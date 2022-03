SKADER: Nye bilder viser flammer, røyk og store skader på administrasjonsbygningen ved atomkraftverket Zaporizjzja.

Russisk missil traff atomkraftverk: − Kunne blitt dramatisk

Et russisk prosjektil traff et treningsenter på Ukraina og Europas største atomkraftverk i natt. Toppsjefen i det internasjonale atomenergibyrået IAEA vil selv forhandle med partene for å hindre atomkatastrofe.

– Vi hadde en situasjon i natt som kunne blitt dramatisk. Vi skal ikke vente på at det skjer. Derfor vil jeg kalle inn partene til forhandlinger. Det skal skje i Tsjernobyl raskt, sa generaldirektør i IAEA Rafael Mariano Grossi på en pressekonferanse i Wien fredag.

Ukrainske myndigheter bekreftet i dag tidlig at russiske styrker hadde tatt kontroll over kraftverket.

Grossi ber også det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om å handle.

Han bekreftet at det ikke er registrert radioaktivt utslipp etter at Europas største kjernekraftverk ble truffet av et russisk prosjektil natt til fredag.

– Det er bekreftet at et prosjektil traff en bygning i Zaporizhzhia-anlegget. Bygningen er et treningsanlegg og ikke en del av reaktorene. Det førte til en lokal brann som ble slukket av brannbrigaden. Ingen av sikkerhetssystemene i de seks atomreaktorene er påvirket. Det er ikke registrert utslipp av radioaktivt materiale, sa Grossi på pressekonferansen.

Begrenset drift

IAEA-direktøren sier dette om de seks reaktorene:

Nr 1. Stengt ned for vedlikehold.

Nr 2 og 3. Er i en kontrollert nedstenging.

Nr.4 Er i drift.

Nr.5 og 6 er i reservemodus.

– To personer ble skadet i angrepet. I følge vår informasjon er begge sikkerhetspersonell og ikke knyttet til den tekniske driften av anlegget. Dette er bekreftet fakta, sa IAEA-sjefen.

Ukrainske myndigheter har sagt at tre personer ble drept og to såret i kampene ved kjernekraftverket.

IAEA-sjef Grossi understreket på pressekonferansen at kjernekraftverkene aldri må bli mål for angrep og at dette er tydelig klartgjort overfor medlemslandene i FN-organet IAEA.

IKKE SKADET: Dette er de seks reaktorene ved kjempekraftverket sør i Ukraina. Det er det største i Europa .

– Det må være helt klart at den fysiske integriteten til atomkraftverk må bli respektert. De må aldri bli mål, sier Rossi som også har poengtert en rekke andre sikkerhetskrav overfor mot kjernekraft-landene.

– Alle var enige. Likevel er et anlegg angrepet. Vi er heldige, ingen av reaktorene ble truffet og det er ikke målt radioaktivt utslipp. Når alle er enige, må ord bety noe. Derfor vil IAEA nå handle. Jeg vil kalle inn partene til forhandlinger i Tsjernobyl, sier Rossi.

Frykter et nytt Tsjernobyl

26. april 1986 eksploderte en reaktor i anlegget i Tsjernobyl, nær grensen til Hviterussland og utløste historiens verste kjernekraftulykke.

Radioaktivt avfall ble spredd med vinden over et enormt område. I Norge måles fortsatt radioaktivitet etter ulykken. Det kostet umiddelbart en rekke arbeidere og redningspersonell livet. I årene etter er ikke konsekvensene for innbyggernes helse blitt så voldsomme som fryktet, men det er dokumentert en økning av skjoldbruskkjertelkreft hos barn i området. Det rapporteres også om store psykososiale utfordringer blant innbyggerne etter ulykken.

Bekrefter russisk missil

Ukraina ba i følge IAEA-toppen umiddelbart om assistanse.

– Denne hendelsen viser hvilken risiko vi står overfor. Derfor vil jeg be partene om et møte i Tsjernobyl så fort som mulig. Jeg vil selv møte dem og gjøre det klart at ord må forplikte. Driften av kraftverkene må aldri trues. Vi må få til en avtale som ikke truer de prinsippene, sa Rossi.

Han ble spurt på pressekonferansen om hvor prosjektilet kom fra.

– Det kom fra russisk side, svarte generaldirektøren.

Han sier at situasjonen er svært vanskelig.

– Jeg er veldig bekymret. Situasjonen er skjør og ustabil. Vi hadde en situasjon i natt som kunne blitt dramatisk. Vi vil ikke vente på at noe skjer, men vil prøve å klargjøre hva som står på spill.

Zelensky: Anklager Russland for «atomterror»

Ukranias president Volodymyr Zelenskyj anklaget tidlig fredag Russland for «atomterror».

– Intet annet land enn Russland har noensinne åpnet ild mot atomreaktorer. Dette er den første gangen i vår historie, i menneskehetens historie. Terroriststaten har nå måttet ty til atomterror, sa Zelenskyj i en videomelding