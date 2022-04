STJERNEPAR: Russlands desidert mest kjente ektepar, Alla Pugatsjova og Maksin Galkin under en filmpremiere i Moskva i september 2021. Foto: TASS

Russisk komiker ut mot krigen: − Russland har skylden

En av Russlands fremste entertainere, Maksim Galkin (45) kommer med kraftig kritikk av krigføringen i Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Han er mannen til Russlands kanskje største kjendis, Alla Pugatsjova (73), men er også selv en superkjendis som komiker, sanger og TV-profil . Han ledet blant annet ledet den russiske utgaven av «Vil du bli millionær?».

På Instagram og Telegram har han lagt ut en video der han spør hvordan Russland i selve påsken (Russland og Ukraina har hatt sin påskefeiring denne helgen) kan gjennomføre et luftangrep mot en boligblokk i Odessa - der blant andre en tre måneder gammel baby mistet livet.

I en harang på slutten av videoen snakker han også om massakren i Butsja, om MH-17-flyet som ble skutt ned over Øst-Ukraina sommeren 2014, om havnebyen Mariupol som er fullstendig jevnet med jorden siden invasjonen startet for to måneder siden:

– Russland har skylden for så mange forferdelige ting – og sier samtidig at de ikke har skylden. Grusomhetene i Butsja er ikke oss, det malaysiske Boeing-flyet er ikke oss. Mariupol ble jevnet med bakken - det er ikke oss. En rakett flyr til Odesa – det er oss, men ikke helt oss. Alt er ikke oss. Så hva gjør vi der, spør Maksim Galkin.

Er i Israel

Med «ikke helt oss» om raketten i Odesa viser han til russiske påstander om at det var det ukrainske luftvernet som gjorde at den falt ned over en boligblokk.

– Så hvis ikke luftvernet fungerer, så blir alt bra? spør Galkin lakonisk.

Maksim Galkin og Pugatsjova befinner seg ifølge russiske medier i Israel, der de har vært siden starten på krigen. De har med seg sine tvillinger på åtte år.

Galkin har nærmere ti mill. følgere på Instagram - og drøyt 700.000 på Telegram.

I den russiske storavisen Komsomolskaja Pravda blir videoen omtalt som «Maksim Galkin fikk et raserianfall i Israel» og han hadde «skjelvende lepper».

«Hysteri»

Avisen hevder også at Pugatsjova og Galkin «fortsetter sitt frenetiske hysteri mot Russland».

Komsomolskaja Pravda følger opp med en uttalelse fra en annen TV-profil, Ksenija Sotsjak, datteren til Vladmir Putins mentor Anatolij Sobtsjak:

– Maksim Galkin uttaler seg hardt om hendelsene i Ukraina. Med dette brenner han liksom bruene til en eventuell retur (til Russland).

Ifølge president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgiver, Oleksiy Arestovych, er Russland i ferd med å gjennomføre «et nytt Butsja», altså en ny massakre, i Zaporizjzja, Ukrainas sjette største by.

– Dette vil fortsette andre steder helt til vi har våpen nok til å gjenerobre de okkuperte områdene, sier Arestovych i et intervju med den russiske menneskerettighetsforkjemperen og advokaten Mark Fejgin.

– De voldtar og dreper, det er deres stil, hevder han om russerne.