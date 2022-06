FENGSLET: Julian Assange har sittet fengslet i lengre tid.

Godkjenner utlevering av Assange

Storbritannias innenriksminister Priti Patel har godkjent utleveringen av Julian Assange til USA, melder Reuters.

WikiLeaks-redaktøren har imidlertid to ukers ankerett.

Avgjørelsen vil bli anket, skriver WikiLeaks på Twitter.

Dersom Julian Assange (50) ikke får medhold kan han nå utleveres til USA, der han er tiltalt for spionasje og risikerer 175 års fengsel.

«Dette er en mørk dag for pressefriheten og for britisk demokrati», sier WikiLeaks i en uttalelse på Twitter.

– Enhver i dette landet som bryr seg om ytringsfrihet bør skjemmes dypt over at innenriksdepartementet har godkjent utleveringen til USA, skriver de videre, og viser til tidligere påstander om at landet angivelig skal ha planlagt å likvidere ham.

Husker du ikke saken? Her er den kjapt forklart

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at WikiLeaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan og krever ham utlevert.

STØTTE: Assange-supportere protesterer foran operaen i Wien tidligere i juni.

En britisk domstol avviste i januar 2021 begjæringen, men avgjørelsen ble senere omgjort av en høyere rettsinstans. I januar i år besluttet High Court i London at utleveringssaken kunne ankes, men også denne kjennelsen ble siden satt til side, skriver NTB.

Onsdag formiddag slo Storbritannias regjering fast ved at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange skal utleveres til USA.

Ti år i fengsel

Til sammen har Assange tilbrakt over et tiår i det britiske rettsvesenet. I 2010 anmeldte to svenske kvinner ham for voldtekt og seksuelle overgrep, noe som førte til en internasjonal etterlysning. To år senere ble det besluttet at han kunne utleveres til Sverige, hvorpå han søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London i sju år.

Etter at Ecuador trakk tilbake beskyttelsen i april 2019, ble Assange pågrepet og har siden sittet i høysikkerhetsfengsel. Sverige har siden henlagt overgrepssaken, men han står altså nå tiltalt for spionasje i USA.

Tidligere i mai har Europarådets kommissær for menneskerettigheter, en rekke journalistorganisasjoner, og åtte norske stortingsrepresentanter bedt om at Assange ikke utleveres til USA.

– Skandaløst

– Dette er helt skandaløst og et alvorlig angrep på ytrings- og pressefriheten, og på demokratiet, skriver Rødts Sofie Marhaug i en epost til VG om Patels beslutning.

Hun mener utleveringen innebærer at publisister og varslere kan straffeforfølgelses i en stat de verken kommer fra eller har oppholdt seg i, for å ha avslørt denne statens krigsforbrytelser.

– Nå må utenriksminister Huitfeldt på banen, og si ifra om at dette er fullstendig uakseptabelt!

Norsk PEN har tidligere i juni reagert på at Storbritannia ikke har offentliggjort om Assange vil bli utlevert eller ikke.

– Svaret skulle kommet i går, men ifølge våre kontakter i London må vi vente til slutten av denne uken eller i midten av neste. Bak kulissene pågår det et intenst diplomati, skrev Norsk PEN da på sin Facebook-side.

