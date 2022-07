STYRTET: Nødmannskaper jobber ved vraket av et Blackhawk-helikopter som krasjet etter å ha vært med i jakten på Quintero

14 omkom etter pågripelsen av narkobaron Rafael Caro Quintero

Den meksikanske marinen fant FBI-mistenkte Quintero i buskene ved byen San Simón. Etter aksjonen krasjet et helikopter med personell som hadde assistert i aksjonen. 14 omkom.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag kveld kom nyheten om at narkobaron Rafael Caro Quintero, som man antar er 69 år, var pågrepet av den meksikanske marinen etter at han ble funnet av en spesialtrent hund.

Lørdag fortalte den meksikanske marinen at 14 militære mistet livet da et Blackhawk-helikopter styrtet i i Los Mochis etter pågripelsen.

Dette skjedde i delstaten Sinaloa, melder CNN. Årsaken til hendelsen er ennå ikke kjent. Én soldat ble skadet og fraktet til sykehus.

Ifølge Reuters er Quintero blant annet anklaget for å ha torturert og drept en DEA-agent, en agent i det amerikanske anti-narkotika-byrået, i 1985.

Han skal også ha stått bak smugling av metamfetamin, heroin, kokain og marihuana.

FBIs mest ettersøkte

Meksikaneren har lenge stått på listen over FBIs ti mest ettersøkte, og USA søker om umiddelbar utlevering for at han skal unne bli stilt for retten i USA.

ETTERSØKT: Quintero har lenge vært blant FBIs mest ettersøkte.

DEA-direktør Anne Milgram informerte fredag ifølge CNN sine ansatte om at DEA-agenter stasjonert i Mexico samarbeidet med meksikanske myndigheter for å lokalisere og arrestere Quintero.

– Dagens pågripelse er resultatet av årevis med deres blod, svette og tårer. Uten deres innsats ville ikke Caro Quintero måtte stille for retten, sa hun.

Den amerikanske ambassadøren i Mexico har understreket at ingen amerikanere var med i selve pågripelsesaksjonen.

ARRESTERT: Rafael Caro Quintero på et udatert bilde.

Mexicos justisdepartement sa i en uttalelse fredag at mannen var arrestert for å bli utlevert til USA, og at han ville sendes til høysikkerhetsfengselet Altiplano vest for Mexico City.

Pågripelsen kom ifølge AP tre dager etter at president Joe Biden hadde et møte med den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador.

Tidligere sonet 28 år

Narkobaronen ble tidligere pågrepet og dømt til 40 års fengsel for drapet samme år, men løslatt av en meksikansk domstol i 2013 på grunn av en teknikalitet, etter å ha sonet 28 år.

Domstolens avgjørelse ble omgjort i høyesterett, men da hadde Quintero gått i skjul. FBI utlovet en dusør på 20 millioner dollar for ham og kalte ham ekstremt farlig.

PÅGREPET: Her blir narkobaronen arrestert av den meksikanske marinen fredag.

Ifølge FBI fortsatte Quintero med narkotikasmugling etter at han ble løslatt. Han er fra Badiraguato i delstaten Sinaloa, samme område som Joaquin «El Chapo» Guzman.

Han regnes som en av grunnleggerne av narkokartellet Guadalajara og leder ifølge amerikanske myndigheter nå det beryktede Sinaloa-kartellet.

Netflix-serien «Narcos: Mexico» tar for seg deler av historien om Quintero.