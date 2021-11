UT MOT KUPPMAKERNE: Folk roper slagord i protest mot kuppmakerne i Sudan. De krever at overgangsregjeringen blir gjeninnsatt og at den demokratiske prosessen mot demokratiske valg fortsetter.

Sudan kastet ut i ny usikkerhet og blodig uro

Lange konfliktlinjer og maktkamp ligger bak kuppet som ble gjennomført i Sudan nylig. Få tror det finnes en rask løsning ut av krisen.

Av NTB-AP

De militære kuppmakerne i Sudan hevder de vil overlate makten til en fremtidig valgt regjering, men folket tror ikke på dem og lover massiv motstand.

Kuppet bringer minnene tilbake til 1989, da den den gang temmelig ukjente militæroffiseren Omar al-Bashir grep makten.

Fordømmer autoritære Bashir

Kuppet natt til mandag 25. oktober, som ble ledet av general Abdel-Fattah Burhan, ble da også raskt og bredt internasjonalt fordømt.

FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har kritisert kuppmakerne og bedt dem om å lytte til folket.

– De nye lederne må gå tilbake til de legitime, demokratiske systemene, uttalte Guterres etter forrige lørdags massive demonstrasjoner.

Systemene han refererer til, er overgangsstyret som tok over etter det islamistiske styret til Bashir, som altså til slutt ble styrtet etter folkelige massedemonstrasjoner i 2019.

DEMONSTRERER: Store folkegrupper samlet seg i gatene i Khartoum for å protestere mot kuppmakerne i Sudan. Pro-demokratiske grupper krever at overgangsregjeringen gjeninnsettes og at politikere løslates.

Bashir hadde da styrt Sudan med jernhånd i nærmere 30 år. Han anklages for grove overgrep mot sivilbefolkningen i Darfur. Han var også kjent for omfattende korrupsjon.

I 2008 anklaget Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag Bashir for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og utstedte året etter en arrestordre mot ham på bakgrunn av overgrepene mot sivilbefolkningen i Darfur. Bashir ble den første sittende statslederen anklaget for krigsforbrytelser og folkemord.

Ungdomsledet opprør

Det var store, ungdomsledede folkemasser som startet opprøret mot Bashirs regime i desember 2018, blant annet utløst av sinne over den vanskelige økonomiske situasjonen og økte priser på dagligvarer.

Et militærkupp 10. april 2019 ble svaret på opptøyene. Problemet var at de som tok makten, også tilhørte det gamle regimet. Folket trosset både portforbud og unntakstilstander og fortsatte demonstrasjonene.

Protestene endte med at man fikk et overgangsstyre som besto av et militært råd og en sivil regjering, som altså siden har hatt makten. Overgangsstyret skulle sitte fram til demokratiske valg i 2023.

Satte statsministeren i husarrest

Men veien mot demokrati har vært høyst kronglete med store utfordringer, både politisk som økonomisk. Utviklingen for folk flest har ikke vært positiv. Samtidig har landets ledere fortsatt nytt godt av omfattende privilegier og økonomiske fordeler.

Burhan og hans medspillere hevder at det ikke skjedde et kupp den 25. oktober. De understreker at de fra før utgjorde en part i den sammensatte regjeringen, og at maktovertagelsen var nødvendig for å forhindre en borgerkrig. Burhan viser til at det var en økende splittelsene blant Sudans politiske grupperinger og til et mislykket kuppforsøk i september.

AVSATT: Sudans statsminister Abdalla Hamdok er avsatt i et kupp.

Men maktovertagelsen skjedde altså mindre en måned før Burhan etter planen skulle ha overført mer makt til sivile.

Han satte også statsminister Abdalla Hamdok i husarrest samtidig som soldater tok over landets radio- og TV-stasjoner.

Utviklingen i Sudan 19. desember 2018 bryter det ut protester mot regjeringens beslutning om å tredoble brødprisene.

De sprer seg raskt og blir til ukentlige demonstrasjoner, etter hvert med krav om at president Omar al-Bashir må gå av. Han har styrt Sudan med jernhånd i nesten 30 år.

Etter store protester kunngjør hæren 11. april 2019 at Bashir er avsatt og at et militært overgangsråd skal styre i to år.

Demonstrantene nekter å gi seg før makten overlates til en sivil regjering, og protestene fortsetter.

3. juni går væpnede menn i uniform inn i protestleiren utenfor hærens hovedkvarter. Minst 127 mennesker blir drept, ifølge leger. Protestene fortsetter.

Meglere fra Etiopia og Den afrikanske union presenterer forslag til et nytt overgangsstyre, forhandlingene pågår i ukevis, og maktdelingsavtale blir signert 17. august. Sivile politikere og militæret skal dele makten i over tre år før det skal holdes demokratiske valg.

Juntalederen, general Abdel Fattah al-Burhan, blir leder for suverenitetsrådet de første 21 månedene, før en representant for demokratibevegelsen skal overta de siste 18 månedene.

I juli 2020 vedtar landets nasjonalforsamling en reform av flere strenge islamske lover. Ikke-muslimer får lov til å drikke alkohol, pisking forbys, og det er ikke lenger dødsstraff for å forlate islam. I tillegg forbys kjønnslemlestelse av jenter og kvinner.

I oktober 2020 signerer regjeringen og opprørsgrupper en historisk fredsavtale som tar sikte på å ende konflikten som har herjet landet siden 2003.

I desember 2020 blir Sudan formelt fjernet fra USAs liste over land som støtter terrorisme, der landet har stått i 27 år. I bytte mot å få fjernet svartelistingen, har Sudan gått med på å anerkjenne Israel. FNs fredsstyrke i Darfur avvikles. Sudans tidligere leder Omar al-Bashir er ennå ikke utlevert til Den internasjonale straffedomstolen ICC, der han er anklaget for krigsforbrytelser i Darfur. Han ble i desember 2019 funnet skyldig i korrupsjon i en sudansk domstol og dømt til to års husarrest.

25. oktober 2021 tar kuppmakere makten, kuppet ledes av Abdel Fattah al-Burhan. Statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre sivile politikere blir satt i husarrest. Kuppet skjer etter økt konflikt internt i overgangsstyret og økte protester i befolkningen over manglende økonomisk fremgang og politiske reformer. Vis mer

Både regjeringen og overgangsrådet, som altså skulle lede landet fram til valg i 2023, er blitt oppløst.

En tjenestemann som ikke vil stå fram med navn, forteller til nyhetsbyrået AP at Burhan har lovet at han vil løslate de fleste som ble pågrepet under maktovertagelsen. Et mindre antall vil angivelig bli holdt i varetekt. Burhan hevder at disse spilte en rolle i kuppforsøket som ble forhindret i september.

Lengre tids uro

Sudan har den siste tiden vært preget av stor uro. Tusenvis har demonstrert med krav om ny sivil overgangsregjering.

Mange mener at de militære lederne har forsinket den demokratiske utviklingen og prosessen mot demokratiske valg.

Burhan har lovet at han raskt vil få dannet en ny teknokratregjering. Generalen fastholder at målet er å holde valg i juli 2023. Men den prodemokratiske bevegelsen frykter at de militære slett ikke har til hensikt å lette grepet og mener at de vil utnevne politikere de kan kontrollere.

Demokratiforkjemperne vil dessuten trolig bare godta Hamdok som statsminister – og avvise andre kandidater.

Konflikten kan bli langvarig

Sudan-ekspert Eric Reeves ved Smith College mener at konflikten mellom militæret og lederne for protestaksjonene vil kunne bli langvarig. Demokratiforkjemperne ser maktovertagelsen som et rent kupp.

– Ingen av partene – hverken de militære eller de sivile – vil få en enkel vei bort fra denne krisen, mener Reeves.

Han oppfordrer USA og EU til å presse Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Egypt – som er de viktigste støttespillerne til Sudans generaler – til ikke å gi støtte til en militærledet regjering.

Ønsker Burhan fjernet

Sudanere Professionals’ Association, en paraplyorganisasjon for 17 forskjellige sudanske fagforeninger, sto i sin tid i spissen for opprøret mot Bashir.

Nå leder organisasjonen de folkelige protestene mot kuppet. De understreker at det Burhan-ledet militærrådet må fjernes, og at de ansvarlige bak kuppet må bli stilt til ansvar.

MISTRODD AV FOLKET: Sudans militærsjef, general Abdel-Fattah Burhan holdt pressekonferanse etter kuppet mandag 25. oktober. Han hevder at den avsatte statsministeren Abdalla Hamdok blir holdt i arrest for sin egen sikkerhet, og at han snart trolig blir løslatt.

– Vi trenger en ren sivil regjering. Det viser vår to år lange erfaring med generalene, sier talsperson for organisasjonen, Mohammed Yousef al-Mustafa.

Mange bedrifter og butikker holder fortsatt stengt i Khartoum og andre byer, som svar på oppfordringene fra protestbevegelsen om streik og sivil ulydighet.

Selv om makthaverne har fått gjenåpnet mange veier og broer inn til Khartoum, er flere veier fortsatt blokkert av de provisoriske barrikadene som demonstranter har satt opp om natten.

Flere drept og skadet

Protestene lørdag i forrige uke var de største så langt siden kuppet. Sikkerhetsstyrker skjøt og drepte minst tre demonstranter i byen Omdurman under disse protestene. Hittil har dermed minst tolv mennesker mistet livet, mens over 280 personer er blitt skadd, ifølge Sudans legekomité.

ILD I GATENE: Folk viser sin protest mot kuppmakerne i Sudan. Kuppet truer den demokratiske prosessen i landet.

FN har uttrykt bekymring for voldsbruken mot demonstranter og har bedt om at gjerningsmennene bak volden må stilles til ansvar. De sudanske politistyrkene har hevdet at de ikke brukte skarp ammunisjon mot demonstranter under stordemonstrasjonen i slutten av oktober.

I sosiale medier er militæret blitt mistenkt for å ville fremprovosere hendelser i ulike deler av landet for å bruke dem som påskudd for maktbruk.

Har startet megling

FN har allerede startet megling for å prøve å løse krisen som har oppstått.

FN-utsendingen Volker Perthes møtte 31. oktober Sudans avsatte statsminister Abdalla Hamdok, som fortsatt sitter i husarrest. Perthes skrev på Twitter at de diskuterte «mulighetene for en megling og veien videre for Sudan».

FN mener at en forutsetning for en løsning er at partene vender tilbake til det politiske systemet som var før militærkuppet i oktober.

