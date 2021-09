Nye bilder viser ferieparadiset dekket av askesky

Askeskyen som følge av vulkanutbruddet på La Palma, dekker nå store deler av ferieparadiset.

Av Christina Quist

Publisert: Nå nettopp

Et av de aller første bildene av hvordan den spanske øya La Palma ser ut fra luften, er nå offentliggjort av det europeiske krisehåndteringsbyrået EMC.

Dette er det første bildet som satellitten Copernicus har klart å få til uten skyer i området.

Bildet ble tatt lørdag, men offentliggjort søndag.

På bildet ser man at store deler av det spanske ferieparadiset nå er dekket av store, hvite masser. Det er kun en liten del av øya hvor man kan se grøntareale og bebyggelse.

Én uke etter at utbruddet fra vulkanen Cumbre Vieja startet, velter fremdeles lavaen ut fra fjellryggen.

Et område i underkant av 300 fotballbaner er nå dekket av lava, mens området hvor askeskyen spres tilsvarer en størrelse på over 1800 fotballbaner, ifølge målinger fra EMC.

Flyplassen åpen, men ingen flyvninger

Det er én uke siden det brøt ut et voldsomt vulkanutbrudd på kanariøya La Palma i Spania, og tusener av innbyggere i nærliggende områder ble umiddelbart evakuert.

Lørdag ble alle flyvninger til og fra øya stanset som følge av den enorme askeskyen.

Ifølge El Periodico sakket farten fra lavastrømmen utover lørdag ettermiddag og kveld, etter at den fredag hadde økt til en hastighet på mellom 250 og 300 meter i timen.

Flyplassen ble åpnet igjen søndag, men ifølge Reuters alle flyvninger kansellert på grunn av sikkerheten.

– Askeskyen fra vulkanutbruddet gjør det nødvendig å opprettholde midlertidig stopp av flyreiser til La Palma. Flyene som er planlagt i dag er kansellert, heter det i en uttalelse fra flyselskapet Binter.

Det er søndag minst tre utslippsskanaler hvor det renner lava ut fra vulkankrateret.

Hundrevis av hus ødelagt

Opptil 400 hus har blitt slukt av de massive lavastrømmene som har flommet utover øya. Over halvparten av husene i byen El Paso, deriblant skolen, har blitt ødelagt.

VG skrev lørdag om et lite hvitt murhus, som ligger som en øy i et hav av tykk, svart lava. Huset, som er eid av et pensjonistpar fra Danmark, har nå fått navnet «mirakelhuset».

– Vi gråt som gale da jeg fortalte dem at det elskede huset deres fortsatt står, sier Ada Monnikendam, som bygde huset, til avisen El Mundo.