OPPFORDRER: Tidligere president Donald Trump oppfordrer på nettstedet sitt, Truth Social, til å offentliggjøre ransakelsesordren.

Avis: FBI fant elleve graderte dokumenter hjemme hos Trump

Wall Street Journal melder fredag at FBI fant flere graderte dokumenter under ransakelsen hos Donald Trump.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

9. august ransaket FBI eiendommen til Donald Trump i Florida, Mar-A-Lago, etter ordre fra USAs justisminister, Merrick Garland. Aldri før har det hendt med en tidligere president i landet.

Bakgrunnen for ransakingen skal ifølge The Washington Post blant annet ha vært en mistanke om at Donald Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen i hjemmet sitt.

Wall Street Journal melder at FBI fant elleve graderte dokumenter under ransakelsen.

Trump så på ransakelsen via overvåkningskameraer

Ifølge The Independent skal Donald Trump og familien ha sett på mens ransakelsen foregikk via hans overvåkningskameraer i hjemmet sitt. Det opplyser advokaten hans Christina Bobb.

– Jeg tror Trump og familien hans hadde bedre oversikt over hva som skjedde under ransakelsen enn meg, og jeg var der da den tok plass, skal Bobb ha sagt i et intervju med Real America's Voice.

LOVEN GJELDER FOR ALLE: Onsdag kveld sa USAs justisminister Merrick Garland at han personlig har godkjent en ransaking, og understreket av loven gjelder for alle.

FBI-agentene skal angivelig ha lett etter dokumenter relatert til atomvåpen. Det sier kilder til Washington Post.

Trump hevder på sitt eget nettsted, Truth Social, at påstandene er tøys.

– Det om atomvåpen er bare tull, akkurat som Russland, Russland, Russland. Russland var bløff, riksrett var bløff og Mueller-etterforskningen er bløff.

– Papirene er produsert av radikale venstrevridde demokrater

Ransakelsesordren oppfattes som så kontroversiell at både justisdepartementet og Trump ber om offentliggjøring av ordren.

– Jeg kommer ikke til å motsette meg offentliggjøringen av dokumentene som er knyttet til det uamerikanske, uberettigede og unødvendige raidet og innbruddet i mitt hjem, skriver Donald Trump på nettstedet sitt Truth Social.

På nettstedet oppfordrer Trump til umiddelbar offentliggjøring av dokumentene.

Dette til tross for at Trump selv hevder dokumentene er produsert av hans motstandere:

– Dokumentene er produsert av radikale venstrevridde demokrater og mulige fremtidige politiske rivaler, som har en sterk interesse av å angripe meg, skriver den tidligere presidenten.

Det er ikke klart om en eventuell offentliggjøring av dokumentene vil bli avklart fredag eller ikke.

Nancy Pelosi uttalte fredag at det er viktig å fastslå alvorlighetsgraden av disse dokumentene som Trump antakelig skal ha oppbevart.

– Jeg mener det er viktig å vite hvor alvorlig innholdet i dokumentene er. Forhåpentligvis får vi vite mer, men vi vil heller ikke vite for mye for det kan true sikkerheten vår, sa hun ifølge CNN.

Hun skal også ha sagt at informasjonen ser tilsynelatende ut til å være høyt klassifisert, et godt stykke over «topphemmelig».

KRITISK: Kevin McCarthy svarer på spørsmål fra media om ransakingen fredag.

Også republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, vil at Justisdepartementet skal offentliggjøre mer enn bare ransakelsesordren.

– Hvorfor offentliggjør de ikke bare dokumentene? Man vil jo stole på offentlige organer, og hemmelighold undergraver denne tilliten, sa McCarthy.

På spørsmål om ikke offentliggjøringen av dokumentene kanskje vil rettferdiggjøre ransakingen, sa McCarthy:

– Vi får bare se på hva det er for noe.

I følge CNN så vil ransakelsesordren inneholde logistisk informasjon: hvor det skal gjennomsøkes, en beskrivelse av hva man leter etter, navnet på dommeren og en frist for ransakelsen.

Noen ganger kan også et vedlegg med mistenkte lovovertredelser være med. Det andre dokumentet er en innholdsfortegnelse som beskriver hvilke gjenstander som ble fjernet.