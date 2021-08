NEDBRENT: Det gamle oliventreet er nå totalt utbrent. Foto: Apostolis Panagiotou/Twitter

Brannene herjer i Hellas: Eldgammelt tre totalskadet

Den siste uken har 586 branner herjet i Hellas. Nå har også et oliventre som hevdes å være hele 2500 år gammelt måttet gi tapt for flammene.

Av Stine Slettås Machlar

Treet har stått på den greske øya Evvia siden oldtiden og skal ha vært en av de siste overlevende organismer fra oldtidens Hellas, melder Newsweek. En lokal mann har delt bilde av seg selv med det nedbrente treet på Twitter. På under ett døgn har bildet gått viralt og fått stor oppmerksomhet.

Størrelsen på treet gjorde at det måtte ti voksne til for å kunne omfavne det. Etter at flammene tok tak i det søndag står bare biter av stammen igjen. Det er noe usikkert hvor gamle oliventrær kan bli, men de vokser langsomt og er dermed en tresort som kan leve svært lenge.

Brannene som har herjet i Hellas den siste uken har kommet av en hetebølge med oppimot 45 grader. FNs klimapanel (IPCC) kom mandag med første del av en rapport om at slike klimaendringer vil bli mer og mer vanlige.

– Det har vokst frem et budskap om hva vi ikke visste for 7–8 år siden, og hva som er situasjonen akkurat nå, sier Cicero-forsker Bjørn Hallvard Samset til VG.



– Rød alarm

Han har ledet arbeidet med det første kapittelet i den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel. Over 700 forskere og eksperter fra 90 land deltar i arbeidet, og 19 av dem er fra Norge.

FNs generalsekretær António Guterres kaller rapporten en «rød alarm for menneskeheten».

– Alarmklokkene er øredøvende og bevisene er uomtvistelige: Utslipp av klimagasser fra forbrenning av fossilt brensel og avskoging kveler planeten vår og setter millioner av mennesker i umiddelbar fare, sa António Guterres i en uttalelse ved publisering av rapporten.

Fakta om FNs klimapanel: * FNs klimapanel, på engelsk forkortet IPCC, ble opprettet av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. * IPCC produserer ikke egen forskning, men gjennomgår og sammenfatter den eksisterende klimaforskningen. Panelet gjør også vurderinger av mulige tiltak for å begrense klimaendringene. * Panelet ble i 2007 tildelt Nobels fredspris sammen med USAs tidligere visepresident Al Gore. * IPCCs sjette hovedrapport (AR6) består av tre deler samt en oppsummerende synteserapport. * Første delrapport offentliggjøres mandag 9. august. Resten av hovedrapporten ferdigstilles i 2022. (Kilder: NTB, IPCC, Klif) Vis mer

Dette har Hellas fått merke hardt de siste månedene. Også i juni i år slet landet med branner etter hetebølge, men disse brannene var mye mindre alvorlig enn de landene kjemper mot nå.

Øya Evvia, der oliventreet fra oldtiden sto, er en av øyene som har blitt rammet hardest. Flere enn 1000 innbyggere er evakuert med ferge fra øya.

– Vanskelig å kjempe mot miljøet

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis ba mandag om unnskyldning «for eventuelle svakheter» med å bekjempe de massive skogbrannene som har ødelagt skogsarealer og tvunget hundrevis av mennesker til å evakuere fra sine boliger den siste uken.

Også han legger skylden på klimaendringer.

– Det er åpenbart at klimakrisen påvirker hele planeten. Med branner som varer i flere dager. Det er forklaringen, men ikke en unnskyldning eller et alibi. Vi har kanskje gjort alt som var menneskelig mulig, men i mange tilfeller så dette ikke ut til å være nok i den urettferdige kampen med naturen, sa han ifølge den greske avisen Ekathimerini.

Har fått internasjonal hjelp

Siden brannene i Hellas har vært så voldsomme og vanskelige å kontrollere har flere land sendt hjelp til landet.

Minister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias har opplyst at en rekke brannmannskaper fra andre land har, gjennom EU-samarbeidet, kommet til Hellas for å bidra i kampen mot skogbrannene, skriver det greske nyhetsnettstedet Newport.

Frankrike: 80 brannkonstabler og fire fly.

USA: Ett fly.

Kypros: 40 brannkonstabler og to fly.

Kroatia: Ett fly.

Ukraina: 100 brannkonstabler.

Israel: 16 brannkonstabler.

Sverige: To fly.

Romania: 112 brannkonstabler og 23 kjøretøy.

Sveits: Tre helikoptre.

Polen: 143 brannkonstabler, 56 kjøretøy.

Egypt: To helikoptre.

Spania: To fly

Den greske avisen Ekathimerini skriver at også Russland har sendt støtte. Fra før av har landet sendt ett fly og at Putin på mandag ga beskjed om at han vil sende ytterligere to vannbomber fly og to helikopter til landet etter forespørsel fra Hellas statsminister.

Fra England meldes det på Twitter at landet er klare til på bistå Hellas med brannmannskaper for å bekjempe den vanskelige situasjonen.

Presseansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Morten Harangen opplyser at greske myndigheter også har bedt om bistand fra Norge.

– Men de har bedt om brannfly, og det har vi ikke i Norge, opplyser han.