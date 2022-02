KREML KOMMER ETTER OSS: Presidenten i Litauen, Gitanas Nausėda, forklarer VG hvorfor han mener at ingen i Europa kan føle seg trygge akkurat nå.

Litauens president til VG: − Ingen i Europa kan føle seg trygge

VILNIUS (VG) Hvis president Putin lykkes i Ukraina, så vil Kreml komme etter oss, sier Gitanas Nausėda, Litauens president, til VG.

For tre tiår siden var litauerne borgere i Sovjetunionen, men valgte selv medlemskap i Nato og EU da muren falt og republikken fikk bestemme sin egen framtid.

Nå kjenner de på dyp uro igjen. I dette intervjuet med VG, snakker Litauens president åpent om risikoen for et russisk militært angrep mot de baltiske landene:

– Jeg kan dessverre ikke utelukke det, sier president Nausėda.

Kreml vil komme etter oss

– Ingen i Europa kan føle seg trygge akkurat nå. Hvis de lykkes med sin militære intervensjon i Ukraina, vil Kreml komme etter oss. Kanskje vil det skje i morgen, i Baltikum. Og deretter kanskje Romania og Moldova. Og kanskje til og med andre land i Europa.

– Derfor må vi nå stå sammen i Europa og forsterke vårt forsvar. Denne forståelsen er på vei nå, og jeg ser hvordan Natos medlemmer har endret syn bare på noen dager. Illusjoner om Russland fra to uker tilbake, er forduftet nå. Det er bra vi får åpnet øynene og ser hva slags land vil står opp mot, legger han til.

Mandag morgen var han på telefonen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

Nausėda sier han merker en forskjell internt i Nato på bare noen få dager:

– Etter Natos toppmøte fredag er alle fullmakter på plass. Nå må vi ta dem i bruk, sier han.

– Men mange vil advare mot at Nato engasjerer seg så sterkt at alliansen blir en direkte part i konflikten i Ukraina?

– Vi må ikke la oss skremme, sier den litauiske presidenten.

– Putin spiller krigsspillet godt. Han vil forsøke å ydmyke oss steg for steg. Han har begynt å snakke om atomvåpen, om å høyne beredskapen. Men det er gamle tricks. Hensikten er å skremme oss slik at vi lar være å foreta oss noe. Men nå er det tiden for å handle. Tiden for retorikk og snakk er over. Nå er styrke det eneste språket som Putin forstår.

TOK IMOT VG: Litauens president Gitanas Nausėda ser ingen mening i at Russland sitter i FNs sikkerhetsråd, sier han til VGs medarbeidere i presidentpalasset i Vilnius.

Takknemlig - men ikke nok

Gitanas Nausėda (57) er utdannet økonom . Han har arbeidet i den litauske sentralbanken og vært sjeføkonom i svenskeide SE-banken. I 2019 ble han valgt til landets president.

Som sine forgjengere har Nauseda jobbet utrettelig for å styrke garantiene for landets uavhengighet fra Russland. Internt i Nato og EU har han beskrevet trusselen som hans folk har følt siden Russland gikk inn i Ukraina i 2014.

I 2017 etablerte Nato en fremskutt bataljon i Litauen. Norge har hatt soldater der siden. Søndag ble Natos styrke forsterket med omlag 50 norske soldater.

– Vi er takknemlig for at både Norge, Tyskland og Nederland sender flere soldater. Men tallet er ikke det viktigste. Vi må være sikre på at disse soldatene blir i Litauen og forsvarer oss i tilfelle en russisk intervensjon. Så etterspør vi mer patruljering med kampfly, og mer luftvern. Det snakker vi med Nato om nå, sier Nausėda.

Ikke nok med hjelmer

Søndag kveld hadde han Ukrainas president Voldomir Zelenskyj på telefonen.

– Hva slags forventninger har Zelenskyj til medlemslandene i EU og Nato nå?

– Hans væpnede styrker trenger militært utstyr og våpen. Hjelmer og beskyttelsesvester er ikke nok, sier Nausėda.

I Norge har Støre-regjeringen akseptert å bidra med beskyttelses-utstyr, men ikke våpen.

– Nå ser jeg hvordan vestlige ledere fra en dag til en annen endrer syn på det, og det er bra. For noen dager siden var det helt utenkelig at Tyskland ville eksportere våpen. Og det er bra, for Putin ser at vesten står sammen nå. At Putin trodde han kunne splitte Nato-landene er kanskje hans største tabbe nå.

– Så må sterkere sanksjoner på plass. Nato-landene må samlet styrke sin motstandsevne gjennom mer felles forsvar og avskrekking. Det er et språk Putin forstår, legger presidenten til.

Full idretts-boikott

– Du har offentlig bedt om at Russland ekskluderes fra internasjonale organisasjoner, og kastes ut av FNs sikkerhetsråd?

– Jeg forstår ikke hva Russland gjør i FN, en organisasjon som er til for å bevare fred og motstå aggresjon over grensene. Det underminerer Russland nå ved å bruke sin vetorett til å hindre vedtak i Sikkerhetsrådet.

Han tror også at den folkelige motstanden mot krigen vil øke ytterligere i Europa gjennom en total idretts- og kulturboikott:

– Jeg tror ikke vanlige russere vil like å se bare nasjonale mesterskap, om deres idrettshelter blir nektet å spille fotball og basketball i europamesterskap, verdensmesterskap og olympiske leker, sier presidenten.