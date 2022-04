ERKJENTE SKYLD: Sherri Papini forlater rettsalen 13. april, etter at hun ble arrestert i mars for å ha forfalsket historien om sin egen kidnapping.

Sherri (39) iscenesatte sin egen kidnapping

Amerikanske Sherri Papini (39) skapte overskrifter verden over da hun forsvant fra en joggetur i 2016. Nå må hun i fengsel for å ha forfalsket sin egen bortføring.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Sherri Papini fremsto som en helt ordinær småbarnsmor fra Redding, California, da hun forsvant fra jordens overflate under en joggetur i november 2016.

Tre uker senere dukket hun opp på en motorvei, 240 kilometer fra hjemmet sitt. Hun var forslått, utsultet og brennmerket. Det lange, blonde håret hennes var blitt kuttet av.

Papini hevdet at hun hadde blitt bortført, truet med pistol, bundet fast og mishandlet i 22 dager.

Forsvinningen av den unge blondinen fikk mye oppmerksomhet, og det ble iverksatt en storstilt leteaksjon etter henne. En GoFundMe-konto samlet inn nærmere 50 000 amerikanske dollar for Papinis ektemann og barn, ifølge magasinet People.

STOR LETEAKSJON: «Hele» verden fulgte med mens politi og friville lette desperat etter tobarnsmoren. I virkeligheten var hun hos ekskjæresten i Costa Mesa.

Opptil 25 år i fengsel

Nå, fem år senere, har 39-åringen erkjent seg skyldig i å ha diktet opp hele historien. Innrømmelsen kommer etter at FBIs etterforskning avslørte at hun i virkeligheten tilbrakte de 22 dagene hos ekskjæresten sin.

Hun ble arrestert den 3 mars i år foran sine to barn, ifølge The Sacramento Bee.

FBI har konkludert emd at Papini enten påførte seg skadene sine selv – eller fått ekskjæresten til å gjøre det for henne, skriver The Guardian.

Papini fortalte myndighetene at hun var blitt kidnappet av to latinamerikanske kvinner. Nå har hun signert en avtale med påtalemyndigheten hvor hun erkjenner seg skyldig i å ha løyet om forholdene

– Jeg skammer meg dypt over meg selv for min oppførsel og så lei meg for smerten jeg har påført familien min, vennene mine, alle de gode menneskene som unødvendig har lidd på grunn av historien min, og de som jobbet så hardt for å prøve å hjelpe meg, sier hun en uttalelse, utgitt gjennom hennes advokat.

– Jeg vil jobbe resten av livet for å gjøre opp for det jeg har gjort.

Papini risikerer opptil 25 år i fengsel og bøter for til sammen 500 000 dollar, ifølge CNN.

BEKLAGER: Sherri Papini sier i en uttalelse at hun er svært lei seg for feilen hun har begått.

Avslørt av DNA

Da hun først kom til rette i 2016, ga Papini svært spesifikke detaljer til etterforskerne om sine påståtte kidnappere. Hun sa at hun hadde tilbrakt store deler av fangenskapet lenket i et rom med skjermede vinduer, og at kvinnene spilte høy musikk.

Ingenting av det Papini fortalte hjalp myndighetene til å spore opp noen gjerningspersoner. Det var ikke før våren 2017 at etterforskerne fant beviset som førte dem til konklusjonen: Sherri Papini ble ikke bortført – hun stakk av.

Ifølge et 53-siders siktelsesdokument, utgitt forrige uke av en amerikansk distriktsdomstol, var ledetråden et mannlig DNA på buksene og undertøyet som hun hadde på seg da hun ble funnet. DNA-et tilhørte ikke hennes kidnappere, ei heller Papinis ektemann, konkluderte myndighetene.

Ukjente intensjoner

I mars 2020 fikk de et treff i søket – som igjen ledet de til Papinis ekskjæreste. Han har erkjent under avhør at han hjalp Papini å stikke av, fordi hun hevdet at hun ble mishandlet av mannen sin.

Ekskjæresten hevder han ikke visste hva Papinis intensjoner har vært – men har uttalt at han trodde de to ville ende opp i et romantisk forhold igjen. Men, i motsetning til mange mennesker som iscenesetter sin egen forsvinning, vendte hun tilbake til mannen sin og barna etter at episoden var over.

Papini holdt lenge fast ved historien sin – og uttalte seg senest i august 2020 om kidnappingen, ifølge The Guardian. Det er fortsatt uklart hvorfor Papini ønsker å iscenesette sin egen kidnapping, skriver avisen.

Fikk erstatning

Papini skal ha mottatt over 30 000 dollar i erstatning fra det offentlige etter den falske kidnappingen, inkludert midler for terapibehandling for angst og PTSD, samt kostnader for sykehusbehandling.

Pengene som ble samlet inn gjennom GoFundMe ble blant annet brukt til å betale ned kredittkortgjeld. Myndighetene har imiderltid sagt at de ikke planlegger å sikte ektemannen Keith Papini for noen forbrytelser.

Det forventes at at Papini vil erklære seg skyldig under neste rettsmøte, mandag 18 april, for postsvindel og for å ha avgitt falsk forklaring. Førstnevnte begrunnes med at deler av kompensasjonen hun mottok ble sendt via posten.

Brian Jackson, en av hoveddetektivene i saken, sa til Sacramento Bee at han har blandede følelser for utfallet i saken.

– Du er glad fordi du har «knekt saken», men også irritert... Det hadde ikke behøvd å gå så langt dersom noen ville ha stått frem og fortalt oss sannhenten fra begynnelsen av, sier han.

– Jeg vil vite årsaken bak det. Forhåpentligvis får vi enda mer klarhet etter hvert som dette skrider frem.