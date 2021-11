SAVNER: – Jeg vil at mine barn skal vokse opp i et fritt og uavhengig Palestina med ledere som respekterer sitt folk. Verdier som barnas far kjempet for, sier Jihan Banat.

Sørgende enke til VG: − Den palestinske presidenten kunne forhindret drapet

HEBRON (VG) Mannen hennes dokumenterte korrupsjon i i det palestinske selvstyret, og ble drept av palestinske sikkerhetsstyrker.

Publisert: Nå nettopp

Enken legger ansvaret på palestinernes president Mahmoud Abbas. – Han kunne ha forhindret drapet, sier Jinan Banat.

I juni ble den palestinske video-aktivisten Nizar Banat (42) dratt ut sengen av soldater fra de palestinske sikkerhetsstyrkene. Volden han ble utsatt for kostet ham livet.

I Hebron, på Vestbredden, møter VG hans sørgende familie.

– Jeg ligger ofte våken om nettene og bekymrer meg for fremtiden til mine barn. Samtidig er jeg bitter og sint på presidenten fordi han tillot at sikkerhetspolitiet slo mannen min hjel, sier Jihan Banat.

Fembarnsmoren fremstår med en rolig verdighet, men drapet på aktivisten skapte et raseri og antente et folkelig opprør i Palestina.

Banat var en kjent og populær kritiker av De palestinske selvstyremyndighetene (PA), som har makten i de palestinske områdene på Vestbredden. Ikke bare i Hebron, hvor aktivisten bodde, men over hele Vestbredden ble det mønstret store demonstrasjoner mot president Mahmoud Abbas’ styre.

Arrestasjoner og vold mot kritikere av makthaverne, er utbredt på Vestbredden, har kritikere jevnlig advart om.

AKTIVIST: Nizar Banat dokumenterte vanlige palestineres traurige hverdag.

– Gjennomkorrupt

Protestene på Vestbredden pågår fremdeles, og skaper en enda større avstand mellom den politiske toppledelsen og det palestinske folket.

– Min bror var en mann som sa høyt det de aller fleste palestinere er enige om: Vårt lederskap er gjennomkorrupt, økonomisk og politisk, sier Ghassam Banat, storebroren til den drepte aktivisten, til VG.

– Lederne nekter oss demokratiske valg, like fullt fortsetter Norge, EU-landene og USA å støtte Abbas’ regime med store pengebeløp

Ifølge familien og nyhetsartikler i israelske og internasjonale medier, hadde palestinske myndigheter trakassert Nizar Banat i årevis.

Årsaken var at Banat produserte korte videosnutter, aldri lengre enn et drøyt minutt, som etter hvert ble veldig populære blant vanlige palestinere.

PALESTINA: – Jeg vil at vi som palestinere skal leve i fred med israelere. Men det er opp til dem å ville det samme, og la være å samarbeide med det korrupte palestinske regimet, sier Ghassan Banat.

Nizar presenterte i levende bilder og muntlige uttalelser fra vanlige folk et bilde av palestinernes hverdag. Folk kjente seg igjen.

– Bildene og teksten dokumenterte hvordan majoriteten av folk lever sine elendige liv i Palestina, mens de på toppen – politikere, politifolk og næringslivseliten – omgir seg med store hus, luksusbiler og har en tilværelse som den dere har i europeiske hovedsteder. Pappas videoer bevisstgjorde folk, sier Nizam Banats 17 år gamle datter, Qabas.

– Pappa lærte meg opp til å bruke det avanserte videoutstyret han etter hvert brukte. Jeg er stolt over å være hans datter og over det han gjorde for å få det palestinske folket til å forstå, og slik kunne stå opp mot de som tok livet av ham, sier datteren. Etter videregående ønsker hun å utdanne seg til journalist, og etter hvert kunne ta opp arven etter faren.

SAMHOLD: Eldstejenta Qabas (17) med familiens yngste, Marga (6mndr.) på fanget. Savnet av pappaen begynner å merkes.

– Ikke bare Israels skyld

Broren forteller at video-aktivisten stilte spørsmål av typen, «Hvorfor opptrer president Abbas som en diktator. Hvorfor sulter folket når eliten i samfunnet har alt»?

– Det var spørsmål Nizar ønsket svar på. Han brukte kun kritiske ord og avslørende dokumentasjon, sier storebror Ghassan Banat.

– All skyld for våre sorger kan ikke legges på israelerne, legger han til.

Han må ta en pause da han forteller om sjokket det var å få den tragiske nyheten om at sikkerhetsstyrkene gikk så langt at de drepte broren hans.

– Det hadde de riktignok prøvd på tidligere, da hettekledde væpnede politifolk stormet hjemmet hans en kveld han ikke var til stede. Familien hans fikk varslet ham om faren, men da den bevæpnede banden ikke fant Nizar hjemme, tok de seg likevel inn i huset og inn på soverommet, hvor de skjøt hull i taket flere steder. Dette var en advarsel det ikke var til å ta feil av, sier Nizar Banats bror.

ANGREP: – Her inne på soverommet skjøt de væpnede mennene flere skudd opp i taket. Ungene var livredde, sier Jihan Banat.

Enken: Arrestert flere ganger

– Selvfølgelig var de mange arrestasjonen av Nizar veldig ubehagelige, men myndighetene slapp ham ut etter kort tid. Av og til tok de fra ham ID-kortet, men han fikk det alltid tilbake. Alt dette gjorde jo at vi var ekstra redde for å miste ham, legger enken Jihan til.

– Ba du ham noen gang om å stoppe kritikken mot president Mahmoud Abbas og den politiske ledelsen i de palestinske selvstyremyndighetene?

– Kampen for rettferdighet for det palestinske folket så han som sin livsoppgave, og den var noe han alltid ville fortsette med. Han gjorde det for det palestinske folket og for sine barn. Det støttet jeg ham i, sier fembarnsmoren som nå er alene med barna.

Drapstruslene begynte å bli mange, men etter angrepet på familiens hjem i landsbyen Dura, søkte Nizar Banat tilflukt hos en fetter i hans leilighet inne i den palestinske storbyen Hebron.

Sikkerhetspolitiet fant ut at han skjulte seg i Hebron, og 24. juni 2021 hadde de sporet ham. Denne gang innhentet skjebnen Nizar Banat.

MARTYR: Over hele Vestbredden demonstrerte og sørget folk over tapet av Nizar Banat. Sorg og sinne over at den palestinske ledelsen igjen sviktet folket da folkets mann ble drept.

Fetteren bedt om å endre forklaring

– Politiet har prøvd å få meg til ikke å vitne i rettssaken mot de 14 sikkerhetspolitifolkene som står tiltalt i et anklagetribunal i Ramallah, sier Nizar Banats fetter, Hussein.

Han ble vitne til arrestasjonen.

– Vi lå og sov i samme rom da politifolkene stormet inn. De begynte å slå ham mens han fremdeles sov, sier Hussein til Al Jazeera.

– De ønsket at jeg skulle si at Nizar angrep sikkerhetsstyrkene først, men det er ikke riktig. Jeg vil ikke endre mitt vitnemål, sier Hussein.

Han har selv fått svi for ikke å endre sin forklaring.

– Jeg er blitt arrestert og banket opp, sier fetteren.

FIRE TELEFONER: – Palestinske myndigheter holder seg orientert om det meste av hva jeg foretar meg. Jeg gjør mitt for å forvirre dem, sier Ghassan Banat, som ikke oppholder seg for lenge på hvert sted. Han er stadig på flyttefot.

Tror IDF lot det skje

Storebror Ghassan Banat hevder at israelske soldater som kontrollerer området hvor broren ble bortført, før han ble banket opp og drept, må ha visst om hva som kom til å skje.

– IDF, den israelske hæren, har en kontrollpost bare 500 meter unna huset der bortføringen skjedde. At de ikke skulle legge merke til at et titalls tungt væpnede politistyrker fra PA tok seg forbi, nekter jeg å tro på, sier han til VG.

Han sier at han personlig holder den palestinske presidenten Mahmoud Abbas ansvarlig for brorens død. Abbas kunne ha stoppet bortføringen, mishandlingen og drapet på min bror Nizar, sier Ghassan Banat.

SAMARBEID: – Jeg er overbevist om at IDF visste om hva som kunne skje den natten min bror ble banket opp, bortført og senere drept av palestinske sikkerhetsstyrker, sier Ghassan Banat.

Myndighetene: – Et feilgrep

Statsminister Mohammad Shtayyeh lovet umiddelbart etter drapet og det folkelige opprøret at «det blir en profesjonell og åpen etterforskning».

– Drapet var et feilgrep og skulle aldri ha skjedd, sier en tidligere statsråd i den palestinske regjeringen, Sabri Saidam til BBC.

Han er i visegeneralsekretær i regjeringspartiet, Fatah.

Men ingen av de 14 som når står tiltalt ved militærdomstolen i Ramallah, tilhører det øvre offiserskiktet i de palestinske sikkerhetsstyrkene, skriver BBC.

forrige





fullskjerm neste ALVORLIG: Kaifah har vanskelig for å smile. Tapet av faren har gått inn på tiåringen. 1 av 4 Foto: Harald Henden

– Problemet er at ledelsen i den palestinske selvstyremyndigheten, PA, er redde for sannheten. Min bror Nizars ikkevoldelige kritikk av presidenten og hans folk, åpnet øynene på palestinere. Nå vet vi alle at vi er ledet av et korrupt regime. Det må dere i Norge og resten av det internasjonale samfunnet være klar over, og ikke pøse penger inn i et regime som kun beriker seg selv og sine familier, sier Ghassan Banat til VG.

Han er selv urolig for sin egen sikkerhet, prøver å oppholde seg forskjellige steder på vestbredden, og med fire ulike mobiltelefoner prøver han å unngå at myndighetene har full kontroll over livet hans.

Korrupsjonen er åpenlys

Line Khateeb, leder for Palestinakomiteen i Norge, er bekymret over utviklingen i selvstyreområdet.

– Dette er en utvikling vi har sett flere steder i Midtøsten etter den arabiske våren. Palestinske ledere både på Vestbredden og i Gaza har fulgt samme utvikling som den i Egypt, sier Khateeb.

– Det dreier seg om autoritære ledere som i stadig større grad begrenser rommet til sivilsamfunnet. Drapet på Nizar Banat er en utslag av en slik politikk. Korrupsjonen er så åpenlys, og legger ikke engang skjul på det, sier Khateeb.