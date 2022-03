VOLNOVAKHA: Det som skal være en russisk Sukhoj Su-25 utenfor Volnovakha fredag.

Meldinger om brudd på våpenhvile i Ukraina: − Russerne fortsetter å bombe og bruke artilleri

Russland har erklært midlertidig våpenhvile og humanitær korridor for evakueringen av sivile i byene Mariupol and Volnovakha. Lørdag formiddag kommer det meldinger om brudd på våpenhvilen.

Mariupols byråd sier at russiske styrker ikke overholder en avtalt våpenhvile langs hele lengden av en planlagt rute for evakuering av sivile, melder Reuters.

– Vi forhandler med russisk side for å bekrefte våpenhvilen langs hele evakueringsruten, skriver de i en uttalelse.

Viseordføreren i Mariupol, Sergej Orlov, sier til BBC at byen fortsatt er under angrep.

– Russerne fortsetter å bombe og bruke artilleri. Det er galskap, sier Orlov til kanalen.

— Det er ingen våpenhvile i Mariupol og det er ingen våpenhvile langs evakueringsruten. Våre sivile er klare til å rømme, men det kan de ikke når de blir beskutt, sier Orlov.

Evakueringsruten er Mariupol - Nikolske - Rozivka - Polohy - Orikhiv - Zaporizhzhia, ifølge The Guardian.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax meldte om våpenhvilen lørdag morgen.

– Vi har blitt enige om humanitære korridorer og exit-ruter med den ukrainske siden, skriver det russiske forsvarsdepartementet ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters melder det Russiske nyhetsbyrået RIA at sivile vil få mulighet til å forlate byene fra klokken 10.00 til 15.00 norsk tid.

Reuters skriver også at byrådet i Mariupol bekrefter at evakueringen vil starte klokken 11.00 lokal tid.

Rådgiveren til Ukrainas president Volodmoyr Zelenskyj, Mykhailo Podolyak, bekrefter våpenhvilen i et innlegg på Twitter.

Volnovakha er en by i provinsen Donetsk oblast. Byen har omkring 25.000 innbyggere.

Det bor omtrent 400.000 personer i Mariupol.

– Klassisk propagandastunt

Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, mener våpenhvilen er et PR-stunt fra russernes side.

– Dette betyr at russerne skaffer seg PR-poeng. I tidligere konflikter har de laget et poeng ut av humanitære korridorer, hvite lastebiler og lignende, sier Karlsen til VG.

– De spiller på at de faktisk bryr seg om menneskeliv - i motsetning til Ukraina og Vesten. Det er det bildet de prøver å skape. Dette er et klassisk propagandastunt, sier oberstløytnanten.

Han understreker imidlertid at man må vente og se hvordan våpenhvilen fortoner seg, men legger til:

– Dette må møtes med en stor grad av skepsis. Hvis det blir gjennomført så setter de opp en forestilling.

Ifølge Karlsen benyttet russerne seg av grepet i 2014 og 2015 i forbindelse med konfliktene i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

– Dette har vi sett ganske ofte. Det er et enormt paradoks når de har omringet og bombardert byene i flere dager, sier oberstløytnanten.

Ifølge Karlsen er midlertidig våpenhvile et enkelt grep for russerne.

– Det koster ingenting. Det har alltid blitt kritisert for å være et narrespill, sier han om tidligere bruk av våpenhvile.

Lørdag morgen skriver Reuters at det russiske nyhetsbyrået RIA melder at det russiske forsvarsdepartementet sier at den større offensiven fortsetter i Ukraina.