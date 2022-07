Aktiver kart

Svenske medier: 15 år gammel jente mistenkt for å ha drept sin ti år gamle lillebror

Den 15 år gamle jenta er pågrepet, ifølge P4 Stockholm.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jenta er mistenkt for å drept sin ti år gamle lillebror, erfarer Aftonbladet. Onsdag ettermiddag skriver Aftonbladet at jenta er pågrepet og varetektsfengslet.

Politiet selv, opplyser kun at det er en forbindelse mellom siktede og offeret.

– En person under 18 år er arrestert, mistenkt for drapsforsøk. Mistanken ble søndag endret til drapsforsøk, da den fornærmede døde. Den mistenkte er nå mistenkt for drap, opplyser politiet.

Det var lørdag kveld at politiet rykket ut til en adresse i Vällingby, vest i Stockholm i Sverige, hvor et barn ble funnet med alvorlige skader. Personen døde senere av skadene.

– Tingretten har vurdert at det gjennomføres pågripelse. Vi har en omfattende etterforskning som pågår, og min vurdering er at mistanke foreligger av sannsynlig årsak, sier statsadvokat Josefina Yalo til Aftonbladet.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet, skal både politi og sosiale myndigheter ha varslet om jenta tidligere. Expressen skriver at jenta har historikk med flere psykologiske utredninger.

Politiet sier at drapet skal ha skjedd innendørs. Flere beboere i nærheten skal ha vært vitne til angrepet, og forsøkt å utføre livreddende førstehjelp på gutten, skriver avisen.

Jentas advokat Douglas Lidberg sier til Aftonbladet at hans klient bestred arrestasjonsbegjæringen. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere.