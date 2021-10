HODEBRY: Det er snart ett år siden Biden ble valgt til president. Nå blir ikke hans eget parti enig om veien videre for USA i hans store tiltakspakker.

Klarer ikke bli enige: − Vi har dårlig tid

NEW YORK (VG) Klokken tikker for Joe Bilden. Til tross for at alt egentlig burde ligge til rette for at Demokratene skal kunne gjennomføre Bidens visjon, klarer de likevel ikke komme til enighet.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan ikke gjøre dette for alltid. Vi har dårlig tid her. Vi er nødt til å finne ut av hva som er den beste versjonen som vi kan få flest stemmer for, sier president Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki til CNN.

Torsdag, før avreise til Roma og på vei inn i Kongressen, svarte USAs president selvsikkert «ja» på spørsmålet om det endelig var flertall for pakken som er bærebjelkens for hans politiske visjon.

Men etter besøket måtte Biden sette seg inn i Air Force One med avreise mot den europeiske storbyen uten at partiet hans hadde kommet til enighet.

– Ingen fikk alt det de ville ha, heller ikke jeg, men det er det kompromiss handler om. Det er det som kalles konsensus, og det stilte jeg til valg på, uttalte Biden etter besøket i Kongressen.

De to pakkene har blitt debattert, nærmest satt stopper for, nedjustert og endret utallige ganger den siste tiden.

Amerikanske medier har nærmest ikke snakket om annet.

Da Biden i forrige uke forklare pakkene for det amerikanske folk på det åpne folkemøtet holdt i regi av CNN – sto han fast på at han trodde demokratene kom til å komme til enighet til slutt.

Milliardpakker

En av pakkene er den så kalte klima- og sosialpakken – med fokus på blant annet skatt, utdanning og helse. Dette er en av de største sosialreformene på mange år.

I et forsøk på å komme til enighet, og å tilfredsstille den mer konservative fløyen i partiet, er denne nå nedjustert til 1.850 milliarder dollar. Til stor frustrasjon for den mer liberale siden i partiet.

I samme pakke skal det også settes av enorme summer til klima.

Men fordi hans eget parti i lengre tid ikke har klart å bli enige, må nå Biden se verdensledere på klimatoppmøte i Glasgow i øynene og vite at ikke engang verdens mektigste mann klarer å få eget parti til å komme til enighet om klodens kanskje største utfordring.

Setter ned foten

Den andre pakken er infrastrukturpakken. Denne er nå på nærmere 1.000 milliarder dollar – og det var lenge et håp om at det var denne som skulle godkjennes før Bidens Italia-tur torsdag.

Progressive demokrater i Huset nekter nemlig å godkjenne infrastrukturpakken, som allerede er godkjent i Senatet, før alle partiets 50 senatorer støtter opp om den store klima- og sosialpakken.

Men der er det to senatorer som setter ned foten:

Senator Joe Manchin fra kullstaten West Virginia og senator Kyrsten Sinema fra Arizona.

Pakkene har ingen støtte blant republikanere.

Det betyr at Biden er helt avhengige av at alle de 50 demokratiske senatorene stemmer ja.

Hvis bare én stemmer nei, ja da er det «No, deal».

Pramila Jayapal, som leder den progressive gruppen i Representantenes hus, sier at de venstreorienterte demokratene støtter klima- og sosialpakken som foreligger, men at infrastrukturpakken hører med.

– Vi har hele veien sagt at vi trenger begge disse forslagene, for det var ikke før vi gjorde det vi gjorde, at alle prioritetene til presidenten, hans agenda, havnet på bordet. Det var fordi progressive representanter reiste seg opp og nektet å etterlate noen, sier Jayapal til CNN.

Demokratene har egentlig satt 31. august som frist for å bli enige – men ifølge CNN har allerede Kongressen tatt helg.