MANGE SKADDE: En kraftig eksplosjon har satt flere leiligheter i brann i en boligblokk i Göteborg.

Minst 20 til sykehus etter eksplosjon i Göteborg

Flere er alvorlig skadet, etter eksplosjon i en boligblokk i byen tidlig tirsdag morgen.

Publisert:

Det melder Sveriges Radio, som litt før klokken halv åtte snakket med en innsatsleder på stedet.

– Vi har transportert et sted mellom 20 og 25 personer til sykehus. Noen har vi vurdert som alvorlig skadet, mens andre har lettere skader, sier innsatsleder Jon Pile til SVT Väst.

Ifølge svenske medier pågår det et massivt redningsarbeid på stedet.

Expressen skriver at fem personer er kjørt av gårde med ambulanse, mens 18 personer er kjørt til sykehuset med buss.

Et hundretalls personer er evakuert, opplyser innsatsledereren.

– Folk har også hoppet ut av vinduer og firet seg ned i bakgården, sier Pile.

En beboer sier til TT at de har bundet sammen laken og brukt dem til å fire seg ned.

– Velter ut røyk

Aftonbladet meldte tidligere tirsdag at det brant i flere leiligheter i bygården.

– Det pågår livredning i tre trappeoppganger, sa Lotta Molander, redningsoperatør i Storgöteborg til Expressen.

– Det bare velter ut røyk.

Innsatsleder Jon Pile sier at slukningsarbeidet pågår for fullt i 07.30-tiden tirsdag.

– Brannen er ikke under kontroll, men blokken er evakuert, opplyser innsatslederen til SVT Väst.

TT rapporterer at det er omkring 25 utrykningskjøretøyer på stedet.

Eksplosjonen skjedde like før klokken 05 i området Annedal.

Ifølge politiet er det innledet etterforskning av såkalt allmennfarlig ødeleggelse.

Årsaken til eksplosjonen og skadeomfanget er foreløpig uklart.

– Mer eller mindre kaos

Lars-Gunnar Wolmesjö (64) fikk se naboer som hadde flyktet ut på balkongene og ikke kunne ta seg derfra, på grunn av det røykfylte trappehuset.

– Noen klatret ned, noen hoppet og noen fikk vente på at brannmennene kunne hente dem med stige, forteller Wolmesjø til GT.

En av beboerne er Kristoffer, som ble vekket av samboeren.

– Da gikk jeg ut på balkongen, og så var det jo svart røyk som kom fra et eller annet sted. Hele oppgangen var røykfylt. Jeg kjente at vi måtte ut, så vi tok håndklær over hodet, sier Kristoffer til GT.

Han forteller om kaos, da alle forsøkte å ta seg ut av boligblokken.

– Det var noen som ropte ute i bakgården for å vekke folk. Det var mer eller mindre kaos. Folk sto og skrek og alle ville jo ut, og det var folk på balkongene.