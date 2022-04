KAMPFLY: Det ukrainske luftforsvaret har tradisjonelt brukt det sovjetiske kampflyet SU-27, her avbildet i 2018. Det er uklart hva slags type fly ukrainerne har fått tilgang til.

Ukraina har fått flere kampfly: − Det hjelper mye

Ukraina har mottatt flere kampfly og reservedeler fra utlandet, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– De har mottatt flere fly og reservedeler for å hjelpe dem å få flere kampfly i luften, sier Pentagons talsperson John Kirby under en pressebrifing tirsdag.

Kirby avkrefter at USA har sendt hele fly til Ukraina, men sier amerikanere har hjulpet med transport av enkelte reservedeler. Han utdyper ikke hvor mange fly og reservedeler det er snakk om.

Ukraina har lenge oppfordret Vesten til å sende kampfly. I begynnelsen av mars ønsket Polen å overlate sine MIG-29-kamfly til USA, slik at de kunne leveres videre til Ukraina. Planen ble først avvist fra amerikansk hold, på grunn av bekymringer for at dette kunne føre til en konflikt mellom Russland og Nato.

I slutten av mars sa derimot Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, at USA ikke lenger hadde noen «motforestillinger» om overføringen av fly.

Ifølge amerikanske NBC News forbereder amerikanske myndigheter en ny pakke med militærhjelp til Ukraina – til en verdi på 7 milliarder norske kroner. Det opplyser kilder i Bidens regjering til kanalen.

HAR SENDT RESERVEDELER: USA har sendt flydeler til Ukraina, bekrefter Pentagons talsmann John Kirby.

Har hatt få fly siden begynnelsen av krigen

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen til Forsvaret, Lars Peder Haga, forteller til VG at de nye kampflyene er gode nyheter for Ukraina:

– Alt som kan hjelpe ukrainerne med å holde noen kampfly i luften, det hjelper mye. De har hatt såpass lite fly helt siden begynnelsen av krigen. Likevel ser det ut som de har brukt dem på en effektiv måte, sier han.

– Fly blir slitt av å brukes, også har de også mistet åtte kampfly, pluss åtte bakkeangrepsfly. Når man har mellom 60 til 100 fly i utgangspunktet så er det et merkbart tap, sier førsteamanuensen.

LUFTKRIG: Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen mener at det er desto viktigere å ha overtaket i luften nå som frontlinjene flytter seg østover i Ukraina.

– Hva vil dette ha å si for konflikten fremover?

– Det enkle svaret er at alt som kan hjelpe, det hjelper. Nå som kampene ser ut til å konsentrere seg i øst vil det være kjempeviktig å kunne flytte forsyninger østover. Da må de kunne kjøre noenlunde trygt med forsyningskolonnene sine.

– Dersom du har en motstander med full kontroll i luften så vil den kunne både finne og angripe forsyningslinjene dine. Det å i det minste kunne nekte en motstander å ha full kontroll i luften vil være kjempeviktig, sier