PÅ PUTINS KONTOR: Jevgenij Zinitsjev i et møte med presidenten i april 2020.

Putins minister døde i fossefall - hylles av presidenten som «helt»

Russlands kriseminister Jevgenij Zinitsjev - en nær alliert og tidligere livvakt for Vladimir Putin - er død, 55 år gammel. Presidenten har gitt ham æresbevisningen «helt av Russland».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det er imidlertid motstridende versjoner av hva som skjedde da Zinitsjev døde i det arktiske Russland, nær byen Norilsk.

Han døde da han prøvde å redde en kjent filmskaper, er den offisielle forklaringen fra kriseministeriet - og som også er bekreftet av Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov.

– Det finnes bare en versjon. Alt annet er usanne påfunn, sier Putin-talsmannen ifølge den russiske utgaven av RT.

– Zinitsjev døde da han utførte sine offentlige plikter i forbindelse med en større øvelse i den arktiske sonen i Norilsk, heter det i meldingen fra kriseministeriet. Ifølge Novaja Gazeta var hele 6000 personer involvert i øvelsen.

I et uvanlig personlig kondolansetelegram til Zinitsjevs familie, skriver Putin at han er «sjokkert over de tragiske nyhetene» om hans død og kaller det «et stort personlig tap».

les også Tikhanovskaja til VG: – Har prøvd å få kontakt med Putin

– Vi har mistet en ekte militæroffiser, en kamerat, en person med stor indre styrke og mot og tapperhet, nær oss alle. Vi har jobbet sammen i mange år. Og jeg har alltid visst at jeg kan stole på Jevgenij Nikolajevitsj i en hvert vanskelig situasjon, som en pålitelig, lojal venn og en profesjonell på høyeste nivå, skriver president Putin.

Han har altså utnevnt Zinitsjev, post humus, til «helt av Russland» for «heltemot og tapperhet i utførelsen av sine offisielle plikter».

– Uten å nøle et øyeblikk, opptrådde han ikke som en minister, men som en redningsmann, sier viseminister Andrej Gurovitsj i en uttalelse som er vist på russiske TV-kanaler.

les også Jonas Gahr Støres Russland-plan: Mer dialog

Ifølge kriseministeriet prøvde han altså å redde filmskaper Melnik, som var på utkikk gode lokasjoner for en ny dokumentarfilm om Russlands utvikling i Arktis. Begge døde.

Margarita Simonjan, sjefredaktør for Kreml-tro RT:

– Han og kameramannen sto på kanten av stupet. Kameramannen skled og falt i vannet. Det var mange vitner, men ingen rakk å reagere før Zinitsjev hoppet ut i vannet etter personen som hadde falt - og traff en stein, twitrer hun.

Men Kreml-kritiske Novaja Gazeta har en helt annen versjon:

– Det skjedde veldig fort. Zinitsjev og Melnik nærmet seg toppen. Den ene snublet og mistet balansen, og den andre prøvde å ta tak i klærne hans - men klarte heller ikke å holde balansen på de våte steinene. Mennene falt en høyde tilsvarende en syv-åtte etasjers bygning.

les også Verdens kaldeste region står i brann, klimaendringer får skylden

Novaja Gazeta antyder også at det var en redsel for å melde fra til toppene i hovedstaden om ministerens død:

– Ifølge vår kilde var det frykt for å informere Moskva om ministerens død. Zinitsjev og Melnik ble ført med helikopter til sykehuset i Norilsk. Det gikk omtrent to timer fra fallet til det ble rapportert til presidentadministrasjonen.

Tilsvarende versjoner som Novaja Gazeta har også kommet på flere russiske Telegram-kanaler.

Den vanligvis velinformerte avisen Kommersant skriver at Zinitsjevs livvakter og rådgivere risikerer å bli etterforsket for «uaktsomhet».

les også Moskvas metode

Zinitsjev ble utnevnt til kriseminister i mai 2018 etter at Putin hadde blitt gjenvalgt som president for seks nye år. Han var også medlem av det mektige sikkerhetsrådet.

Han startet sin karriere som KGB-offiser på 1980-tallet og fortsatte inn i FSB, som etterretningstjenesten ble hetende etter Sovjetunionens fall.

Kriseministeren har ofte en høy profil i Russland, fordi denne personen opptrer mye på TV i de mest dramatiske hendelsene, som ulykker, naturkatastrofer og skogbranner.