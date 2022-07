VARMEBØLGE: Kartet viser varmluften for lørdag, når det fortsatt er kjølig i Norge, men det har begynt så vidt å bli varmere på De britiske øyer. Kartet til høyre viser situasjonen onsdag når varmluften har kommet innover Norge og særlig i Sør-Norge.

Hetebølgen: Storbritannia erklærer nasjonal krise

Myndighetene i Storbritannia har erklært nasjonal krisetilstand i møte med hetebølgen som rammer i løpet av helgen. I Norge blir det også mye varmere i starten av neste uke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mandag og tirsdag neste uke er det meldt 41 grader ifølge nasjonale helsemyndigheter i landet. De varmeste områdene er ventet å være sentrale og østlige deler av England.

Det er sendt ut et rødt varsel. Dette kan bli konsekvensene hetebølgen, ifølge BBC:

Store helsemessige utfordringer, som kan inkludere alvorlig sykdom og død.

Omstilling av arbeidsliv og daglige rutiner.

Fare for at teknisk utstyr svikter.

Økt risiko ved at flere oppsøker sjø og vann.

Forsinkelser og kanselleringer i transport og reisesektorene og på veiene.

I Spania er det nå registrert 84 dødsfall som kan tilskrives de ekstremt høye temperaturene de første tre dagene av de andre hetebølgen som slo inn over landet søndag forrige uke, ifølge El Pais. I den forrige hetebølgen, mellom 11. og 18. juni døde 700 mennesker som følge av den heten, ifølge spanske helsemyndigheter.

– Opp mot 30 grader i Norge

En talsperson for The Met Office, storbritannias svar på Meteorologisk institutt sier til The Guardian at hetebølgen er «fullstendig enestående» og mener at de ikke har opplevd lignende i Storbritannia før. Talspersonen ber folk forberede seg som om det skulle være en storm som kommer og ta endre sine planer deretter.

I Norge vil vi også få effekt at varmluftsbølgen.

– Vi får stigende temperaturer i Norge tirsdag og onsdag til uken, sier Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog i Storm Geo til VG.

Ifølge meteorologen vil Vestlandet få 20–25 grader, mens Østlandet og Sørlandet vil få temperaturer fra 25 til 30 grader. Trøndelag vil også merke varmluftsbølgen og vil få i overkant av 20 grader på onsdag og torsdag, mens Nord-Norge vil få økende temperaturer med rundt 20 grader på torsdag.

Dette skyldes varmluft som kommer opp fra Nord-Afrika i sammenheng med et høytrykk og det har ført til hetebølge i Sør-Europa denne uken. Varmluften trekker nå nord mot De britiske øyer hvor temperaturen som sagt vil stige kraftig gjennom i helgen og i starten av neste uke.

– Deretter vil varmluften trekke østover mot Sentral-Europa og Sør-Skandinavia, sier hun.

Høytrykket ligger fortsatt nede på kontinentet og det er fortsatt mye skiftende vær i hele landet,

Mandagen kan bli veldig fuktig, spesielt på Vestlandet og nordover mens Sør- og Østlandet ligger mer i le og får ikke så mye nedbør, men det blir skyet her.

Vått i Nord

Finnmark får det desidert verste været.

– Det blir vått med stor v. Jeg ville tatt frem både regnjakke, sydvest og regnhatt, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund ved Meteorologisk institutt.

Enkelte områder i Finnmark har flomfarevarsel og kan se for seg store mengder regn til helgen.

– Vi har en merkelig situasjon der lavtrykkene går feil vei, og tar med seg masse nedbør fra øst. Derfor ser vi også at steder hvor de vanligvis ikke har så mye nedbør nå opplever mye regn.

Usikkert fremover

Etter helgen vil derimot det bli litt mer lignende sommervær i nord. Og tirsdag og onsdag landet får vi størst effekt av varmluften som kommer inn fra sør.

– Hvordan blir været inn mot neste helg?

– Det er fortsatt svake lavtrykk som dominerer og det er ingen tydelig situasjon men temperaturene vil trolig synke litt inn mot helgen, sier Ynnesdal.

Hun mener det er usikkert om høytrykket som nå ligger over Irland etter hvert vil komme inn over oss eller bli liggende der det ligger.