BRYLLUP: Lesia Ivashchenko og Valerii Fylymonov giftet seg i Kyiv søndag.

Mens russiske styrker nærmer seg, ga de hverandre sitt ja

Krigen pågår fortsatt i Ukraina, elleve dager etter Russlands invasjon. Søndag har Kyivs ordfører Vitaly Klitschko viet to ukrainske soldater.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtidig som kamper pågår i flere byer, har et par i Ukrainas forsvar giftet seg.

Lesia Ivashchenko og Valerii Fylymonov, begge kledd grønne uniformer, ga hverandre sitt ja søndag.

Paret har vært sammen i over 20 år og hadde egentlig ikke tenkt å gifte seg. Men krigen gjorde at de ombestemte seg.

– Vi bestemte oss for å gifte oss fordi vi lever i en vanskelig tid og vi vet ikke hva som skjer med oss i morgen, sier Valerii til Reuters.

– Vi må leve i øyeblikket og håpe på bedre tider, sier Lesia.

Se bilder fra bryllupet i galleriet:

forrige





fullskjerm neste GIFT: Valerii Fylymonov kysset bruden sin Lesia Ivashchenko. Paret har vært sammen i over 20 år. 1 av 4 Foto: MYKOLA TYMCHENKO / Reuters

Bryllupet tok sted i utkanten av Kyiv, omgitt av ukrainske soldater. Soldatene sto for musikken og sang sammen da paret giftet seg.

Lesia hadde på seg sin uniform og et langt hvitt slør. Hun hadde også en bukett med rosa roser.

Ordføreren i Kyiv viet paret

Det var Kyivs ordfører, Vitali Klitschko, som viet de to ukrainske soldatene.

– Livet går videre! Og vi vil beskytte livet til Kyiv, innbyggerne her, og staten vår, skriver ordføreren på Twitter.

Klitschko er tidligere tungvektsmester i boksing.

Han meldte seg raskt som soldat da Russland invaderte Ukraina forrige uke. Han har sagt at han er klar for å kjempe, ifølge The Guardian.

KLEM: Det var Kyivs ordfører Vitaly Klitschko som viet Lesia og Valerii.

Ordføreren forteller til Reuters at han har lyst til å gi en gave til det nygifte paret, å stoppe krigen i Ukraina.

Yaryna Arieva giftet seg med Sviatoslav Furin den dagen Russland invaderte Ukraina:

Kraftige angrep søndag

Søndag ettermiddag ble det meldt om kraftige angrep nordvest for Kyiv.

Ifølge CNN har artillerigranater truffet ved en veisperring mellom Kyiv sentrum og forstaden Irpin. Tre mennesker ble drept, blant dem to barn, ifølge ukrainske myndigheter.

Russiske styrker nærmer seg Kyiv fra både øst og vest, men det er usikker når de kommer fram til byen.

FLYKTER: En stor gruppe ukrainere forsøker å komme seg ut av Kyiv ved å krysse en elv under en ødelagt bro.

Ifølge FN er 1123 sivile ukrainske borgere drept.

Ukrainske myndigheter hevder å ha drept 11.000 russiske soldater. Russiske myndigheter har sagt at 498 russiske soldater er drept. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder.

1,5 millioner på flukt

De siste ti dagene har over 1,5 millioner mennesker fra Ukraina til nabolandene. Det melder FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

– Dette er den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, skriver Grandi på Twitter.

Det er Ukrainas naboland Polen som hittil har mottatt den klart største andelen flyktninger, skriver NTB.

Antallet passerte søndag 922.000 personer, ifølge polske myndigheter.