Putin: − USA stjeler andres penger når de ikke liker noe

President Vladimir Putin går i en tale fredag hardt ut mot Vesten og hevder at det var «uunngåelig og nødvendig» å gå til krig i Ukraina.

Han avviser også at det er Russland som er skyld i den høye inflasjonen i verden.

– De som snakker om «putinsk inflasjon», kan ikke lese eller skrive. Den russiske operasjonen i Donbass har ikke noe med det å gjøre, hevder presidenten.

Talen måtte utsettes med mer enn én time etter et massivt hackerangrep mot det som er en stor økonomikonferanse i Putins fødeby St. Petersburg.

Presidenten kommer med en rekke angrep spesielt mot USA:

– USA kan når som helst stjele andres penger når de ikke liker noe. Dette er en objektiv analyse, hevder Putin - med henvisning til sanksjonene som er innført mot russiske enkeltpersoner og selskaper.

– Har ikke slått til

– De dystre prognosene for russisk økonomi (fra Vesten) har ikke slått til, fastslår Putin i talen.

– Den økonomiske blitzkrigen mot Russland har ikke lykkes - og hadde ikke en sjanse for å lykkes, mener den russiske presidenten.

Russlands president Vladimir Putin under økonomiforumet i St. Petersburg

Han kaller de vestlige sanksjonene for gale og tankeløse. Putin mener også at USA «etter å ha erklært seier i den kalde krigen, erklærte sine interesser hellige».

– Alle som fortsetter å samarbeide med Russland, blir utsatt for press og til og med trusler, påstår Putin i talen i St. Petersburg.

Nok en gang gjentar Putin at «spesialoperasjonen i Ukraina skal fullføres etter planen», og at den var helt nødvendig for å beskytte befolkningen i Donbas-regionen.

Presidenten er også opptatt av prisene på kunstgjødsel - og mener at det ikke er noen grunn til prisstigningen som verden har sett det siste halvåret.

– Russland har ikke minelagt ukrainske havner, slik at det ikke er mulig å frakte ut korn, hevder Putin som svar på beskyldningene om det motsatte.

– Ukraina har fem-seks ulike måter å eksportere kornet på. Det er myndighetene i Kyiv som bestemmer hvordan det skal skje, hevder den russiske presidenten, som også konstaterer at «Vesten fortsetter å levere våpen til Ukraina».

Putin-talsmannen Dmitrij Peskov har fortalt russiske medier at presidenten personlig har jobbet med talen, som på forhånd var imøtesett med stor interesse.

USA og europeiske land har innført en rekke sanksjoner mot russere og russiske selskaper etter at Russland invaderte Ukraina den 24. februar.

Putin har i St. Petersburg også snakket om hvor viktig det er at russisk bilindustri beholder sine teknologiske eksperter.

– Det er nødvendig å ha et nivå av eksperter for sikre teknologisk suverenitet, sier Putin.

– Det betyr ikke at all produksjon i bilindustrien må foregå i Russland, men kritiske ting som teknologi og knowhow må være russiske, sier presidenten.

Finansminister Anton Siluanov foreslo torsdag at russiske topper heretter skal kjøres rundt i russiskproduserte Lada - i stedet for vestlige bilmerker.

Samme Siluanov mener at Russland trenger en teknologisk sikkerhetsdoktrine - på samme måte som når det gjelder matsikkerhet.