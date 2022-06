ARRESTERT: Medlemmar av den nasjonalistiske gruppa Patriot Front vart arrestert av politiet i Idaho etter tips frå eit vitne.

31 arrestert nærme Pride-arrangement

Politiet har tatt kontroll over ei stor gruppe medlemmar av den nasjonalistiske gruppa Patriot Front i Coeur d'Alene i delstaten Idaho.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Personane var funne bak i ein varebil frå U-Haul, ikledd masker og finlandshetter, kakibukser, blå skjorter og caps. På kleda var det trykka merker frå gruppa og slagord som «reclaim America».

Politiet fortel at mennene vart arrestert i frykt for å ha planlagt opptøyar, skriv The Spokesman.

Til fleire amerikanske medium fortel politiet at dei hadde skjold, spyd og røykgranatar.

Store politistyrkar

Fleire videoar i sosiale medium viser tidspunktet då politiet opna bakluka på varebilen, som er full av tildekka personar.

Videoar viser også store politistyrkar som set handjern og strips på medlemmane.

Før pågripinga var det fleire av deltakarane på Pride-arrangementet som hadde stussa over store politistyrar i området.

Lokale medium skriv at ei gruppe for våpen-rettigheiter, Panhandle Patriots, heldt ein motdemonstrasjon mot Pride-arrangementet.

Fekk tips

Politiet seier dei fekk tips om varebilen av ein innringar som sa vedkomande hadde sett det som såg ut som ein liten hær presse seg inn i bilen på parkeringsplassen til eit motell.

– Det kan verke som at disse folka ikkje var her for å delta i fredeleg verksemd, sa sheriff Bob Noriss på politiets pressekonferanse.

Han forklarar at dei har hatt auka beredskap rundt Pride-arrangementet i byen.

Patriot Front blir beskriven som ei nasjonalistisk hatgruppe som oppstod etter den høgreradikale demonstrasjonen i Charlottesville i Virginia i 2017.