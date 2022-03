MEKLING: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og hans russiske motpart, utenriksminister Sergej Lavrov.

Varsler ministermøte i Tyrkia

Det ligger an til nye samtaler mellom Ukraina og Russland. Det kan skje i Antalya.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal møtes i den tyrkiske byen Antalya, melder Reuters.

De siterer både tyrkiske og russiske myndigheter på dette.

Ifølge tyrkiske medier og det russiske nyhetsbyrået TASS vil møtet finne sted 10. mars under Antalya Diplomacy Forum.

Både Frankrike og Tyrkias statsledere har gjort et forsøk på å overtale Putin til fred søndag, dag 11 av den russiske invasjonen av Ukraina.

– La oss bane vei for fred sammen, sa den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan til Putin under en timelang telefonsamtale.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde allerede foreslått Tyrkia som et mulig vertsland for samtaler mellom de to landene etter at Russland ønsket å avholde møter i Hviterussland.

Det endte med at ukrainerne og deres russiske motparter har møtt hverandre på grensen til Hviterussland.

Mandag møtes ukrainerne og russerne igjen for sin tredje runde med samtaler siden Russlands invasjon av landet.

I en melding på Twitter skriver Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak at samtalene vil starte klokken 16 lokal tid.

Situasjonen på bakken i Ukraina forverres for hver dag som går. Forskere frykter konflikten kan bli langvarig og koste mange mennesker livet.

FN melder at over 1,5 millioner ukrainere har flyktet så langt, men at tallet ventes å øke dramatisk.

Under telefonsamtalen søndag fremsatte Tyrkias president Erdogan noen ønsker til Russlands president Vladimir Putin.

Erdogan ba om en våpenhvile i Ukraina, en fredsavtale, og humanitære korridorer for ukrainere på flukt.

Les mer om samtalene og Tyrkias diplomatiforsøk her.

Ifølge Putin går operasjonen i Ukraina som planlagt. Den russiske presidenten vil bare stoppe krigshandlingene dersom landet får innfridd sine krav og Ukraina slutter å kjempe imot, melder Kreml i en pressemelding etter samtalen.

Putin skal ha sagt til Erdogan at han håpet ukrainske forhandlere ville forholde seg mer «konstruktivt» under samtaler med Russland i fremtiden.