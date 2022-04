Bildet viser en Taliban-soldat utenfor et av stedene som ble åsted for en eksplosjon torsdag. Fredag gikk en ny bombe av i Afghanistan.

Taliban: Minst 33 drept i bombeangrep mot moské

Angrepet kommer dagen etter en serie eksplosjoner rettet mot den sjiamuslimske minoriteten i Afghanistan.

Nyhetsbyråene AFP og AP melder begge fredag om eksplosjoner ved en moské og en koranskole i Afghanistan. Minst 33 skal være drept.

Torsdag etterlot en rekke eksplosjoner minst ti døde og minst 40 skadde, ifølge AP.

Angrepene torsdag var rettet mot landets sjiamuslimske minoritet. IS-K, en gruppering tilknyttet terrororganisasjonen IS, har påtatt seg ansvaret.

Omtrent nitti prosent av afghanere er sunnimuslimer, mens en minoritet på under ti prosent er sjiamuslimer.

Angrep flere steder i landet

Angrepet fredag skjedde i byen Imam Saheb, nord i landet.

Torsdag var en moske i landets fjerde største by, Mazar-e-Sharif, åsted for det mest alvorlige angrepet, men det var også et bombeangrep i hovedstaden Kabul, hvor en veibombe gikk av i et hovedsakelig sjiamuslimsk område.

Også tirsdag var det flere bombeangrep mot det samme sjiamuslimske området i Kabul.

Religiøs høytid

Muslimer over hele verden går for tiden gjennom ramadan, den viktigste høytiden i Islam, hvor det fastes fra soloppgang til -nedgang i en måned frem til feiringen Id.

Angrepet er ikke satt i direkte sammenheng med høytiden, men historisk har det vært en høyere forekomst av terrorangrep rettet mot muslimer under ramadan, ifølge tall fra Global Terrorism Database.