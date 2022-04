VITNE: Siham Lakchiri så hvordan ambulansepersonell tok seg av folk rett etter skytingen da hun tirsdag morgen var på vei ned til T-banen for dra inn til jobb på Manhattan.

New York-skytingen: − Det var så nære på

NEW YORK (VG) Siham Lakchiri klarte ikke å bestemme seg for hvilken jakke som passet til været. Det kan ha reddet livet hennes.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Siham Lakchiri (30) var på vei ned på T-banestasjonen i Brooklyn da hun kjente lukten av røyk og hørte noen rope «kom dere ut!».

Klokken var 08.36. Seks minutter tidligere hadde den nå pågrepne 62-åringen Frank James skutt ti mennesker som tok T-banen i morgenrushet denne tirsdagen, ifølge politiet.

Hadde det vært en vanlig morgen ville Lakchiri gått på den samme T-banen som politiet mener Frank James var på – eller vært nede på perrongen – på vei til jobben på World Trade Center på Manhattan.

– Jeg brukte for lang tid på å bestemme meg for hvilken jakke som passet til været, sier hun til VG.

PÅGREPET: Frank James ble onsdag formiddag pågrepet av politiet på Manhattan i New York.

«Full av hat»

Mens hun sto med metrokortet i hånden halvveis på vei ned til perrongen stimlet politibetjenter og ambulansepersonell seg rundt henne.

– De hadde samlet seg rundt en person som satt på gulvet, forteller Lakchiri.

Etter en 30 timer lang politijakt ble den mistenkte, Frank James, pågrepet sørøst på Manhattan onsdag formiddag lokal tid.

Ifølge politiet, detonerte James en røykgranat, brukte gassmaske og fyrte av 33 skudd. Ingen er meldt omkomne som følge av skytingen.

På YouTube har han lagt ut flere videoer der han snakker om rase, diskriminering av svarte, psykisk helse og vold.

«Jeg er 63 år, full av hat, full av sinne og full av bitterhet», sier han i én av dem.

– Jeg er lettet over at denne personen ikke lenger er en trussel og jeg håper virkelig at dette landet kan ta et oppgjør med behovet for behandling av psykisk helse for å unngå tragedier som dette, mener Lakchiri.

DRAMATISK: Passasjerer utøver førstehjelp på skadede medpassasjerer.

– Så nære på

Da Lakchiri var oppe igjen på gaten hadde hun hørt at det trolig dreide seg om en bombetrussel og var uvitende om skytingen.

Hun hev seg på en bysykkel og fant en T-bane litt lenger nord på Brooklyn.

Det var først da hun kom frem til jobben i 81. etasje på World Trade Center hun forsto hva slags dødelig alvor som hadde sneiet henne.

Les også Avslørte mistenkt T-baneskytter på gaten: – Det er ham! NEW YORK (VG) Zack Tahhan (21) så plutselig T-bane-skytteren og tilkalte politiet på andre siden av gaten.

– Det var så nære på. Det var bare en normal morgen, sier hun.

Utover dagen, etter å ha blitt sendt hjem fra jobben, kom meldingene om hvor mange som var blitt skutt og at gjerningsmannen da fortsatt var på frifot.

Spørsmålene raste i hodet hennes.

– Kunne han være på en annen T-banestasjon? Jobber han med andre? Er dette del av noe større? Er det et isolert tilfelle, en mentalt syk person, eller er det terror, er det noen som planlegger dette?

Det er uklart hvordan Frank James forholder seg til anklagene, men ifølge CNN ringte han selv inn et tips om hvor den mistenkte – ham selv – kunne bli funnet.

UREDD: Siham Lakchiri valgte å ta T-banen inn til jobb fra samme stasjon som volden skjedde, dagen derpå.

– Vært for seg selv

New Yorks T-banesystem har gjennom det siste drøye året blitt åsted for flere alvorlige voldsepisoder.

Selv om antall passasjerer har gått vesentlig ned, og kriminaliteten også har gått ned, er likevel kriminalitet regnet for antallet passasjerer vært skarpt økende, skriver The New York Times.

Økningen tilskrives i stor grad sosiale samfunnsproblemer som hjemløshet og et gjennom pandemien svekket sikkerhetsnett for personer med mentale helseutfordringer, ifølge amerikanske medier.

– Han har vært for seg selv hele livet, sier søsteren til Frank James til The New York Times.

James er dømt for en rekke småkriminelle forhold.

JOBB: Ashley Gabriel (33) er avhengig av T-banen for å kunne komme seg på jobboppdrag. Her er hun på N-linjen, den samme som volden skjedde på.

– Vil vende tilbake

Tirsdagens hendelse kommer neppe til å hjelpe passasjerene tilbake til T-banen etter nedgangen under pandemien.

– Abso-freaking-lutely, sier Ashley Gabriel (33).

Gabriel er en hårstylist som snakker med VG sittende på N-linjen, den samme som James utførte sitt angrep på.

– I disse dager hvor du har el-scootere så tror jeg du absolutt vil se en nedgang i passasjerer. I alle fall nå, sier hun.

På en annen linje mener Nick Desay (54) at dagen derpå en slik hendelse er den tryggeste dagen å ta T-banen på.

– Noen er nervøse og vil unngå å ta banen, men jeg tror ting vil vende tilbake til normalen. T-banen er vårt livsblod, sier han.

LIVSBLOD: Nick Desay (54) beskriver T-banen i New York som byens livsblod.

– New Yorks arterier

– Ja, T-banen er New Yorks arterier, vognene er blodlegemene som knytter oss alle sammen, noe vi har dyp respekt for. Millioner av oss stoler på at T-banen er der for oss, sier Siham Lakchiri.

Hun beskriver tirsdagens hendelse som terror begått mot ditt eget hjem.

– Hjemmestasjonen din er en utvidelse av ditt hjem og ditt nabolag. Du bruker den minst ti ganger i uken, sier hun.

Lakchiri er også opptatt av hvordan voldshendelsen påvirker de mest utsatte i millionbyen.

– Det handler om folks levebrød. Sunset Park (hvor skytingen skjedde, red.anm.) er et sted med et stort innvandrermiljø, stort sett meksikanere og kinserer. En tredjedel lever under fattigdomsgrensen og er nødt til å komme seg på jobb, sier hun.

Tok T-banen dagen etterpå

Selv vurderte hun dagen etter skytingen å spørre arbeidsgiveren om de kunne dekke utgiftene til en taxi for henne.

– Men hvor mange ganger kan jeg be om noe sånt? Jeg er rystet i dag, men det er jo ingen langsiktig løsning. På et tidspunkt må jeg ta T-banen igjen, forteller hun.

Lakchiri gikk derfor ned på det samme T-bane-stoppet som skytingen skjedde nøyaktig et døgn senere.

– Jeg nektet å la meg bli kuet til redsel for dette som burde være så enkelt: Å ta T-banen til jobb, sier hun.