SIER NEI: Både Dave Lawrence (t.h.) og Daniel Lowen ønsker seg en ny statsminister. Men i Boris Johnsons valgkrets er det mange som ønsker at han blir sittende.

I hjertet av Boris’ valgkrets: − Skulle ønske han ble sittende

UXBRIDGE, LONDON (VG) Dave (33) håper han har trykket sin aller siste Boris Johnson-trøye. Elizabeth (88) synes den avtroppende statsministeren er det beste som har skjedd britene siden Winston Churchill.

Ingri Bergo

Nina Rangøy (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Som du sikkert skjønner, er Boris en ganske splittende figur. Selv her, sier Dave Lawrence.

33-åringen jobber i butikken som begynte å selge T-skjortene «Uxbridge sier ja til Boris», da Johnson stilte til parlamentsvalg i valgkretsen i 2015.

Uxbridge er en konservativ høyborg. Boris Johnson (58) vant bydelens støtte etter at forgjengeren fra samme parti gikk av. Hvis det er ett sted den avtroppende statsministeren trenger å beholde støttespillerne sine nå som det stormer som mest, er det her.

DELTE MENINGER: Ideen om å lage T-skjortene hadde sitt utspring i at Boris Johnson er en så kontroversiell og polariserende person, forteller Dave (t.v.). Hvilken av ja- eller nei-versjonen som solgte best, husker han ikke.

Nå er det så lenge siden guttene i Balcony Shirts har solgt Boris-trøyene at de må trykke opp nye for å vise dem til VG.

Og hvis det var opp til Dave og kollegaen Daniel Lowen (23), kunne både statsministeren og T-skjortene gått rett i glemmeboken.

– Når han forsvinner, blir alt bedre, sier Dave.

Seieren i Uxbridge i 2015 ble startskuddet på Boris Johnson’s lynraske klatring til toppen av det britiske politiske systemet.

Derfra gikk det slag i slag. Under folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap i 2015, valgte Johnson – omsider – brexit-tilhengernes side.

GIKK AV: Etter massivt og voksende press fra sine egne, erkjente til slutt Boris Johnson at det var tid for ham å tre til side. Torsdag holdt han en avskjedstale utenfor statsministerboligen Downing Street nummer 10.

På den tiden ble valget sett på som høyt spill, men det viste seg å være strategisk smart. Først trakk daværende konservative statsminister David Cameron seg som følge av folkeavstemningsresultatet. Brexit-forhandlingene ble en hodepine for etterfølgeren Theresa May, som til slutt ble presset ut av sine egne.

Igjen sto Johnson, klar til å overta.

Under Johnsons ledelse gjorde De konservative en brakseier under parlamentsvalget i 2019. Og minnet sitter godt i Uxbridges innbyggere.

Sammenlignes med Churchill

– Han har gjort helt fantastiske ting for oss, sier Elizabeth Crosby Bryant.

88-åringen har bodd i Uxbridge i over 60 år og har opplevd andre verdenskrig, kald krig og nå brexit og pandemi.

– Han har ledet oss ut av all slags kniper, og ingen må miste det av syne. Han er fortsatt en flott politiker, sier hun.

BRENNER FOR BORIS: Elisabeth Crosby Bryant mener Boris Johnson er en fantastisk politiker, men at han kanskje burde valgt en bedre partner enn kona Carrie Johnson, som hun mener har gitt Johnson dårlige råd.

For Elizabeth er det ingen tvil: Boris Johnson er den stauteste politikeren Storbritannia har sett siden Winston Churchill, som ledet landet fra 1940–45, da Nazi-Tyskland bombet London sønder og sammen.

Churchill gjorde et politisk comeback i 1951, minner Elizabeth om.

– Boris kan gjøre det samme.

– Ville du stemt på ham igjen?

– Absolutt!

– Han har min fulle sympati og jeg skulle ønske han hadde blitt sittende.

– Forhindret tredje verdenskrig

Mens Elizabeth snakker med VG, kaster Leah Dobson (54) seg inn i diskusjonen.

– Han har, helt alene, forhindret tredje verdenskrig og folk overser det, sier hun.

54-åringen mener Europa kan takke Johnson ene og alene for å ha holdt stand mot Russlands president Vladimir Putins invasjon av nabolandet Ukraina.

– Han sto støtt. Og der har du Churchill igjen, sier hun, og nikker til Elizabeth.

RASER MOT KRITIKERNE: Leah Dobson synes det er skammelig at Boris Johnson må gå.

Leah jobber i NHS, landets statlige helsevesen. Johnsons regjering har fått kritikk for pandemiresponsen, først for å ha vært for treg med å innføre smitteverntiltak, deretter for den omstridte «partygate»-skandalen der folkevalgte holdt fester samtidig som sosial omgang var forbudt.

– Har noen av oss vært under lignende omstendigheter før? spør Leah.

– Nei. Det var et splitter nytt virus, ukjent land som han geleidet oss gjennom. Kunne noen gjort det bedre? Jeg tror ikke det.

1 / 2 HOLDER HÅPET OPPE: Ben (81) har jobbet ved Uxbridge t-banestasjon i mange år. Han medgir at Boris Johnson kanskje har fortalt litt for mange «fibbles»(usannheter), men ser ingen bedre til å ta over statsministerembetet. NY STØTTE: Vimal Nautiyal (33) har flyttet inn til Uxbridge fra India og er utdannet biomedisinsk forsker. Han mener Boris Johnson har gjort en god jobb som statsminister og mener de konservative folkevalgte burde latt være å gå av i protest. forrige neste fullskjerm HOLDER HÅPET OPPE: Ben (81) har jobbet ved Uxbridge t-banestasjon i mange år. Han medgir at Boris Johnson kanskje har fortalt litt for mange «fibbles»(usannheter), men ser ingen bedre til å ta over statsministerembetet.

Boris Johnson har lenge virket politisk udødelig. Han har overlevd brexit, coronaviruset (både sykdommen og kritikken av pandemihåndteringen) og en rekke andre skandaler av ulike størrelser.

Men da han denne uken begynte å falle, skjedde det fort. I løpet av 48 timer gikk over 50 folkevalgte konservative på høyt og lavt nivå av i protest. Torsdag kunngjorde Johnson – som inntil da hadde hintet om at han foretrakk et nyvalg heller enn å si fra seg ledervervet i partiet og med det statsministerposten – at han går av.

Det betyr at De konservative skal velge ny leder, sannsynligvis innen partiets årsmøte i september. Hvorvidt det betyr at Johnson er ferdig for godt, eller om han kan kare seg tilbake, er for tidlig å si.

– Folk er idioter

– Tror du at dere kommer til å måtte trykke nye T-skjorter nå?

– Jeg vet han har mye støtte fra konservative i området, men det betyr ikke nødvendigvis salg, sier Dave.

Han synes det er like greit. For mange av Johnsons tilhengere er hans største bragd som statsminister å ha levert på slagordet «Get Brexit done». For en ihuga EU-tilhenger som Dave, er brexit et mareritt han håper å våkne fra snart. Statsministeren selv har han særdeles lite til overs for.

– Han er en stotrende idiot (bumbling idiot), sier Dave.

– Men han er en sjarmerende, stotrende idiot, og det er årsaken til at han har kommet dit han er i dag.

VILLE SAGT NEI: Daniel (t.h.) var bare 17 da daværende statsminister David Camerons regjering innkalte til folkeavstemning om brexit. – Jeg kunne ikke stemme en gang, sier han slunkent. Dave skyter inn: – Og mange av dem som stemte for brexit, er døde nå.

– Tror du han ville vunnet igjen her, hvis han stiller til valg neste gang?

– Han ville sannsynligvis vunnet.

– Hvorfor det?

– Fordi folk er idioter og stemmer på feil ting hele tiden.

Helst skulle 33-åringen sett at opposisjonspartiet Labour vinner neste valg men tvinges inn i en koalisjon – en sjelden sort i britenes topartisystem – med Liberaldemokratene. Dave håper det vil bety en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap.

– Tror du dette er den siste T-skjorten du lager?

– Sannsynligvis, ja. Jeg tror denne T-skjorten har gått ut på dato, akkurat som Boris.

