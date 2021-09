VALG: Marinegaster stemmer i byen Baltijsk i Østersjø-enklaven Kaliningrad fredag. Valget går over tre dager.

Russisk opposisjonspolitiker til VG: − Dette er ikke et valg

Russerne skal stemme på nytt parlament i helgen – men en opposisjonspolitiker sier til VG at valget er en parodi.

– Dette er ikke et legitimt valg. Valget er en parodi. Uten konkurranse, med undertrykkelse, press, forfølgelse... Mange opposisjonspolitikere har måttet forlate landet for å unngå bli arrestert. Andre er arrestert. Dette er ikke et valg, sier Gennadij Gudkov (64) til VG.

Både han og sønnen Dmitrij, som begge er i opposisjonen til regimet i Moskva, har begge følt seg tvunget til å forlate Russland.

Samtidig vet vi at opposisjonslederen Aleksej Navanyj (44) sitter i en straffeleir og soner en lang dom. Flere av hans nærmeste medarbeidere, blant annet Ljubov Sobol og Kira Jarmysj, har etter det VG forstår forlatt Russland før valget.

– Opposisjonen er borte. Enten er de fengslet eller de har blitt tvunget til å dra utenlands, sier Gudkov.

– Europeiske land og USA må ikke anerkjenne dette valget som legitimt. Det er grov fusk, hevder han.

DIGITAL: Ifølge dette bildet fra Kreml stemte Vladimir Putin digitalt fredag.

– Hvorfor er Vladimir Putin redd for opposisjonen?

– Han er redd for at millioner av mennesker skal gå ut på gatene og protestere. Det viktige er å hindre masseprotester, hevder Gudkov.

– Han har sett det som skjedde etter valget i Hviterussland for ett år siden. Protestene der var en leksjon for Kreml. De må passe på at det samme ikke skjer i Russland. Alle politiske protester må stoppes. Økologiske og sosiale protester også, for den saks skyld.

Gennadij Gudkov hevder at store styrker – fra ulike deler av det russiske maktapparatet – blir brukt for å hindre folkelig protest. Han nevner spesielt Nasjonalgarden, som er direkte under president Putins kommando, etterretningstjenesten FSB, domstolene, politiet.

– Hvor stor støtte har Putin?

– Jeg vil tro at støtten reelt sett ligger på 10–15 prosent. Og 30 prosent er mot Putin. Omtrent halvparten av det russiske folk har ingen bevissthet rundt dette. De er bare opptatt av å overleve. De tenker ikke over hva regimet gjør.

VALGOBSERVATØRER: Det er ikke internasjonale observatører til stede, men dette er frivillige som studerer kameraer som er satt opp i valglokaler.

Navalnyj sitter altså i fengsel, og opposisjonen er nærmest utradert til valget.

– Det har vært en utvandring av journalister, aktivister og opposisjonspolitikere de siste månedene, personer som har fryktet for å bli arrestert for sitt politiske engasjement, sier Russland-ekspert Helge Blakkisrud i NUPI til VG.

Vanligvis har Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sine valgobservatører på plass. Det gjelder ikke denne gang: Helge Blakkisrud vurderer dette slik:

– Det er selvfølgelig alltid bra om valgprosessen er gjenstand for et kritisk blikk utenfra. I en russisk kontekst er det imidlertid viktigere at den eneste uavhengige lokale valgobservasjonsorganisasjonen, Golos, nylig ble oppført på listen over såkalte «fremmede agenter», noe som vil gjøre det vanskeligere for organisasjonen å overvåke det forestående valget.

NUPI-ekspert Blakkisrud fortsetter:

– OSSEs nærvær vil kunne bidra til å legitimere en valgprosess, og mange autoritære stater har derfor ønsket internasjonal valgobservasjon velkommen. Når Russland denne gangen tillot OSSE å sende

kun 50 observatører for å dekke tusenvis av valglokaler spredt over 11 tidssoner, valgte OSSE å takke nei.

– Hvor mye betyr egentlig parlamentsvalget i Russland?

– Formelt sett har det russiske parlamentet svært begrenset makt. Alle viktige politiske beslutninger fattes i presidentadministrasjonen. I tillegg forventes Putins støtteparti, Forente Russland, å ende opp med et sted mellom halvparten og to-tredeler av mandatene. Det betyr at alle lovforslag fra Kreml vil kunne bankes gjennom uten særlig diskusjon.

– Tidligere har det vært snakk om at særlig statsansatte har blitt presset til å stemme ...?

– Kreml jobber hardt for å nå målet om at Putin-partiet Forente Russland skal vinne minst to tredeler av setene i Statsdumaen og at det samtidig er en valgdeltagelse som er høy nok til å kunne legitimere dette resultatet. Det er derfor et betydelig press på enkelte grupper, slik som ansatte i offentlig sektor, om å stemme på Forente Russland, mener Helge Blakkisrud.

– Blir det mye valgfusk?

– Nei, jeg tror ikke det vil være nødvendig. Jeg tror veldig mye avgjøres på forhånd. «Primitivt» valgfusk der de stapper stemmeurnene fulle med ferdig pakkede stemmer eller driver med såkalt «karusellstemmegivning» – det er metoder som jeg tror er litt passé. Jeg vil ikke utelukke at det kan forekomme, men veldig mye avgjort på forhånd gjennom å ha kontroll på hvem som får delta i valget, svarer eksperten i Norsk Utenrikspolitisk Institutt.