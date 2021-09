NY REGJERINGSLEDER: Pakistans daværende statsminister Nawaz Sharif (t.v.) hilser på den daværende afghanske utenriksministeren Mohammad Hassan Akhund i 1999. Akhund har nå blitt utnevnt som Talibans statsminister.

Dette er Talibans nye regjering: − Kraftig signal

Mohammad Hassan Akhund har blitt utpekt som leder for Talibans regjering, mens terroretterlyste får jobben som innenriksminister. Norsk fredsforsker kaller regjeringen en skuffelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Taliban har tirsdag ettermiddag pekt ut flere personer som skal tjene som fungerende ministre i deres nye regjering i Afghanistan.

Det melder Reuters, som siterer talsperson Zabiullah Mujahid i den militante islamistgruppen. Ifølge BBC erklærte også Taliban Afghanistan som et «islamsk emirat».

Kunngjøringen kommer bare én dag etter at Panjshirprovinsen – den siste av landets 34 provinser – skal ha falt under gruppens kontroll. Ifølge motstandsbevegelsen har de ikke overgitt seg, og de sier at kampene mot Taliban vil fortsette i Panjshir.

Mohammad Hassan Akhund, en av Talibans medgrunnleggere, blir statsminister for den nye afghanske regjeringen.

Ifølge Times of India er Akhund leder for Rehbari Shura – et styrende råd innenfor Taliban.

Forrige gang Taliban hadde makten i Afghanistan, mellom 1996 og 2001, tjente Akhund både som gruppens utenriksminister og visestatsminister.

Abdul Ghani Baradar, som var med på å stifte Taliban, blir regjeringens nestleder, Amir Khan Muttaqi blir deres nye utenriksminister.

Mens sønnen til grunnlegger og tidligere øverste leder av Taliban, Mullah Omar, Mullah Mohammad Yaqoob, har blitt utnevnt som forsvarsminister.

TALSPERSON: Zabiullah Mujahid i Taliban kunngjorde flere ministerposter i den nye afghanske regjeringen.

Terroretterlyst blir innenriksminister

Lederen for Haqqani-nettverket, som har stått bak en rekke terrorangrep og selvmordsbombinger, Sirajuddin Haqqani, vil tre inn i rollen fungerende innenriksminister.

Nettverket er av USA ansett som en terroristgruppe. Haqqani er selv etterlyst for angrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008, der den norske fotojournalisten Carsten Thomassen var blant de seks drepte.

FBI har utlovet en dusør på opp til fem millioner dollar, tilsvarende over 40 millioner norske kroner, til den som kan gi informasjon som direkte fører til arrestasjon av Haqqani.

ETTERLYST: Sirajuddin Haqqani her avbildet og tegnet på en såkalt «wanted»-plakat fra FBI.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio, mener Taliban ikke har innfridd det de lovet da de tok kontrollen over landet. Overfor VG påpeker han at personene som nå har blitt utnevnt, «bare inneholder etablerte Taliban-ledere».

– Mange av dem er folk som satt i regjering sist Taliban hadde makten. De har også vært sentrale i de 20 årene imellom. Mens noen har grodd frem over tid. Det er ingen som ikke har Taliban-bakgrunn. Også er det svært få som ikke er av pashtunsk etnisk avstamming.

Harpviken presiserer at Taliban signaliserte at de ville ha en inkluderende regjering.

– Men dette er ikke en inkluderende regjering. Dette er et kraftig signal, slår han fast.

FREDSFORSKER: Kristian Berg Harpviken ved Prio.

Ingen kvinner utnevnt

Det har tidligere blitt antydet at Taliban-leder Haibatullah Akhundzada skulle bli leder for den nye regjeringen, men slik har det altså ikke blitt.

Mer sannsynlig er det kanskje at han vil få rollen som «øverste leder» – en tilsvarende rolle som ayatolla Ali Khamenei har i Iran, samtidig som han forblir Taliban-leder. Det er også ventet at han vil forbli i Kandahar, der Taliban-bevegelsen oppsto.

Utnevnelsene preges av Talibans etablerte ledersjikt, personer som har vært sentrale i den 20 år lange striden mot den USA-ledede koalisjonen og deres afghanske allierte.

Så langt er det ikke utpekt regjeringsmedlemmer som ikke representerer Taliban, noe som har vært et av det internasjonale samfunnets krav. Ingen kvinner har heller blitt utnevnt til høytstående posisjoner.

– Det var forventet, for det har de signalisert, men det er likevel en skuffelse, sier Harpviken om at ingen kvinner er utpekt til ministerposter.

Kunngjøringen av ministerollene kommer også bare timer etter at Taliban slo hardt ned på en kvinnedemonstrasjon i Kabul. Taliban-soldater skjøt i luften for å spre folkemengden da flere hundre kvinner marsjerte gjennom hovedstadens gater med støtte til motstandsbevegelsen og for kvinners rettigheter.

På spørsmål fra BBC om hvorfor ingen kvinner hadde blitt utnevnt til ministerposter, svarte en Taliban-topp at regjeringssammensetningen fremdeles ikke var ferdig.

Kunngjør ministre like før 20-årsmarkeringen av 9/11

Taliban tok makten i Afghanistan for litt over tre uker siden som følge av en lynoffensiv mot regionshovedsteder i landet. De afghanske regjeringsstyrkene la ned våpnene og overga seg, mens deler av regjeringen, inkludert president Ashraf Ghani, rømte landet da Taliban omringet hovedstaden Kabul.

Det skjedde nesten 20 år etter at Taliban-regimet ble styrtet av den amerikanskledede invasjonen av landet i 2001, som kom i kjølvannet av al-Qaidas terrorangrep mot USA som drepte nesten 3000 mennesker 11. september samme år.

I forkant av invasjonen krevde daværende president George W. Bush at Taliban utleverte al-Qaida-lederne til USA. Det nektet Taliban.

Med tirsdagens kunngjøringer er altså Taliban langt på vei til å opprette et nytt regime, bare fire dager før 20-årsmarkeringen av terrorangrepet.