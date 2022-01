MÅTTE SVARE: Russland FN-ambassadør Vassilij Nebenzia prøvde forgjeves å stoppe en åpen konfrontasjon om Ukraina i FNs sikkerhetsråd.

USA og Russland i åpen konfrontasjon i FN

Russland klarte ikke å stoppe en åpen debatt om Ukraina-krisen i FNs sikkerhetsråd. USA krevde at Russland trekker tilbake sine tropper fra grensen mot Ukraina. Russland svarte med å beskylde USA for hysteri.

Av Alf Bjarne Johnsen

Det var Norges siste dag som møteleder i FNs sikkerhetsråd:

Før Russland overtar lederskapet 1.februar, ønsket USA å konfrontere Russland åpent med det USA mener er en overhengende fare for et militært angrep fra Russland mot nabolandet Ukraina.

Bare Kina støttet Russlands forsøk på å avskjære denne debatten. USAs krav om et åpent møte i Sikkerhetsrådet fikk 10 stemmer. Møtelederen, Norges FN-ambassadør Mona Juul, stemte sammen med USA for et åpent møte.

Dermed ble det en direkte konfrontasjon mellom USA og Russland om den sikkerhetspolitiske krisen i Europa, hvor vestlig etterretning anslår at minst 100.000 russiske soldater er oppmarsjert nær Ukrainas grense som en dirkete trussel mot nabolandet.

30.000 nye soldater

Ifølge USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield, har USA sett dokumentasjon på at Russland nå utplasserer ytterligere 30.000 soldater i Hviterussland.

- VI har ønsket dette møtet fordi Russlands aktivitet på grensen mot Ukraina er en direkte trussel mot Ukrainas sikkerhet og uavhengighet, sa den amerikanske ambassadøren.

Russlands FN-ambassadør slo hardt tilbake: Vassilij Nebenzia viste til at Russland vil ha Ukraina-debatt senere i februar, og sa at USAs ønske var et eksempel på megafon-diplomati.

Ikke-sak for Rådet

– Ikke en eneste russisk talsperson har sagt at Russland vil angripe Ukraina militært. Det er gang på gang blitt avvist, sa Nebenzia.

Han argumenterte med at Russlands disponering av militære på eget territorium ikke er en sak for FNs sikkerhetsråd. Han avviste også blank at det står 100.000 soldater på grensen, og sa at soldatene tvert imot er i sine hjemmebaser.

– Norge er dypt bekymret for Russlands stor-skala militære opprustning nær grensen til Ukraina, og på den okkuperte Krim-halvøya. Dette er uprovosert og ubegrunnet, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul i sitt innlegg.