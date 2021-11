OMKOM: Norske Aleksander Storåker døde 12. mai 2020, 16 år gammel. Han og familien var bosatt i Lerum i Sverige, hvor 16-åringen krasjet på moped under en biljakt.

Politimann frikjent etter at Alexander (16) døde i Sverige

Norske Alexander Storåker (16) døde etter å ha krasjet på moped under en politijakt i Sverige i fjor. Politimannen som var tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» ble torsdag frikjent.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

12. mai 2020 blir 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. Kameraten overlever uten store skader, mens Alexander treffer en lyktestolpe. Til tross for at han har hjelm, dør han kort tid etter.

Torsdag falt dommen i saken: Politimannen som var tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» er nå frikjent, melder Aftonbladet.

I dommen står det blant annet at tingretten vurderer «samlet sett at aktor ikke har kunnet sannsynliggjøre sin påstand om at politiet drev en forfølgelse av flyktende kjøretøy i strid med politilovens alminnelige behovs- og forholdsmessighetsprinsipper.»

Retten finner det heller ikke bevist at betjenten kjørte for nært Alexander, eller på noe annet vis sørget for at 16-åringen mistet kontrollen over mopeden. Derfor kan ikke betjenten dømmes for å ha opptrådt uaktsomt, og må frikjennes, står det i dommen.

Les også: Mistet Alexander (16) i mopedulykke: − Sorgen gjorde oss først helt lamslåtte

– Ville gjort det samme igjen

Rettssaken mot den svenske politimannen, som kjørte den sivile politibilen, startet i Alingsås tingrett for snart tre uker siden. Saken ble først utsatt da tiltale ikke dukket opp på grunn av sykdom.

Da politimannen forklarte seg i retten sa han at han ville ha gjort det samme igjen.

– For mitt bilde av det er at det absolutt ikke har vært et spørsmål om forfølgelse, sa han.

Ifølge svenske forskrifter har ikke politiet lov til å forfølge mopeder eller andre kjøretøy i trafikken, unntaket er om det finnes mistanke om et grovt lovbrudd.

Les også: Trafikkulykkeforsker om svensk politi: − De må være forbilder, og det er de ikke nå

I dokumentene fra den svenske etterforskningen kommer det fram at Alexander ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse.

Politiet får midlertidig lov til å prøve å stoppe mopeder, men må avbryte innen det defineres som en forfølgelse.

– Mitt inntrykk er at vi initierte et stoppforsøk, det tar jo noen sekunder og da har vi kommet et stykke, sa politimannen fra vitneboksen.

Politimannen problematiserte i retten begrepene «forfølgelse» og «stoppforsøk», og mener det ikke finnes tydelige retningslinjer for når et stoppforsøk går over i forfølgelse. Han mener politiet må få kjøre etter kjøretøy en kort stund når man forsøker å stoppe det, før det blir ansett som forfølgelse.

Se minidokumentaren Aftonbladet har laget, som tar for seg det høye antallet politijakter i Sverige de siste årene: