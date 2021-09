FORDØMMES AV FOLKET: En opprevet plakat av tidligere president Ashraf Ghani som forlot landet da Taliban overtok makten. Bildet er fra Afghanistans frigjøringsdag 19. august.

Afghanistans tidligere president beklager at han forlot landet

Afghanistans tidligere president Ashraf Ghani forsøker å forklare hvorfor han forlot Kabul så fort da Taliban nærmet seg byen.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

I en uttalelse onsdag unnskylder Ghani sine handlinger, men sier at han ikke hadde noe valg. Han forklarer at hans sikkerhetsfolk hadde sagt at det ville bli gatekamper i byen hvis han ikke reiste.

Sist det var kamper inne i selve Kabul, var under borgerkrigen på 90-tallet.

Ghani hevder at beslutningen var den vanskeligste han hadde tatt i sitt liv, men at han til slutt reiste for å unngå blodsutgytelser. Han beklager at han, i likhet med sine forgjengere, ikke greide å skape fred og velstand i det krigsherjede landet.

FØR FLUKTEN: Daværende president Ashraf Ghani holder tale på et møte i Kabul 2. august, få dager før han forlot landet og byen.

– Jeg beklager dypt og inderlig at mitt eget kapittel endte i en lignende tragedie som mine forgjengeres, sier Ghani.

Han har sammen med sin familie reist til De forente arabiske emirater.

Adresserer korrupsjonsbeskyldninger

Uttalelsen fra den tidligere presidenten er publisert på hans Twitter-konto. Der understreker Ghani at han skylder det afghanske folket en forklaring for hvorfor han forlot Kabul.

Han tar også opp beskyldningene om at han har forlatt landet med millioner av dollar som tilhører det afghanske folket.

– Disse anklagene er komplett og kategorisk falske. Korrupsjon er en pest som har forkrøplet vårt land i tiår og kampen mot korrupsjon har vært et sentralt fokus i min gjerning som president. Jeg arvet et monster som ikke kunne bekjempes hverken lett eller raskt, skriver han.

Like etter at han reiste postet den tidligere presidenten et Facebook-innlegg der hans egen forklaring på hvorfor han forlot Afghanistan var at han ville «unngå blodbad».

Tilbaketrekningen tirret imidlertid befolkningen, inkludert hans egne regjeringsmedlemmer, som anså handlingen som forræderi.

Terroretterlyste i ny regjering

Tidligere utenriksminister Mohammad Hassan Akhund har blitt utpekt som leder for Talibans regjering, mens terroretterlyste Sirajuddin Haqqani får jobben som innenriksminister.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, uttalte i et VG-intervju at han anså den nye regjeringen for en skuffelse.

Fredsforskeren mener at valget av terroretterlyste regjeringsmedlemmer vil gjøre det vanskeligere for det internasjonale samfunnet å forholde seg til Taliban. Gruppen vil også måtte jobbe enda hardere for å få personene av sanksjonslisten.

Ifølge Harpviken har Taliban ikke har innfridd det de lovet da de tok kontrollen over landet. Overfor VG påpeker han at personene som nå har blitt utnevnt, «bare inneholder etablerte Taliban-ledere».

– Dette er ikke en inkluderende regjering. Dette er et kraftig signal, sa Harpviken til VG.