6. januar-høringen: − Trump sa «Mike Pence fortjener det»

Kongresskomiteen har i lang tid bygget forventningene til hva som skal fremkomme under nattens 6.januar-høring. Nå er den i gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mindre enn 20 minutter inn i 6. januar-komiteens høring kommer den første bomben.

Det er Liz Cheney, republikaner og komiteens nestleder, som serverer det som skal være et sitat av Donald Trump mens mobben stormet Kongressen og ropte «heng Mike Pence».

Pence, som var Trumps visepresident, var da i Kongressen for å sertifisere valgresultatet som ville frata presidenten makten.

«Kanskje tilhengerne våre har rett. Mike Pence fortjener det», responderte Trump, ifølge Cheney, som igjen viser til vitnemål fra ansatte i Trumps administrasjon.

Det gikk da et lite gisp gjennom salen, ifølge The New York Times.

Ivanka Trump markerer avstand

Komiteen viser også frem flere klipp fra profilerte personer i Trumps nærmeste krets.

Et av de aller første viser Trumps daværende justisminister Bill Barr.

– Jeg fortalte presidenten at det var tullprat. Jeg ville ikke være en del av det, sier han i sitt vitnemål om Trumps ønske om at Justisdepartementet skulle legge sin vekt bak påstander om valgfusk.

Barr gikk som justisminister av et par uker før 6. januar 2021.

Et klipp som vises ikke lenge etterpå viser Trumps egen datter Ivanka Trump. Hun viser da til kontakt med Bill Barr og sier i sitt vitnemål til komiteen at hun «aksepterte hva han sa».

Det betyr altså at hun aksepterte at valget ikke var «stjålet», og slik skiller hun markant lag med sin fars hovedbudskap siden november 2020.

Cheney viser dermed gjennom sin innledende presentasjon av diverse vitner at Trump hadde en rekke personer rundt seg som mente at han tapt valget.

Gråt i salen

Underveis i høringen viser komiteen også en lengre video-tidslinje av hele stormingen med svært sterke scener, som viser hvordan politibetjenter var sjanseløse mot mobbens vold.

I salen sitter en rekke med tårer i øynene etter videoen.

– 6. januar var kulminasjonen av et kuppforsøk. Volden var ikke tilfeldig. Det var Trumps siste forsøk, et siste håp på å stoppe overføringen av makt, sier Cheney.

Komiteen mener Trump deltok i en «sofistikert» plan i syv steg for å hindre at Biden skulle bli president.

– Det kommer en dag da Trump er borte, men deres uhederlighet vil fortsatt være der, sier Liz Cheney om sine republikanske kolleger.

Cheney kan være historie som senator til høsten. Hun er nå svært isolert for sine standpunkter, og hennes motstander i det republikanske primærvalget leder klart på meningsmålingene.

– Eksplosive detaljer

I forkant av høringene har medlemmer av komiteen lovet nye eksplosive detaljer, ifølge blant andre NBC News.

– Vi vil avsløre nye detaljer som viser at volden 6. januar var resultatet av en koordinert innsats i flere steg for å omgjøre valgresultatet i 2020-valget og for å stoppe maktoverføringen fra Donald Trump til Joe Biden, sier en av komitémedlemmene.

I løpet av de 11 månedene granskingen har pågått, har det lekket en del informasjon. Blant annet har det vært saker om påståtte beviser for at Trump kan straffeforfølges, at telefonlogger fra sentrale timer under angrepet mangler, og at republikaner-topper ville bli kvitt Trump.