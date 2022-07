STØTTEMARKERING: Flere møtte opp i sentrum av Telford i England der en dokumentar om overgrepene ble vist på storskjerm 7. mai i år.

Granskingsrapport avslører flere tiår med misbruk i engelsk by

Over flere tiår ble unge jenter voldtatt, gjengvoldtatt og drapstruet av et nettverk i Telford i England. Politiet slaktes i ny rapport.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det uavhengige granskingsutvalget ble nedsatt etter at avisen Daily Mirror i 2018 avslørte at et overgrepsnettverk kan ha unyttet opp mot 1000 barn over en periode på nesten 40 år i Telford i England.

Avisen skriver at deres gransking av saken har avdekket at to pedofile startet nettverket i 1981. Da skal de ha sett seg ut jenter fra et lokalt barnehjem.

Mandag publiserte utvalget sin rapport om overgrepene i Telford:

– Et overveldende gjentagende tema for granskingen har vært den forferdelige lidelsen forårsaket av ondskapen til de som seksuelt utnyttet barn for generasjoner av barn, sier leder i utvalget, Tom Crowther, ifølge BBC.

Han forteller at granskingen har avdekket overgrep siden 1970-tallet.

Utvalget har snakket med 170 vitner, inkludert 37 ofre og deres familiemedlemmer.

«Groomet» barn

Politiet skal ifølge rapporten ha gitt barna skylden for overgrepene de var utsatt for – ikke gjerningsmennene.

Sky News skriver at gjerningsmennene ville møte jenter, enten på gaten eller gjennom sine jobber som taxisjåfører eller matbud, og overtale dem til å bli deres «kjærester».

De ville så kjøre jentene rundt, eller kjøpe alkohol og sigaretter til dem, for så å utnytte dem seksuelt som betaling for tjenesten – såkalt «grooming».

Unge jenter ble kjørt til avsidesliggende steder på natten og truet med å bli forlatt om de ikke deltok i seksuelle handlinger. Gjengvoldtekter var heller ikke uvanlig. Ofrene ble overtalt til å tro at det var helt normalt, ifølge granskerne.

Rapporten trekker også frem at flere jenter skal ha blitt «solgt» til andre menn på nattklubber og restauranter og på et «voldtektshus» som var operativt i flere år.

Ble drapstruet

Vold og trusler om vold forekom ofte, slår rapporten fast.

– Overgriperne minnet jenter på hva som skjedde med Lucy Lowe og ville fortelle dem at de var «neste» dersom de fortalte noen om det, heter det i rapporten.

16 år gamle Lucy Lowe ble drept da huset hennes ble påtent av den da 26 år gamle taxisjåføren Azhar Ali Mehmood (26). Hennes 17 år gamle søster og mor døde også.

Da Lowe var 12 år gammel ble hun misbrukt av Mehmood. 14 år gammel fødte hun en datter. Da hun ble drept var hun gravid for andre gang. Mehmood er faren til begge barna.

Han ble i 2001 dømt til livstid for drapene, men ble aldri dømt for voldtekt.

I 2018 ble Lowes da 18 år gamle datter Tasnim Lowe intervjuet av BBC:

– Vi hadde likt å se faren min vise at han angrer og en etterforskning rundt hvorfor han aldri ble siktet for seksualforbrytelser, sa hun da.

BBC oppsummerer andre hovedfunn i rapporten slik:

Lærere og andre sosialarbeidere ble oppfordret til ikke å rapportere misbruk.

Politiets fravær oppmuntret gjerningsmennene, noe som førte til at overgrepene fortsatte i årevis uten en samordnet respons.

Selv etter syv menn ble fengslet for å ha misbrukt barn seksuelt, nedskalerte politiet sine spesialist-team til nærmest «praktisk talt null» for å spare penger.

Fryktet å bli stemplet som rasister

Rapporten beskriver hvordan politiet unnlot å ta etterforskningsskritt i frykt for å bli stemplet som rasister, «på grensen til motvilje» til å etterforske kriminelle handlinger begått av det som er beskrevet som det «asiatiske samfunnet».

Rapporten beskriver hvordan ledelsen i politiet skal frykte raseopptøyer.

Ifølge Sky News har granskingsutvalget hørt vitnemål som beskriver at politiet i enkelte etterforskninger mislyktes med å iverksette tiltak i frykt for å bli stemplet som rasister. Politiet skal også ha fryktet negative oppslag i pressen i etterforskningen av mennene.

Rapporten slår fast at de fleste gjerningsmennene i saken har sørasiatisk opprinnelse. Det har også samtlige av de som ble dømt.

Politiet beklager

Etter rapporten ble publisert tirsdag, skriver West Mercia Police på sine nettsider at de beklager overfor ofrene.

Granskingen viser at politiet gjorde betydelige feil, heter det i uttalelsen.

– Unnskyld til ofrene og alle som er berørt av seksuelt misbruk i Telford, skriver politiet og fortsetter:

– Våre handlinger strakk ikke til for hjelpen og beskyttelsen dere skulle fått fra oss, det er uakseptabelt, vi har skuffet dere.

Totalt ti menn er dømt for seksuelle overgrep mot unge jenter. «Operation Chalise» i 2012 fikk syv menn dømt, mens «Operation Vapour» fikk tre menn dømt i 2019.