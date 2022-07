Svermer av brennmaneter har tatt over Middelhavskyst

Verdens hav blir varmere og varmere. Det gjør at noen arter trives bedre, som brennmanetene.

Spøkelsesaktige svermer av brennmaneter har inntatt kysten ved Middelhavsbyen Haifa i Israel.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som også har tatt flere bilder der en ser at vannet er fylt med små prikker.

Manetene gjør det nærmest umulig å bade i middelhavsvannet.

Trolig skyldes økningen i antall maneter at vannet blir varmere. En konsekvens av global oppvarming.

BRENNER: Alle de små prikkene rundt båten er brennmaneter ved Israels kyst.

Den globale oppvarmingen nærmer seg en grad. Målet er å begrense oppvarmingen til under to grader, men helst under 1,5.

En viktig del av å nå dette målet er å få ned utslippene.

Norge skal redusere utslipp med 50 til 55 prosent innen 2030. I 2021 falt utslippene med 0,3 prosent.

Regjeringen mener vi klarer å nå målene, men forskerne er ikke like sikre.

Beveger seg mot nord

Ifølge Havforskningsinstituttet er brennmaneter en vanlig sommergjest også hjemme i Norge.

De vanligste manetene er rød brennmanet og glassmanet. Den blå brennmaneten er vanligst i Sør-Norge, men den kan dukke opp langs hele kysten.

De siste årene har de beveget seg gradvis lenger nord. Dette har trolig en sammenheng med temperaturendringer i havet, ifølge Havforskningsinstituttet.

Men det finnes ikke god nok forskning på manetene, som kan fastslå at antallet øker i Norge eller andre steder i verden.

Et varmere hav har konsekvenser for flere arter. VG har nylig skrevet om den fremmede arten stillehavsøsters som inntar norskekysten.

VARMERE: Trolig fører temperaturendringer i havet til at brennmanetene trives bedre.

– Gjør virkelig skade

Brennmanetene i Israel har fått store konsekvenser for turismen. Reuters skriver at landet mister 10 millioner dollar i året på grunn av manetene.

De skaper også problemer for fiskere, og tetter avsaltingsanlegg.

Hver sesong øker antallet maneter, ifølge myndighetene.

– Vannet blir varmere og varmere og vi kan se flere og flere brennmaneter, sier Guy Lavian, ved Israels Natur- og parketat til Reuters.

– De gjør virkelig skade her. Du kan definitivt si at global oppvarming bidrar til disse massive svermene, sier han.

TURISME: Israel har tapt flere millioner dollar i tapt turisme på grunn av brennmanetene, ifølge Reuters.

Konkurrerer om mat og områder

Brennmanetene konkurrerer med annet liv i havet om mat og leveområder.

Ifølge Israels Institutt for økologi og miljøvitenskap (ISEES) bidrar overfiske til å gjøre det enklere for brennmaneten å overleve, skriver Reuters.

Instituttet mener også at den kunstige Suezkanalen, bidrar til at flere fremmede arter kommer seg fra Rødehavet til Middelhavet, som flere ulike typer brennmaneter.

Også lekkasjer fra landbruksgjødsel gir næring til brennmanetene, ifølge ISEES.