I EKSIL: Svetlana Tikhanovskaja var opposisjonens presidentkandidat ved det siste valget i Hviterussland, men har siden samlet internasjonal støtte mot Lukasjenko-regimet fra sitt eksil i nabolandet Litauen. Der møtte hun Erna Solberg i september 2020.

Venstre og KrF ber Yara vurdere Hviterussland-kontrakt på nytt

Det norske industrikonsernet Yara bør lytte til den hviterussiske eksil-lederen Svetlana Tikhanovskaja og vurdere sin kontrakt med sin leverandør i Hviterussland på nytt, mener Venstre-leder Guri Melby.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I et skriftlig spørsmål sender Venstre-lederen utfordringen til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), om regjeringens syn på Yara’s Hviterussland-kontrakt.

Oppfordringen kommer etter at Tikhanovskaja i VG tirsdag kom med en direkte appell til Yara, om å avslutte kontrakten med Belaruskali om kjøp av kalium til Yara’s gjødselproduksjon:

«Yara bidrar nå med penger som regimet trenger for å overleve, og for å fortsette å undertrykke sitt folk. Vi ber Yara stoppe støtten til regimet, skriver hun i en uttalelse til VG.

– Jeg ønsker at regjeringen klargjør sin holdning til dette, sier Melby til VG.

Næringsministeren vil svare Stortinget først, opplyser departementets kommunikasjonsavdeling tirsdag ettermiddag.

Statlig eier

Staten ved Næringsdepartementet eier 36,2 prosent av aksjene i Yara. I tillegg eier Statens pensjonsfond Innland 7,1 prosent av aksjene.

– Spørsmålet om å beholde eller avslutte kontrakten er helt åpenbart et vanskelig dilemma for Yara. Men når den demokratisk valgte presidenten i Hviterussland i så klare ordelag ber dem trekke seg fra kontrakten, så mener jeg de bør respektere dette synet og avslutte kontrakten, legger Venstre-lederen til.

Melby forsøker også å få til et digitalt møte mellom Stortingets utenrikskomité og Tikhanovskaja.

Lytte til opposisjonen

Også KrF engasjerer seg i saken etter Tikhanovskajas innlegg i VG.

– Vi ønsker å be Yara lytte til opposisjonen og den kritikken de kommer med. Det er ikke bærekraftig over tid å være på kollisjonskurs med den demokratiske opposisjonen i landet, skriver KrF-leder Olaug Bollestad i en SMS til VG.

Hun legger til at KrF forstår dilemmaet som Yara står i. Bollestad vil likevel ta opp situasjonen i Stortinget torsdag, når Norges rolle i FNs sikkerhetsråd skal diskuteres med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Vurderer fortløpende

Yara er en betydelig kunde for Belaruskali, og kjøper 10–15 prosent av selskapets årlige produksjon av kalium.

Yaras kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal uttalte i VG at Yara fastholder at de «kan utgjøre en positiv forskjell for arbeiderne ved Belaruskali – og vi mener at et lite steg i riktig retning er bedre enn ingen steg i det hele tatt. I tråd med gjeldende sanksjoner har vi fortsatt å kjøpe kalium fra Belaruskali, men vi vurderer situasjonen fortløpende.»

I denne vurderingen har Yara støttet seg til råd fra blant andre den norske Helsingforskomiteen, og fra LO.

Fastholder sitt råd

Rådgiver Berit Lindeman i Helsingforskomiteen erkjenner overfor VG at Yara-saken inneholder betydelige dilemmaer:

– En ny appell fra Tikhanovskaja veier tungt og er svært viktig, og fakta slik hun fremstiller dem i VG er 100 prosent korrekte. Det er begått horribelt grove overgrep på menneskerettighetene i Hviterussland det siste halvannet året. Så ideelt burde ikke Yara vært i Hviterussland, sier Lindeman.

– Men vi vurderer også hva slags konsekvenser det kan ha for de flere tusen ansatte i Belaruskali om Yara trekker seg ut, og dessverre er det slik at andre aktører vil stå klar til å kjøpe produktet dersom det skulle skje. Så inntil videre vi fastholder vårt råd om at de fortsetter engasjementet i Hviterussland, legger hun til.

Heller ikke LO vil anbefale at Yara trekker seg ut nå:

– Vi er i løpende kontakt med fagforeningen BITU i Belaruskali, som er medlem av den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, BNP, og støtter oss på de vurderingene de gjør. De ønsker at Yara skal bli, blant annet fordi de frykter for hva som vil skje dersom Yara forlater Belarus, og hvilke aktører som da kommer inn, skriver LOs førstesekretær Julie Lødrup i en e-post til VG.

LO åpner imidlertid for at internasjonale sanksjoner mot Lukasjenkos regime kan påvirke Yaras kontrakt:

– Så langt har ikke Yaras handel med Belaruskali blitt rammet av sanksjoner. Det er imidlertid absolutt en mulighet for at det kan skje, skriver Lødrup.