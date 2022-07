SOLDAT: Arkeologer har funnet et skjelett fra en soldat som ble drept under slaget ved Waterloo.

Skjelett fra Waterloo-slaget funnet: − Aldri sett noe lignende

Slaget ved Waterloo ble Napoleons nederlag. 200 år senere har arkeologer funnet skjelettet til en av soldatene som ble drept under slaget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Over 20.000 ble drept under slaget ved Waterloo den 18. juni i 1815.

Slaget mellom Frankrike under Napoléon Bonaparte og britiskledede koalisjonsstyrker samt prøyssiske styrker, ble Napoleons endelige nederlag.

Han ble i etterkant sendt til eksil på øya Sankt Helena, og Ludvig 18. ble gjeninnsatt på den franske tronen.

I årene som har gått siden slaget er det svært få av de døde soldatene som har blitt funnet.

Over 200 år senere har en gruppe arkeologer, krigsveteraner og studenter funnet et komplett skjelett av en av soldatene som ble drept under slaget.

1 / 3 UTGRAVING: En gruppe bestående av arkeologer, krigsveteraner og studenter har jobbet på slagmarken Waterloo siden 2015. UTGRAVING: En gruppe bestående av arkeologer, krigsveteraner og studenter har jobbet på slagmarken Waterloo siden 2015. UTGRAVING: En gruppe bestående av arkeologer, krigsveteraner og studenter har jobbet på slagmarken Waterloo siden 2015. forrige neste fullskjerm UTGRAVING: En gruppe bestående av arkeologer, krigsveteraner og studenter har jobbet på slagmarken Waterloo siden 2015.

– Jeg har vært slagmarksarkeolog i 20 år og har aldri sett noe lignende. Vi kommer ikke nærmere den harde virkeligheten i Waterloo en dette, sier professor Tony Pollard i en pressemelding.

Han er ansatt ved Universitetet i Glasgow og leder utgravingen.

Teamet har gravd i Waterloo siden 2015, men har hatt en pause under pandemien.

I tillegg til funnet av skjelettet har de også funnet skjelettet fra en hest, bokser med ammunisjon, medisinsk avfall og skjelettrester fra både armer og bein.

SJELDENT FUNN: Siden slaget for 207 år siden har det vært vanskelig å finne kroppene til soldatene.

– Å finne levninger etter mennesker kan sette i gang en rekke sterke følelser, fra glede over funnet til en forståelig tristhet, siden dette sannsynligvis er en soldat, sier Rod Eldridge, krigsveteran og en av prosjekts ledere.

Det antas at mange av de drepte fra Waterloo-slaget ble lagt i massegraver eller sendt til Storbritannia som menneskelig gjødsel.

Historikere tror også at mange ble lagt i massegraver som ennå ikke har blitt oppdaget.