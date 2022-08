OPPFORDRER: Tidligere president Donald Trump oppfordrer på nettstedet sitt, Truth Social, til å offentliggjøre ransakelsesordren.

Dette fant FBI-etterforskerne hjemme hos Trump

Flere topphemmelige dokumenter, informasjon om den franske presidenten og 20 bokser med innhold. Det er blant funnene FBI gjorde hjemme hos Donald Trump i Florida mandag denne uken.

En føderal dommer bestemte ved 21.45-tiden fredag kveld norsk tid at dokumentene knyttet til ransakingen kan offentliggjøres.

9. august ransaket FBI eiendommen til Donald Trump i Florida, Mar-A-Lago, etter ordre fra USAs justisminister, Merrick Garland. Aldri før har det hendt med en tidligere president i landet.

Bakgrunnen for ransakingen skal ifølge The Washington Post blant annet ha vært en mistanke om at Donald Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen i hjemmet sitt.

Wall Street Journal meldte fredag at FBI fant elleve graderte dokumenter under ransakelsen. I tillegg skal noen av dokumentene ha vært klassifisert som «topphemmelig».

Senere fredag kveld har flere andre medier bekreftet dette, og like før klokken 22 norsk tid kom bekreftelsen.

Dokumentene slår blant annet fast at mistanke om brudd på spionasjelovgivningen er en del av det rettslige grunnlaget for ransakingen

Dette har de funnet

FBI skal ha samlet 20 esker med gradert informasjon som konfidensielle og hemmelige dokumenter.

Det skal ha blitt funnet permer med bilder og håndskrevne notater, i tillegg til dokumenter som var markert som topphemmelig. Topphemmelig er den høyeste sikkerhetsgraderingen i USA.

I tillegg melder nyhetsbyrået Reuters at dokumentene skal ha inneholdt informasjon angående den franske presidenten, Emmanuel Macron.

Det skal også være dokumentert brudd på straffeloven som omhandler innsamling eller overføring av forsvarsinformasjon.

Reuters melder også undersøkelsene viser brudd på spionasjeloven.

I tillegg melder Reuters at Donald Trump sin benådning av Roger Stone skal ha blitt funnet i ransakelsen.

Stone er tidligere Trump-rådgiver og ble dømt blant annet dømt for å ha løyet under ed.

Spionasjeloven kriminaliserer det å spionere for eller på andre måter hjelpe en fiende av USA, og det å dele hemmelighetsstemplet statsinformasjon uten tillatelse.

Da Trump var president hevet han straffen for brudd på spionasjeloven eller uautorisert fjerning eller oppbevaring av gradert informasjon. Strafferammen ble hevet til opptil fem år i fengsel.

– Overraskende, sier USA-ekspert

Trump har siden i fjor vært i konflikt med Arkivmyndighetene (NARA) over offentlige dokumenter han skal ha tatt med seg hjem.

Etter mye om og men fikk Arkivmyndighetene 15 bokser med dokumenter overlevert fra Trump tidligere i år. Dette var tilsynelatende alle dokumenter han satt på.

Nå har altså føderalt politi hentet ut enda flere bokser.

– Om man nå legger det sammen, så har Trump tatt med seg 35 bokser med dokumenter fra Det hvite hus, sier USA-ekspert og rettforsker Sofie Høgestøl til VG.

En del av dokumentene er også graderte.

– Ikke bare har han tatt med seg masse dokumenter, han er heller ikke sannferdig i møte med myndighetene, sier Høgestøl.

– Det er overraskende.

USA-EKSPERT: Sofie Høgestøl mener saken har tatt en ny vending.

Hevder han har avgradert hemmelige dokumenter

Donald Trump og hans støttespillere mener at han har avgradert de offentlige dokumentene han hadde hjemme hos seg i Mar-a-Lago, ifølge flere amerikanske medier.

Det er uklart om han faktisk har gjort det.

– Dette gjør at saken har tatt en ny vending, mener USA-eksperten.

Hun forklarer at saken har gått fra at Trump benekter å ha hatt dokumenter hjemme hos seg, til at han nå anerkjenner dette.

– Nå prøver Trump å si at han ikke kan straffes for å ha besittet graderte dokumenter, siden de uansett ikke var hemmeligstemplede.

LOVEN GJELDER FOR ALLE: Onsdag kveld sa USAs justisminister Merrick Garland at han personlig har godkjent en ransaking, og understreket av loven gjelder for alle.

FBI-agentene skal også ha lett etter dokumenter relatert til atomvåpen, hevdet kilder overfor Washington Post natt til fredag.

Trump hevder på sitt eget nettsted, Truth Social, at påstandene er tøys.

– Det om atomvåpen er bare tull, akkurat som Russland, Russland, Russland. Russland var bløff, riksrett var bløff og Mueller-etterforskningen er bløff.

Mediene som så langt skriver at de har fått innsyn i dokumentene, nevner ikke at det skal finnes atomvåpenrelaterte dokumenter i materialet.

– Papirene er produsert av radikale venstrevridde demokrater

Ransakelsesordren har oppfattes som så kontroversiell at både justisdepartementet og Trump har bedt om offentliggjøring av ordren.

– Jeg kommer ikke til å motsette meg offentliggjøringen av dokumentene som er knyttet til det uamerikanske, uberettigede og unødvendige raidet og innbruddet i mitt hjem, skriver Donald Trump på nettstedet sitt Truth Social.

På nettstedet oppfordrer Trump til umiddelbar offentliggjøring av dokumentene.

Dette til tross for at Trump selv hevder dokumentene er produsert av hans motstandere:

– Dokumentene er produsert av radikale venstrevridde demokrater og mulige fremtidige politiske rivaler, som har en sterk interesse av å angripe meg, skriver den tidligere presidenten.

Det er ventet at dokumentene vil bli offentliggjort senere fredag.

TOPPHEMMELIG: Nancy Pelosi mener man må fastslå alvorlighetsgraden av dokumentene.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi , sier en offentliggjøring er viktig for å fastslå alvorlighetsgraden av disse dokumentene som Trump antakelig skal ha oppbevart.

– Jeg mener det er viktig å vite hvor alvorlig innholdet i dokumentene er. Forhåpentligvis får vi vite mer, men vi vil heller ikke vite for mye for det kan true sikkerheten vår, sa hun ifølge CNN.

KRITISK: Kevin McCarthy svarer på spørsmål fra media om ransakingen fredag.

Også republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, vil at Justisdepartementet skal offentliggjøre mer enn bare ransakelsesordren.

– Hvorfor offentliggjør de ikke bare dokumentene? Man vil jo stole på offentlige organer, og hemmelighold undergraver denne tilliten, sa McCarthy.

På spørsmål om ikke offentliggjøringen av dokumentene kanskje vil rettferdiggjøre ransakingen, sa McCarthy:

– Vi får bare se på hva det er for noe.

Anklager Obama for å oppbevare offentlige dokumenter

Tidligere på fredag påsto Trump at Obama satt på 33 millioner sider med offentlige dokumenter han ikke har levert tilbake etter sitt presidentskap.

Trump hevdet også at mange av disse var graderte og at noen av dokumentene omhandler atomvåpen.

Det avkrefter Arkivmyndighetene i USA (NARA) i en uttalelse.

– Nasjonalarkivet overtok eierskapet av disse dokumentene da Obama gikk av som president i 2017, sa NARA i en uttalelse.

De sier også at Obama ikke har noen kontroll på hvor og hvordan dokumentene fra hans presidentskap oppbevares.

RANSAKET: Tirsdag ble Donald Trumps bolig i Florida ransaket av FBI.

Rettet

I en tidligere versjon av denne saken sto det at nyhetsbyrået Reuters meldte at Trump hadde innlevert et rettslig dokument som slo fast at han ikke ville motsette seg offentliggjøring av dokumenter knyttet til ransakingen.

Reuters rettet senere denne opplysningen, som knytter seg til uttalelser Trump selv har kommet med på sin sosiale medier-plattform Truth Social, der han allerede torsdag varslet at han ikke ville motsette seg dette.

Artikkelen ble endret klokken 20.38 fredag 12. august 2022.