilkårene i Minsk-avtalen. Om de oppfyller sine forpliktelser kan vi på sikt komme i en annen situasjon. Men der er vi ikke i dag, sier utenriksministeren.

2021: Lavrov og Eriksen Søreide møttes igjen i Reykjavik i mai i år. Da var Arktisk Råd rammen rundt møtet.

Samarbeider godt

Hun har merket seg at Ap ønsker å samarbeide mer og tettere med Russland.

I august sa Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG at han ønsket mer kontakt og dialog med Russland, om de rødgrønne vant valget.

Eriksen Søreide sier det er vanskelig å se hvordan Støre-regjeringen vil sette denne uttalelsen ut i praktisk politikk:

– Vi har hatt et godt og pragmatisk samarbeid med Russland. Vi har mange felles interesser i nord. Vi løser spørsmål om fiskeriforvaltning og miljø i fellesskap. Vi deltar på politisk nivå i de fire felles kommisjonene, og jeg har hatt jevnlig politisk kontakt med min utenriksminister-kollega Lavrov, sier hun.

En serie møter

Hun har flere møter på politisk nivå å vise til: I 2019 dro Eriksen Søreide til St Petersburg sammen med statsminister Erna Solberg, der de møtte president Vladimir Putin.

Samme høst var Lavrov i Kirkenes, på 75-års markeringen for frigjøringen av Finnmark.

Eriksen Søreide hadde planlagt en gjenvisitt til Moskva i sommer, men den måtte avlyses på kort varsel på grunn av pandemien. De har møttes på Teams, og på ministermøter.

Sist hun satte seg ned med Lavrov i et formelt møte, var i Reykjavik i mai.

– Kontakten er viktig for å ivareta naboskapet og norske interesser, og for å diskutere samarbeid og sette tydelige grenser, sier hun.

– På hvilke nye områder samarbeider Norge med Russland nå?

– Vi samarbeider godt i FNs sikkerhetsråd, selv om vi ikke er enige om alt. Vi har innledet et samarbeid om plastforsøpling i Barentshavet, som vi vil videreføre med penger i det kommende statsbudsjettet. Russland er også koblet på fredsprosessen i Venezuela, sier Eriksen Søreide.

Går i feil retning

Men så er forholdet til Russland også forverret på andre områder:

– Vi følger nøye med på den militære og politiske utviklingen i Russland, noe annet ville være en forsømmelse fra norske myndigheter, forklarer hun.

– Og det er foruroligende at den interne utviklingen i Russland går i feil retning. Valget til Dumaen var det mest udemokratiske og minst frie valget som noen kan huske. Menneskeretts-situasjonen blir stadig verre. Det strammes inn, og det er en veldig sterk anti-vestlig retorikk. Det er ikke direkte rettet mot Norge, men konsekvensen av Russlands linjevalg er færre områder for samarbeid både for oss og andre land.

I folk til folk-samarbeidet har pandemien dempet muligheten for å møtes over grensen. Men ikke bare det:

– Dette samarbeidet er blitt stadig vanskeligere. Organisasjoner som samarbeider over grensen, blir stemplet som fremmede agenter, sier utenriksministeren.

– Det har vært en veldig negativ utvikling for pressen, hvor både mediehus og enkelt-journalister som fremmede agenter stemples fordi de samarbeider med norske aktører. Vi har lagt til rette, med penger og annen støtte for at dette samarbeidet skulle fortsette. Men det er blitt stadig vanskeligere fordi rommet for demokrati og sivilt samfunn er blitt stadig mindre, konstaterer hun.

Merket seg Ap-ønsket

Russisk UD har merket seg Arbeiderpartiets ønske om et tettere samarbeid, ifølge utenriksministerens pressetalskvinne Maria Zakharova:

– Vi har merket oss at det norske Arbeiderpartiet tidligere har uttalt seg til fordel for å forsøke å forbedre klimaet i vårt bilaterale samarbeid. Vi vil se nærmere på den nye koalisjonsregjeringen og deres erklærte politikk i forhold til Russland, sa Zakharova på en pressekonferanse i Moskva noen dager etter stortingsvalget.

Lavmål

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gjentok torsdag at «forholdet til Russland er på et lavmål siden den kalde krigen».

Onsdag utviste NATO åtte russiske diplomater fra Russlands delegasjon til NATO.

– De deltok i aktivitet som ikke er forenlig med deres status, og derfor er deres akkreditering trukket tilbake, sa Stoltenberg til VG på en pressekonferanse torsdag.

– De var etterretningsoffiserer, la han til.

Det har nå gått mer enn to år siden samarbeidsorganet NATO Russland-rådet møttes. Stoltenberg sier til VG at han møtte utenriksminister Lavrov i New York under FN-toppmøtet:

– Det var ikke mulig å bli enige om et nytt møte. Men NATO og jeg er klare så snart de er villige til å møte oss, sier Stoltenberg.