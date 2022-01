IKKE NÅDIG: Tidligere statsminister Theresa May gikk hardt ut mot sin partifelle Boris Johnson etter at Gray-rapporten ble fremlagt mandag.

Theresa May langer ut mot Boris Johnson

Statsminister Boris Johnsons forgjenger, Theresa May, la ikke fingrene imellom da hun stilte sin konservative partifelle til veggs for hans håndtering av festene i Downing Street.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Mandag kom granskingsrapporten fra Sue Gray som slår fast at flere sosiale sammenkomster i statsministerboligen og i regjeringsbygget da Storbritannia var nedstengt, var en «alvorlig svikt» som «vanskelig kan rettferdiggjøres».

Johnson fikk null støtte av sin forgjenger, snarere tvert imot. May påpekte at coronarestriksjonene førte til store begrensninger av folks frihet.

– De hadde rett til å forvente at statsministeren hadde lest reglene, at han hadde forstått meningen med dem, sa hun under den opphetede debatten i parlamentet etter at rapporten ble allment tilgjengelig.

– Enten hadde min ærede venn ikke lest regelverket eller så forsto han ikke hva det betød eller så trodde de at regelverket ikke gjaldt for (Downing Street, red anm.) nummer 10. Hva er korrekt? spurte May som fikk overdøvende støtte i parlamentet.

Hun mener Gray-rapporten viser at regjeringen ikke fulgte sine egne regler.

– Nei, det er ikke det Gray-rapporten viser, svarte Johnson som ba henne vente til politiets etterforskning foreligger.

Politiet har ifølge BBC sagt at deres rapport vil være ferdig innen et år og de har anmodet Sue Gray om færrest mulig referanser til de alvorligste lovbruddene.

MÅTTE GÅ: Da Ian Blackford for det skotske nasjonalistpartiet nektet å trekke tilbake ordet «villedet» ble han bedt om å forlate parlamentet. På dette tidspunktet hadde Blackford allerede forlatt salen.

– Har løyet

Derfor er da også Gray-rapporten en liten versjon av den fullstendige rapporten. Totalt 16 fester fordelt på 12 ulike datoer er gransket, og politiet etterforsker nå samlinger og fester fordelt på åtte av disse datoene.

Det britiske parlamentet er kjent for sine heftige debatter, men mandag gikk det virkelig en kule varmt. Ian Blackford, lederen for det skotske nasjonalistpartiet SNP, fikk beskjed om å forlate salen etter at han kalte statsminister Boris Johnson en løgner.

– Han har bevisst villedet parlamentet, sa Blackford som mente Boris Johnson må trekke seg, noe han også sa i spørretimen tidligere denne uken.

Ordstyreren ba Blackford trekke tilbake ordet «villedet», noe han nektet.

– Denne statsministeren har løyet og villedet parlamentet, gjentok Blackford før han forlot salen.

– Jeg beklager

Boris Johnson ba om unnskyldning og beklaget sin håndtering av festene i Downing Street og regjeringsbygget i Storbritannia, kjent som «partygate».

– Jeg vil først og fremst si unnskyld. Jeg beklager de tingene vi rett og slett ikke fikk til og jeg beklager måten denne saken har blitt håndtert, sa Johnson til underhuset mandag ettermiddag.

UNNSKYLDTE: Boris Johnson beklaget håndering av saken, men ba opposisjonen avvente til resultatene fra politietterforskningen foreligger.

– Denne pandemien har vært vanskelig for alle. Vi har bedt folk over hele landet om å ofre mye; ikke møte sine kjære, ikke besøke sine slektninger på dødsleiet, og jeg forstår folks sinne, la statsministeren til.

Rapporten konkluderer med at oppførselen rundt noen av tilstelningene «vanskelig kan rettferdiggjøres».

– Det er ikke nok å si unnskyld. Dette er øyeblikket hvor vi må se oss i speilet og lære, sa Johnson og understreket at han fullstendig aksepterer funnene i rapporten. Han lovet endringer i regjeringskontorene, men gjorde altså ikke mine til å trekke seg.

Opposisjonen på den andre siden av salen la ikke lokk på hva de mente om Johnsons uttalelser.

Labour-leder Keir Starmer sier det ikke kan være tvil om at det nå utføres strafferettslig etterforskning mot statsministeren. Rapporten avslører fellende detaljer, mener han. Han sa også at Johnson ikke vil gå av fordi «han er en mann uten skam».

KLAR TALE: Labour-leder Keir Starmer mener Johnson ikke vil gå av fordi «han er en mann uten skam».

– Selv nå gjemmer han seg bak en politietterforskning av hans hjem og hans kontor, sa Starmer.

Flere kommentatorer i sosiale medier har merket seg at Labour-lederen fikk snakke uten tilrop fra politikerne på de konservative benkene, noe som er uvanlig når en opposisjonsleder angriper statsministeren verbalt.

Sue Grays rapport, eller riktigere sagt det som er en liten versjon av den fullstendige rapporten, ble mandag publisert på den britiske regjeringens hjemmesider.

Gray skriver at man noen ganger ser ut til å ha tenkt for lite på det som skjedde i resten av landet både når det kom til hvor hensiktsmessig disse samlingene var, risikoen de utgjorde for folkehelsen og hvordan de ville bli oppfattet.

– Det var til tider svikt i ledelse og dømmekraft fra forskjellige deler av nr. 10 og regjeringskontoret. Noen av arrangementene burde ikke ha funnet sted, andre burde ikke fått utvikle seg slik de gjorde, heter det i rapporten.

Den kritiserer også det den omtaler som «overdrevent inntak av alkohol.»